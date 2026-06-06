Mùa hè gõ cửa mang theo cái nóng hầm hập của tháng 6, khiến chúng ta thường có xu hướng e ngại những món bánh ngọt chứa nhiều bơ sữa béo ngậy. Tuy nhiên, đam mê đồ ngọt của hội chị em sẽ không cần phải "ngủ đông" nếu bạn biết đến phiên bản bánh phô mai basque nướng xém thần thánh được biến tấu hoàn toàn từ thực vật. Không cần đến cream cheese đắt đỏ hay heavy cream ngấy mỡ, chiếc bánh này sử dụng sự mềm mịn nguyên bản của đậu hũ non, kết hợp cùng vị ngọt tự nhiên của chuối chín và chút chua thanh bừng tỉnh vị giác của chanh dây.

Đây thực sự là một món tráng miệng lý tưởng cho những ngày hè rực nắng: Thưởng thức một miếng bánh ướp lạnh tan chảy trong khoang miệng, bạn sẽ cảm nhận được sự sảng khoái lan tỏa mà không hề mang gánh nặng về calo.

Nguyên liệu thanh mát cho mùa hè rực rỡ

Sự đặc biệt của chiếc bánh basque này nằm ở bảng thành phần cực kỳ lành mạnh và tươi mát, rất phù hợp với tiết trời mùa hè nóng nực. Thay vì dùng nền tảng phô mai truyền thống: Món bánh tận dụng 120g hạt điều sống ngâm mềm cùng 220g đậu hũ non để tạo nên độ béo ngậy đầy thanh tao.

Để tạo độ ngọt và hương thơm đặc trưng: Bạn sẽ cần 220g thịt chuối (lưu ý nên chọn chuối chín rục có đốm đen để bánh có vị ngọt đậm đà nhất) và 55g đường nâu. Đặc biệt, linh hồn của món bánh chính là 35g nước cốt chanh dây: Độ chua chua thanh mát của loại quả nhiệt đới này sẽ dung hòa mọi sự ngọt ngấy, mang lại cảm giác cực kỳ sảng khoái.

Cuối cùng: Chuẩn bị thêm 50g nước cốt dừa để tăng hương vị và 10g bột bắp để tạo độ kết dính.

Cách làm tối giản vụng mấy cũng làm được

Chẳng cần máy đánh trứng phức tạp hay kỹ thuật nhào nặn cầu kỳ: Chiếc bánh này sinh ra là để dành cho những người chơi hệ "lười" trong mùa hè.

- Xay hỗn hợp: Cho toàn bộ hạt điều (đã ngâm nước sôi 15 phút cho mềm), đậu hũ non, chuối, đường nâu, cốt dừa, cốt chanh dây và bột bắp vào máy xay sinh tố. Bật tốc độ cao để xay thật nhuyễn mịn: Hỗn hợp càng mịn thì cốt bánh sẽ càng tan chảy khi ăn.

- Đổ khuôn: Chuẩn bị một chiếc khuôn bánh, vò nát một tờ giấy nến rồi lót vào trong (việc vò giấy sẽ tạo ra các nếp gấp ngẫu hứng rất đặc trưng của bánh basque). Đổ hỗn hợp vào khuôn: Nhớ gõ nhẹ khuôn xuống bàn để loại bỏ các bọt khí thừa bên trong.

- Nướng bánh: Nếu dùng nồi chiên không dầu, bạn set nhiệt 180 độ nướng trong 20 phút, sau đó tăng lên 190 độ thêm 5 phút để tạo lớp mặt xém đen quyến rũ. Nếu dùng lò nướng: Hãy làm nóng lò ở 230 độ và nướng ở rãnh giữa trong khoảng 28 phút.

Thưởng thức hương vị sảng khoái

Điểm nhấn quan trọng nhất để món bánh này trở thành "cực phẩm" của tháng 6 chính là khâu làm lạnh. Sau khi lấy bánh ra khỏi lò: Hãy kiên nhẫn để bánh nguội hẳn ở nhiệt độ phòng, sau đó bọc kín và cất vào ngăn mát tủ lạnh ít nhất 2 tiếng.

Dưới tác động của nhiệt độ lạnh, kết cấu bánh sẽ đông lại và trở nên săn chắc, dẻo mịn. Khi cắt ra: Miếng bánh Basque thuần chay mang một màu vàng nhạt bắt mắt, đối lập với bề mặt xém nâu óng ả. Cắn một miếng: Cảm giác thanh mát của đậu hũ, vị ngọt lịm của chuối hòa quyện hoàn hảo với nốt hương chua dịu của chanh dây sẽ lập tức làm xua tan đi cái nóng nực của mùa hè.

Tráng miệng bằng một đĩa bánh nướng xém kèm theo một ly trà trái cây đá lạnh: Buổi chiều tháng 6 của bạn chắc chắn sẽ trở nên thi vị và thư thái hơn bao giờ hết.