Xếp hạng 3 cung hoàng đạo may mắn nhất ngày 27/9

Ngày 27/9/2026 là một ngày khá đặc biệt trên bầu trời, khi tối muộn cùng ngày Sao Hỏa chính thức rời khỏi Cự Giải để bước vào Sư Tử, mang theo nguồn năng lượng tự tin, quyết liệt và sẵn sàng bước ra ánh sáng. Cùng lúc đó, Mặt Trời tại Thiên Bình vẫn đang tạo thành một tam hợp khí hiếm có với Sao Thiên Vương và Sao Diêm Vương, kéo dài từ 25 đến 28/9. Ba cung hoàng đạo Sư Tử, Thiên Bình và Bảo Bình là những cái tên hưởng lợi rõ rệt nhất trong ngày 27/9.

Sư Tử

Đây là ngày đáng nhớ nhất trong tháng đối với Sư Tử, khi Sao Hỏa chính thức trở về đúng cung mệnh của mình vào tối 27/9 và sẽ lưu lại đây trong suốt gần hai tháng tới. Sự kiện này giống như một cánh cửa được mở ra, mang đến cho Sư Tử nguồn động lực, sự tự tin và khát khao được nhìn thấy nhiều hơn hẳn giai đoạn trước. Ba tuần vừa qua có thể chỉ là một quãng lặng chuẩn bị, còn từ ngày này, Sư Tử được trao lại quyền chủ động, sẵn sàng hành động thay vì tiếp tục chờ đợi.

Một dự định đã ấp ủ từ lâu có thể được khởi động ngay trong những ngày tới, và sự mạnh dạn thể hiện bản thân lúc này thường mang lại kết quả tốt hơn sự rón rén, e dè. Lời khuyên dành cho Sư Tử là nên đón nhận nguồn năng lượng này một cách chủ động, nhưng cũng nên nhớ rằng tự tin khác với nóng nảy, đừng để sự hào hứng khiến hành động trở nên vội vàng.

Thiên Bình

Mặt Trời vẫn đang lưu tại chính cung của Thiên Bình và trong ngày 27/9 tiếp tục là một phần của tam hợp khí cùng Sao Thiên Vương và Sao Diêm Vương, mang đến sự kết hợp giữa cân bằng, đổi mới và khả năng nhìn thấu bản chất vấn đề. Đây là thời điểm Thiên Bình có cái nhìn rõ ràng hơn về những gì cần thay đổi trong cuộc sống, đồng thời có đủ can đảm để thực hiện sự thay đổi đó mà không còn quá lo sợ như trước.

Một mối quan hệ hoặc một quyết định quan trọng có thể được nhìn nhận theo một góc độ hoàn toàn mới trong ngày này. Lời khuyên dành cho Thiên Bình là nên tin vào sự sáng suốt đang có, mạnh dạn đưa ra một quyết định đã cân nhắc từ lâu, thay vì tiếp tục cân đo đong đếm không hồi kết.

Bảo Bình

Là một phần của tam hợp khí cùng với Mặt Trời tại Thiên Bình, Bảo Bình trong ngày 27/9 cảm nhận rõ sự đồng điệu với nguồn năng lượng đổi mới đang lan tỏa trên bầu trời. Đây là thời điểm những ý tưởng mang tính đột phá của Bảo Bình dễ được đón nhận hơn hẳn ngày thường, đặc biệt là trong các nhóm cộng đồng hoặc những dự án mang tính tập thể.

Một góc nhìn khác biệt mà Bảo Bình đưa ra có thể trở thành chìa khóa giải quyết một vấn đề mà người khác đã bỏ qua. Lời khuyên dành cho Bảo Bình là nên mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ độc đáo của mình trong ngày 27/9, bởi đây chính là lúc sự khác biệt của Bảo Bình được nhìn nhận một cách cởi mở nhất.

Nhìn chung, ngày 27/9 là một ngày hội tụ nhiều tín hiệu tích cực cho ba cung hoàng đạo Sư Tử, Thiên Bình và Bảo Bình, từ sự trở về đầy uy lực của Sao Hỏa tại Sư Tử đến tam hợp khí hiếm có đang diễn ra trên bầu trời. Đây là thời điểm phù hợp để mỗi người mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, thể hiện bản thân và đưa ra những quyết định đã chuẩn bị từ lâu, thay vì tiếp tục chờ đợi một thời điểm hoàn hảo hơn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo