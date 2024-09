Vì sao phải bôi kem chống nắng đều đặn vào mùa thu?

1. Tia UV vẫn len lỏi vào thời tiết mùa thu nhiều mây, da luôn cần được bảo vệ

Khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, bạn có thể háo hức chờ đến ngày khoác lên mình chiếc áo khoác yêu thích và chiêm ngưỡng những tán lá vàng mùa thu. Nhưng điều đó không có nghĩa là kem chống nắng của bạn nên được cất đi cùng với đồ bơi hay váy maxi. Mặc dù kem chống nắng thường được coi là vật dụng thiết yếu trong mùa hè, nhưng nó thực sự nên được sử dụng quanh năm.

Đó là bởi vì việc tiếp xúc với tia cực tím (UV) có hại từ mặt trời không chỉ xảy ra ở bãi biển. Nó xảy ra khi bạn lái xe, làm việc bên cửa sổ tại văn phòng và đi dạo ngoài trời để chạy việc vặt.

BS da liễu Lindsey Zubritsky (tài khoản Dermguru với 1 triệu người theo dõi trên Instagram, sống tại Mississippi, Mỹ) nói với Yahoo Life: "Lý do phổ biến nhất khiến chúng ta bị tổn thương do ánh sáng không phải là do những ngày hè nắng gắt ở bãi biển, mà là do tiếp xúc với tia UVA - xuất hiện suốt cả ngày, quanh năm, không kể khi trời nhiều mây hay trời nắng. Nếu bạn thấy ánh sáng ban ngày vào bất cứ lúc nào, tia UVA có mặt lúc đó.

"Đây là những lần tiếp xúc nhỏ mà chúng ta nhận được hàng ngày từ mặt trời, diễn ra quanh năm. Vì vậy, việc thoa SPF mỗi ngày là điều bắt buộc, không chỉ để giảm lão hóa sớm mà còn giúp ngăn ngừa ung thư da", chuyên gia cho biết thêm.

Các bác sĩ da liễu chia sẻ thêm lý do tại sao việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời vẫn quan trọng ngay cả trong mùa thu, cũng như những gì cần tìm kiếm trong kem chống nắng vào mùa hanh khô.

2. Nhiều mây không phải "lá chắn" hoàn hảo ngăn chặn tia UV cho da

Vào một ngày nhiều mây, những tổn thương do ánh nắng mặt trời như cháy nắng có thể là điều bạn ít nghĩ đến nhất. Và điều đó cũng dễ hiểu vì chỉ số UV - dự báo hàng ngày về cường độ bức xạ tia cực tím từ mặt trời - có xu hướng thấp hơn vào mùa thu so với mùa hè. Một phần là nhờ mây che phủ, mang đến một số khả năng bảo vệ, nhưng không bao giờ điều này đạt 100%.

TS.BS da liễu Jason Miller (Tập đoàn Da liễu Schweiger, Mỹ) cho biết: "Mặc dù mây có thể chặn tia UV, nhưng hầu hết chúng vẫn sẽ xuyên qua, đặc biệt là nếu lớp mây mỏng". Ông nói thêm: "Ngoài ra, khi thời tiết mát mẻ hơn, bạn có thể không cảm thấy sức nóng trên da. Điều này sẽ khiến bạn chủ quan, bỏ qua che chắn hoặc di chuyển vào nơi có bóng râm sớm hơn.

BS da liễu Brendan Camp (làm việc tại Phòng khám da liễu MDCS Dermatology, New York, Mỹ) cho biết: "Bạn vẫn có thể bị cháy nắng vào một ngày u ám khi không nhìn thấy mặt trời. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải thoa kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả những ngày nhiều mây".

Tia UV gây hại cho da như thế nào?

TS.BS Miller giải thích, tia UV có thể gây ra những thay đổi di truyền cho da, làm tăng nguy cơ xuất hiện các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư, hay còn gọi là ung thư da, theo thời gian. Ông nói: "Ngoài ra, tia UV có thể gây mất mô đàn hồi, giúp da săn chắc, dẫn đến lão hóa, nhiều nếp nhăn hơn".

Bức xạ UV có thể thúc đẩy quá trình lão hóa bằng cách kích hoạt sự phân hủy các protein cấu trúc như collagen và elastin, dẫn đến hình thành nếp nhăn sớm. Nám, hoặc các vùng da sẫm màu, cũng là kết quả của việc tiếp xúc với tia UV.

Các bước bạn thực hiện để bảo vệ làn da của mình không nên thay đổi theo mùa. "Tôi vẫn khuyên bạn nên thoa kem chống nắng lên tất cả các vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Lớp trang điểm có chỉ số SPF thường là không đủ. Bạn sẽ cần phải trang điểm một lượng đáng kể - nhiều hơn mức chúng ta thường sử dụng - để đạt được chỉ số SPF bảo vệ da".

Mặc dù vậy, sản phẩm trang điểm có chống nắng có thể đủ cho những lần ra ngoài ngắn, như chạy việc vặt nhanh chóng, vào những ngày u ám. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh cần phải thoa kem chống nắng nếu bạn định ở ngoài trời hơn 2-3 tiếng.

Thời điểm bạn thoa kem chống nắng cũng quan trọng. BS Camp khuyên bạn nên thoa kem chống nắng như bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da buổi sáng hàng ngày của bạn. Nói cách khác, ngay sau khi bạn sử dụng bất kỳ loại serum và kem dưỡng ẩm nào, nhưng trước khi trang điểm (đối với những người trang điểm), bạn cần bôi đủ kem chống nắng.

Lựa chọn kem chống nắng mùa thu như thế nào?

Học viện Da liễu Hoa Kỳ khuyến nghị nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu là 30, có khả năng chống nắng phổ rộng để bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB. Cả hai loại tia này đều gây hại cho da và tăng nguy cơ ung thư da.

BS Miller khuyên, chị em nên chọn loại kem chống nắng mùa thu đặc hơn một chút so với loại bạn có thể thoa trong những tháng hè đổ mồ hôi. "Với thời tiết mát mẻ hơn, tôi khuyên bạn nên chọn loại kem chống nắng có khả năng dưỡng ẩm. Thời tiết mát mẻ hơn thường đồng nghĩa với việc độ ẩm trong không khí ít hơn, đồng nghĩa với việc da khô hơn. Hãy tìm kiếm các thành phần như axit hyaluronic hoặc ceramides để giúp cấp ẩm cho hàng rào bảo vệ da của bạn", BS Zubritsky cũng đồng ý nói.

Nhưng ngay cả khi bạn ở trong nhà, việc sử dụng kem chống nắng vẫn là một ý tưởng hay. Đó là bởi vì ánh sáng xanh từ máy tính, điện thoại... cũng có thể làm hại da theo thời gian, đẩy nhanh lão hóa. Nếu dành nhiều thời gian ở trong nhà hơn, hãy cân nhắc sử dụng một sản phẩm cũng bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh, chẳng hạn như những sản phẩm có chứa oxit sắt, kẽm, titan (kem chống nắng khoáng chất) và chất chống oxy hóa như vitamin C và E.

(Nguồn: Yahoo)