Bỏ vợ theo bồ trẻ nhưng suốt 2 năm trời bắt bà hai mặc đồ ngủ giống hệt bà cả, gã chồng đốn mạt của “Thế giới hôn nhân” thực sự yêu ai?

Lee Tae Oh là một đạo diễn bất tài. Nhiều năm khởi nghiệp với công ty riêng bằng sự hậu thuẫn cả vật chất lẫn tinh thần của người vợ thời thanh mai trúc mã Ji Sun Woo, gã vẫn không kiếm được xu nào. Điều an ủi với gã là Ji Sun Woo chưa bao giờ đòi hỏi hay phàn nàn. Cô luôn động viên, khen ngợi chồng, tìm mọi cách để trợ giúp cho chồng bằng sự ảnh hưởng của mình.



Lee Tae Oh có yêu vợ không. Thật khó mà nói không.

Khi Ji Sun Woo còn là bác sĩ trẻ chưa có sự nghiệp, cô đơn, gia đình thiếu nền tảng, lại chẳng may dính bầu, Lee Tae Oh đã yêu cô và quyết tâm cưới cô. Trong hơn 10 năm hôn nhân, sáng nào cũng vậy, Lee Tae Oh luôn là người chủ động ôm hôn tạm biệt vợ trước khi cô ra khỏi nhà. Nhìn cách anh ta hành động, không thấy có chút gì là gượng ép, giả tạo.

Thậm chí, trong 2 năm lén lút qua lại với cô bồ xinh như mộng Da Kyung, Lee Tae Oh vẫn thắm thiết với "chính thất". Bằng chứng là trở về nhà vào lúc nửa đêm sau chuyến du lịch ngọt ngào với bồ, việc đầu tiên Lee Tae Oh làm là lên giường ân ái vợ nồng nhiệt với những lời yêu thương say đắm: "Anh nhớ em quá". Đến khán giả còn tin, nữa là Ji Sun Woo.

Nhưng với Da Kyung, anh cũng chân thành... y như vậy. Cô bồ trẻ đỏng đảnh dỗi hờn, anh ta kiếm đủ lời ngon ngọt để dỗ dành, còn thề thốt rằng hôn nhân với vợ chỉ là mặt nạ mà thôi. Khi cô bồ trẻ định phá thai, anh ta không ngại lao ngay ra khỏi nhà, đến quỳ gối cầu xin cô bồ cho anh ta thời gian để giải quyết với vợ, vì "anh không thể sống thiếu em được".

Song đến khi vợ phát hiện, anh ta nhìn thẳng vào mắt vợ, nhất mực thuyết phục: "Cả đời anh chỉ có một mình Ji Sun Woo".

Khi bị cô bạn thân của vợ truy vấn, Lee Tae Oh đau khổ tâm sự: "Tôi chân thành với cả hai người họ. Tôi phát điên vì yêu cả hai người."

Lee Tae Oh chắc chắn không nói dối. Hắn đã nói thật một cách đê tiện. Hắn thực sự không thể dứt ra khỏi mối quan hệ tay ba ấy vì si mê cả vợ cả bồ.

Đó có gọi là yêu không thì chưa xét.

Gã chồng đốn mạt của Thế giới hôn nhân thú nhận rằng, dù rất yêu "bà cả" Ji Sun Woo nhưng chỉ khi ở bên "bà hai", gã mới thấy mình "sáng tạo".

Có lẽ cảm giác thấp kém so với bà cả quá giỏi giang, thành đạt lại còn xinh đẹp, hoàn hảo, yêu chồng thương con đã khiến hắn không có được cái thể diện của một người đàn ông trụ cột. Còn bên cô bồ trẻ chẳng được tích sự gì ngoài xinh đẹp và có bố làm to, Lee Tae Oh thấy mình tự tin ngời ngời.

Cuối cùng, với sự mạnh mẽ quyết liệt đến lạnh người của "bà cả", Lee Tae Oh cũng phải biến xới khỏi nhà, ra đi tay trắng. Thân bại danh liệt, hắn được bồ trẻ cưu mang. Cô ta còn không ngừng tin tưởng hắn, đẻ con cho hắn, kêu bố mẹ rót tiền cho hắn đầu tư. Sau hai năm, Lee Tae Oh trở thành nhà sản xuất nổi tiếng, có trong tay bộ phim đại náo phòng vé, vênh váo trở lại chốn cũ để lấy le với những người mà hắn từng bẽ mặt, và để trả thù cô vợ hoàn hảo năm nào.

Những tưởng, tình yêu đi qua mọi trở ngại và sóng gió của hắn với bồ trẻ Da Kyung phải nồng đượm lắm. Bởi ngoài yêu còn có cả ân tình.

Nhưng, hai năm trời rước "bà hai" về nhà, Lee Tae Oh vẫn có những hành động mà chính hắn còn không hiểu nổi mình.

Lee Tae Oh trang hoàng căn phòng ân ái của hắn với "bà hai" Da Kyung y hệt như căn phòng từng sống cùng Ji Sun Woo. Toàn bộ màu sơn, nội thất, tủ quần áo đến cả bức tranh treo tường đều giống tới mức khiến Ji Sun Woo hoảng sợ khi vô tình bước vào để tìm con trai.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Ji Sun Woo còn bị nghẹt thở khi phát hiện ra toàn bộ đồ ngủ lụa là, gợi cảm mà hắn mua cho vợ mới giống 100% với những chiếc váy áo mà vợ cũ mặc.

Vẫn chưa hết, trên bàn trang điểm, tất cả các lọ nước hoa mà Da Kyung dùng cũng là những loại mà Ji Sun Woo dùng.

"Anh vẫn chưa quên được tôi sao", Ji Sun Woo đã khiêu khích Lee Tae Oh. Đúng thế, dù gã hận vợ cả tới mức muốn đuổi cô ra khỏi Go San, hủy hoại sự nghiệp của cô, thậm chí muốn giết chết cô, nhưng gã lại không ngừng ám ảnh bởi cô. Đến cả niềm khoái lạc khi lên giường với vợ cũ cũng khiến Lee Tae Oh không muốn quên đi dù đang sống bên cô vợ hai trẻ trung gấp bội phần, nóng bỏng gấp bội phần.

Tội nghiệp Da Kyung, cứ mải mê đắc thắng mà không biết chỉ là vật thế thân cho người đàn bà cũ trong cơn ân ái.

Rồi chưa kể, khi thuê người đe dọa vợ cũ mà tên này quá tay làm Ji Sun Woo bị thương, Lee Tae Oh cũng nổi đóa lên đe dọa lại tên côn đồ. Và những kẻ bất lương thì hiểu nhau hơn người ngoài, Lee Tae Oh đã bị "bạn hàng" vạch trần sự thật: "Đó là tình yêu đấy".

Hẳn nhiên, sự ghen tuông điên loạn của Lee Tae Oh khi chứng kiến Ji Sun Woo được anh bác sĩ trẻ quan tâm không chỉ là cảm giác thấp kém của gã chồng cũ đê hèn. Hắn không muốn vợ cũ được hạnh phúc, vì điều đó có nghĩa là hắn vô giá trị. Mà một kẻ tự ti như hắn, cảm giác thấy mình vô giá trị là cảm giác cực kỳ tồi tệ. Nó khiến hắn phát điên.

Nhưng còn một sự thật khác là, sự ghen tuông của Lee Tae Oh còn chứa đựng rất nhiều lưu luyến. Nếu không hắn đã không xông đến nhà vợ cũ lúc nửa đêm, hắn sẽ không tức giận khi vợ cũ bị côn đồ làm cho bị thương, hắn sẽ không đe dọa vợ cũ trong bộ dạng rúm ró đau khổ đến ti tiện.

Hắn yêu vợ, nhưng không vượt qua được cảm giác thấp kém trước cô. Và tình yêu của hắn biến thái dần thành một thứ tình yêu rồ dại, thứ tình yêu hủy hoại.

Kết cục của Lee Tae Oh ra sao, có lẽ không cần kết phim thì khán giả cũng đoán biết được sự thảm hại của hắn. "Bà cả" Ji Sun Woo chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng khi nhận ra sự cố chấp của bản thân và tìm thấy tình yêu nơi bác sĩ Kim Yoon Ki. Nhưng số phận của "bà hai" Da Kyung sẽ như thế nào? Cô nàng tiểu tam kiêu ngạo sẽ ra sao khi nhận ra bản thân đã sống trên ảo tưởng, giả dối và lừa đảo ngần ấy năm trời, nhất là lúc biết rằng mình chỉ là cái bóng của "bà cả" trong trái tim người đàn ông mà cô ta công khai tranh cướp?