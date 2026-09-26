Nếu chỉ nhìn qua ảnh, nhiều người có thể nghĩ kim cương đơn giản là một món trang sức sáng bóng. Nhưng khi đặt những viên kim cương thật dưới ánh sáng và để chúng chuyển động theo từng bước chân, hiệu ứng thị giác lại hoàn toàn khác. Một trong những khoảnh khắc có thể hình dung rõ điều đó chính là hình ảnh Công nương Diana xuất hiện trong chiếc váy xanh nhạt, bước xuống xe trong chuyến công du Australia cùng Thái tử Charles.

Đoạn video ghi lại cảnh Diana trong một buổi dạ tiệc tại Sydney vào ngày 28/3/1983. Bà mặc chiếc váy xanh có phần bèo nhún đặc trưng của nhà thiết kế Bruce Oldfield và cùng Thái tử Charles tham dự một buổi dạ tiệc, khi hai người còn đang trong chuyến công du Australia. Những hình ảnh Diana và Charles khiêu vũ tại buổi tiệc sau đó cũng được các kho lưu trữ ảnh ghi lại.

Điều khiến đoạn video đặc biệt hút mắt lại không chỉ nằm ở chiếc váy. Ngay khi Diana bước ra khỏi xe, phần trang sức ở cổ lập tức bắt ánh sáng. Mỗi khi bà quay đầu hoặc di chuyển, những điểm sáng trên chiếc vòng cổ thay đổi liên tục. Có lúc ánh sáng chỉ lóe lên thành những đốm nhỏ, có lúc lại bật sáng mạnh đến mức gần như phủ một lớp ánh bạc lên cả vùng cổ.

Và đây chính là một trong những món trang sức kim cương đáng chú ý mà Diana từng được đeo. Theo các tư liệu về bộ sưu tập trang sức hoàng gia, chiếc King Faisal necklace là món quà Quốc vương Saudi Arabia Faisal dành tặng Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1967. Chiếc vòng cổ do nhà kim hoàn Harry Winston chế tác, thiết kế dạng tua rua và được tạo nên từ cả kim cương brilliant-cut lẫn baguette-cut. Nữ hoàng sau đó cho Diana mượn chiếc vòng khi bà thực hiện chuyến công du Australia năm 1983.

Đây cũng là lý do chiếc vòng trên cổ Diana có hiệu ứng ánh sáng đặc biệt rõ. Hai kiểu cắt kim cương khác nhau tạo ra những mặt phản chiếu ánh sáng khác nhau. Khi người đeo di chuyển, các mặt cắt liên tục đổi góc với nguồn sáng, khiến chiếc vòng không bao giờ chỉ “sáng một chỗ”.

Nó lóe lên, tắt đi rồi lại lóe lên.

Đứng yên đã đẹp, nhưng khi chuyển động thì càng dễ nhận ra sức hút của kim cương. Diana chỉ cần bước vài bước, quay sang nhìn một người, cúi đầu hoặc nghiêng mặt, ánh sáng trên những viên đá đã thay đổi. Chính vì vậy, trong đoạn video cũ với chất lượng hình ảnh không còn quá sắc nét, chiếc vòng vẫn nổi bật một cách đáng kinh ngạc.

Đây cũng là điểm khiến kim cương thật có một vẻ đẹp rất khó tái hiện bằng những vật liệu mô phỏng. Một món trang sức nhân tạo có thể được làm rất sáng, nhưng kim cương được cắt mài tốt có khả năng phản xạ và khúc xạ ánh sáng theo nhiều hướng. Khi hàng loạt viên đá được đặt cạnh nhau, hiệu ứng càng rõ rệt.

Với chiếc King Faisal necklace, độ nổi bật càng được đẩy lên bởi thiết kế tua rua. Hàng loạt chi tiết kim cương rủ xuống tạo thành nhiều điểm bắt sáng khác nhau. Chỉ cần Diana di chuyển, từng phần của chiếc vòng cũng chuyển động theo, khiến ánh sáng liên tục nhấp nháy.

Có lẽ vì thế mà nhìn lâu vào những thước phim như vậy, người xem có cảm giác ánh sáng từ trang sức gần như chói lên trước mắt. Không phải kiểu lấp lánh mềm mại của ngọc trai, cũng không phải ánh kim đồng nhất của vàng bạc, kim cương tạo ra những tia sáng rất nhanh và sắc. Có lúc chỉ là một chấm trắng nhỏ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại lóe mạnh khiến mắt gần như phải nheo lại.

Đặt món trang sức ấy bên cạnh chiếc váy xanh nhạt của Diana lại càng tạo ra sự tương phản thú vị. Váy mang cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng với những lớp bèo nhún, trong khi kim cương lại cho hiệu ứng sắc lạnh và rực rỡ. Một bên là chất liệu vải chuyển động mềm theo cơ thể, một bên là những tia sáng liên tục bật lên theo từng cử động.

Và Diana dường như không cần làm gì đặc biệt để khiến chúng nổi bật. Chỉ cần bước xuống xe.

Khoảnh khắc ấy cũng cho thấy một điều rất thú vị về trang sức cao cấp: Có những món nhìn trên ảnh tĩnh đã đẹp, nhưng khi xem video mới hiểu tại sao chúng có giá trị thị giác đặc biệt. Kim cương không chỉ đẹp ở hình dáng viên đá. Cái khiến người ta khó rời mắt chính là cách nó tương tác với ánh sáng và chuyển động của người đeo.

Hơn 40 năm sau, đoạn phim về Diana vẫn khiến người xem dừng lại ở khoảnh khắc bà xuất hiện trong chiếc váy xanh. Không chỉ bởi vẻ ngoài của một nàng công chúa trẻ, mà còn bởi những tia sáng liên tục bật lên trên chiếc vòng cổ.

Muốn biết kim cương thật có thể lấp lánh đến mức nào, đôi khi chỉ cần nhìn khoảnh khắc Diana bước xuống xe năm ấy là đủ hiểu.