Chuyện chiều cao của con luôn là điều khiến nhiều bố mẹ trăn trở. Nhìn con nhỏ bé bên cạnh các bạn đồng lứa, chắc hẳn nhiều bố mẹ không khỏi bâng khuâng, nhất là khi bố mẹ cũng chẳng phải "người khổng lồ". Trong hành trình giúp con phát triển chiều cao, từ tập thể dục, ngủ đủ giấc đến chăm chút dinh dưỡng, sữa luôn được xem là "người bạn vàng". Nhưng bạn có biết, uống sữa đúng lúc mới thực sự giúp con hấp thu tối ưu và cao lớn từng ngày?

Sữa – "Chìa khóa" cho hệ xương khỏe mạnh và chiều cao lý tưởng

Sữa là kho tàng dưỡng chất với canxi, vitamin D, protein và phốt pho – những "viên gạch" quan trọng giúp xương con chắc khỏe và dài ra. Một nghiên cứu từ The American Journal of Clinical Nutrition (2004) cho thấy trẻ uống sữa đều đặn có mật độ xương cao hơn và phát triển chiều cao vượt trội so với nhóm không uống. Tương tự, một phân tích tổng hợp từ Nutrition Reviews (2016) cũng khẳng định rằng sữa và các sản phẩm từ sữa giúp trẻ từ 6–12 tuổi cải thiện chiều cao rõ rệt.

Tuy nhiên, uống sữa sai thời điểm có thể khiến dưỡng chất không được hấp thu trọn vẹn, thậm chí gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Vậy cha mẹ nên cho con uống sữa vào thời điểm nào thì con mới hấp thụ được hết lợi ích của sữa cho xương và tăng chiều cao?

3 "khung giờ vàng" uống sữa để sữa phát huy hết sức mạnh

1. Sau bữa sáng 1–2 tiếng: Khởi động ngày mới, nạp dưỡng chất cho xương

Nhiều bố mẹ thường cho con uống sữa ngay khi vừa thức dậy, lúc bụng còn trống. Nhưng theo Hiệp hội Dinh dưỡng Anh (British Nutrition Foundation), điều này chưa hẳn lý tưởng. Dạ dày rỗng có thể khó xử lý lượng protein và canxi dồi dào từ sữa, dẫn đến đầy hơi, khó tiêu.

Thay vào đó, hãy chờ khoảng 1–2 tiếng sau bữa sáng, khi hệ tiêu hóa của con đã sẵn sàng. Lúc này, cơ thể như một cỗ máy tràn đầy năng lượng, trao đổi chất đạt đỉnh, giúp hấp thu canxi và protein tối ưu. Một ly sữa vào thời điểm này sẽ là "nhiên liệu" hoàn hảo để xương con vươn dài mỗi ngày.

2. Giữa buổi chiều: Tiếp năng lượng thông minh, không lo ảnh hưởng bữa tối

Khoảng 14–16 giờ, khi con bắt đầu đói nhẹ sau những giờ học hay vui chơi, là thời điểm lý tưởng để bổ sung một ly sữa. Ly sữa này không chỉ giúp con nạp lại năng lượng mà còn không làm bé no quá, ảnh hưởng đến bữa tối.

Đặc biệt, nếu con vừa vận động thể thao hay chạy nhảy ngoài trời, sữa sẽ hỗ trợ tái tạo tế bào xương và cơ bắp. Một nghiên cứu từ Đại học McMaster (British Journal of Nutrition, 2013) cho thấy trẻ uống sữa sau khi vận động có sự phát triển cơ–xương vượt trội so với nhóm dùng đồ uống thông thường. Hơn nữa, ánh nắng chiều dịu nhẹ còn giúp con tổng hợp vitamin D tự nhiên, tăng khả năng hấp thu canxi – một sự kết hợp hoàn hảo!

3. Trước giờ đi ngủ 1–2 tiếng: Đánh thức "phép màu" hormone tăng trưởng

Đây là thời điểm quý giá nhất để hỗ trợ con cao lớn. Khi con chìm vào giấc ngủ sâu, từ 22 giờ đến 1 giờ sáng, cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng (GH) – một chất được coi là "nhạc trưởng" điều khiển quá trình phát triển chiều cao. Nghiên cứu từ Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism chỉ ra rằng GH đạt đỉnh sau 1–2 tiếng khi ngủ, và việc cung cấp protein trước đó giúp tối ưu hóa sự phát triển của cơ–xương.

Một ly sữa ấm trước giờ đi ngủ 1–2 tiếng không chỉ giúp con thư giãn, ngủ ngon hơn mà còn cung cấp canxi và protein để hormone GH "làm việc" hiệu quả. Hãy chọn sữa ít đường hoặc không đường để bé có giấc ngủ trọn vẹn, không bị khó chịu.





Đừng để đồ ngọt "đánh lừa" thay cho sữa

Nhiều bé thích các loại sữa trái cây, sữa lắc hay thậm chí bánh kẹo, kem có vị sữa. Nhưng theo Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), những sản phẩm chứa nhiều đường này không mang lại lợi ích cho xương mà còn có thể gây béo phì, sâu răng và rối loạn tiêu hóa. Hãy ưu tiên sữa nguyên chất hoặc sữa công thức phù hợp với độ tuổi của con để đảm bảo dinh dưỡng tối ưu.

Sữa không phải "phép màu" giúp con cao lớn ngay tức thì, nhưng khi kết hợp với lối sống lành mạnh – ngủ đúng giờ, vận động ngoài trời, ăn uống cân đối – và đặc biệt, uống sữa vào 3 thời điểm vàng mỗi ngày, bố mẹ sẽ thấy con dần vươn cao, khỏe mạnh hơn.

Hãy thử sắp xếp lại giờ uống sữa cho con từ hôm nay, kiên trì vài tháng, và biết đâu bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy con "nhích" từng centimet, tự tin sánh bước cùng bạn bè!