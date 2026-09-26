Ái nữ đại gia ngành nhựa mang bầu em bé thứ 5 vẫn rạng rỡ bên ông xã, hôn nhân nhiều năm mà tình cảm vẫn như thuở đầu

Joyce Phạm và Tâm Nguyễn vốn không phải cặp vợ chồng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện quá riêng tư về hôn nhân, nhưng nếu để ý trang cá nhân của cả hai, có thể thấy họ lại có một cách rất riêng để lưu giữ tình cảm: Cùng nhau xuất hiện trong những khoảnh khắc hết sức bình thường của cuộc sống. Có khi chỉ là một bữa ăn sushi, một lần ghé quán nước xinh xắn, một chuyến du lịch ngắn ngày hay đơn giản là cùng nhau chụp một tấm ảnh. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại xuất hiện khá đều đặn trong hành trình của hai vợ chồng.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Giữa lúc Joyce Phạm đang mang bầu em bé thứ 5, những hình ảnh hai vợ chồng bên nhau càng khiến nhiều người chú ý. Không phải những khoảnh khắc được sắp đặt cầu kỳ, đôi khi chỉ là Tâm Nguyễn đứng cạnh vợ, cùng vợ đi ăn, cùng xuất hiện trong những chuyến đi hoặc ghi lại một vài tấm hình trong cuộc sống thường ngày. Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại tạo cảm giác gần gũi.

Một cuộc hôn nhân bước sang một chặng đường dài thường không còn chỉ xoay quanh chuyện hai người yêu nhau. Khi những đứa trẻ lần lượt xuất hiện, cuộc sống gia đình có thêm rất nhiều vai trò, trách nhiệm và những mối bận tâm khác. Vợ chồng không chỉ là người yêu của nhau mà còn trở thành bố mẹ, cùng chăm sóc con cái, vun vén gia đình và chia sẻ vô số công việc không tên.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Bởi vậy, điều đáng chú ý ở Joyce Phạm và Tâm Nguyễn không nằm ở việc họ đi được bao nhiêu nơi hay xuất hiện cùng nhau trong bao nhiêu bức ảnh. Điều khiến những khoảnh khắc ấy có sức gợi lại nằm ở việc sau nhiều năm, hai người dường như vẫn giữ được thói quen dành thời gian cho nhau.

Nhìn lại hành trình của Joyce Phạm, cô và ông xã đã cùng nhau trải qua một quãng thời gian khá dài. Từ những ngày còn trẻ đến khi trở thành bố mẹ của một gia đình đông con, cuộc sống của hai người chắc chắn đã có nhiều thay đổi. Thế nhưng giữa những thay đổi ấy, việc vẫn cùng nhau đi ăn một món yêu thích, ghé một địa điểm mới hay đơn giản là chụp ảnh bên nhau cho thấy họ vẫn dành cho mối quan hệ vợ chồng một khoảng không riêng.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Đặc biệt, Joyce Phạm trong những tháng cuối thai kỳ vẫn xuất hiện với vẻ ngoài vui vẻ, rạng rỡ. Những bức ảnh cô chia sẻ không tạo cảm giác quá nặng nề hay mệt mỏi của một người phụ nữ đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, mà thay vào đó thường là hình ảnh một bà mẹ trẻ tận hưởng những ngày tháng đặc biệt trước khi gia đình đón thêm thành viên mới.

Có lẽ một phần của sự thoải mái ấy đến từ việc bên cạnh cô vẫn luôn có người đồng hành quen thuộc. Tâm Nguyễn xuất hiện trong nhiều hoạt động của gia đình, từ những chuyến đi đến các cuộc hẹn ăn uống hay những khoảnh khắc rất đời thường. Với một người phụ nữ đang chuẩn bị bước vào hành trình làm mẹ lần thứ 5, sự đồng hành của người bạn đời càng trở nên đáng quý.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Không phải cặp đôi nào cũng giữ được cảm giác “đang yêu” sau khi đã trở thành bố mẹ.

Thực tế, khi có con, rất nhiều cặp vợ chồng phải điều chỉnh lại nhịp sống. Những buổi hẹn hò riêng có thể ít đi, những chuyến du lịch cũng cần tính toán nhiều hơn, còn những cuộc trò chuyện giữa hai người đôi khi bị lấp đầy bởi chuyện con ăn gì, ngủ thế nào, học hành ra sao. Tình yêu vẫn còn đó nhưng cách thể hiện tình cảm có thể thay đổi rất nhiều.

Vì thế, việc một cặp vợ chồng vẫn duy trì được những sở thích chung, vẫn muốn cùng nhau đi ăn, đi chơi, khám phá những địa điểm mới và quan trọng nhất là vẫn thích có mặt trong cuộc sống của nhau là một điều khá đẹp.

Với Joyce Phạm và Tâm Nguyễn, có thể họ không cần những màn thể hiện tình cảm quá lớn. Một bữa ăn cùng nhau, một chuyến đi ngắn, một bức ảnh chụp chung hay một buổi chiều bình thường bên các con cũng đủ để lưu lại một dấu mốc trong hành trình hôn nhân.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Điều đáng nói hơn cả là hai người dường như tìm thấy sự đồng điệu trong cách tận hưởng cuộc sống. Khi vợ chồng có những sở thích tương đồng, cùng thích trải nghiệm, cùng thích đi đây đó và vẫn dành thời gian cho nhau, việc duy trì sự kết nối sau nhiều năm cũng có thêm những điểm tựa.

Joyce Phạm từng còn rất trẻ khi bắt đầu cuộc sống gia đình và giờ đây đã chuẩn bị đón em bé thứ 5. Một hành trình tưởng như rất dài nhưng lại được tạo nên từ hàng nghìn khoảnh khắc nhỏ: những lần cùng nhau ra ngoài, những chuyến đi, những bữa ăn, những ngày chăm con và cả những bức ảnh chụp vội bên nhau.

Có lẽ hạnh phúc trong hôn nhân đôi khi không cần được chứng minh bằng những điều quá lớn. Sau nhiều năm, vẫn có một người sẵn lòng đi ăn cùng mình, đi đâu cũng muốn có mình bên cạnh, cùng mình trải qua những ngày vui và cả những giai đoạn bận rộn nhất của cuộc sống - những điều giản dị ấy lại chính là thứ khiến một mối quan hệ được tiếp tục nuôi dưỡng.

Và trong những tháng cuối trước khi gia đình chào đón thành viên thứ 5, Joyce Phạm vẫn có thể thoải mái ghi lại những khoảnh khắc rạng rỡ bên ông xã. Nhìn những bức ảnh ấy, điều đọng lại không chỉ là hình ảnh một bà mẹ trẻ chuẩn bị sinh con, mà còn là câu chuyện về một cặp vợ chồng đã đi cùng nhau qua nhiều năm và vẫn giữ được thói quen “đi đâu cũng có nhau”.