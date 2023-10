Muôn kiểu đón gió lạnh đầu mùa của người Hà Nội

Ngày 10/10, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Bất ngờ trước đợt gió lạnh đầu mùa, nhiều người Hà Nội sử dụng áo mưa, áo chống nắng hoặc áo ấm để giữ nhiệt cơ thể khi ra ngoài đường.