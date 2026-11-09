Sáng mùng 1, nhiều gia đình Việt vẫn giữ thói quen thay bình hoa trên bàn thờ, rót chén nước mới rồi thắp nén hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Có người đi chùa, có người chọn ăn chay, người buôn bán thì đặc biệt để ý đến lời ăn tiếng nói và vị khách đầu tiên bước vào cửa hàng. Những việc ấy đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trong quan niệm dân gian, ngày mùng 1 Âm lịch có ý nghĩa mở đầu, vì thế mọi người thường mong những gì diễn ra trong ngày này đều tốt đẹp, suôn sẻ. Từ đó hình thành nhiều phong tục, lời dặn và cả những điều kiêng kỵ liên quan đến tiền bạc, ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, phong tục mỗi vùng miền, mỗi gia đình không hoàn toàn giống nhau. Có điều được người này giữ gìn cẩn thận, nhưng với người khác lại chỉ là một thói quen mang tính tham khảo.

Vậy ngày mùng 1 đầu tháng nên làm gì, tránh điều gì để vừa giữ được nét đẹp truyền thống, vừa không khiến cuộc sống trở nên quá nặng nề bởi những nỗi lo không cần thiết?

Những việc nên làm vào ngày mùng 1 đầu tháng

1. Lau dọn bàn thờ, thay hoa và thắp hương tưởng nhớ tổ tiên

Đối với nhiều gia đình Việt, việc đầu tiên trong ngày mùng 1 là chăm chút không gian thờ cúng. Bàn thờ được lau dọn gọn gàng, hoa héo được thay bằng hoa tươi, chén nước cũ được đổi sang nước sạch. Sau đó, gia chủ thắp hương để bày tỏ lòng thành kính với thần linh, gia tiên và cầu mong gia đình bình an trong tháng mới.

Mâm lễ mùng 1 không nhất thiết phải cầu kỳ. Tùy điều kiện và phong tục, gia đình có thể chuẩn bị hương, hoa, trái cây, nước sạch cùng một số lễ vật phù hợp. Người xưa coi trọng sự trang nghiêm và thành tâm hơn việc bày biện nhiều hay ít. Việc thắp hương cũng thường được thực hiện vào buổi sáng, nhưng không có một khung giờ bắt buộc chung cho mọi gia đình. Người bận rộn có thể lựa chọn thời điểm thuận tiện, bảo đảm an toàn khi sử dụng hương và nến.

2. Giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng để đón tháng mới

Nhà cửa bừa bộn, đồ đạc chất đống, những món đồ hỏng chưa được sửa chữa có thể khiến sinh hoạt thêm bất tiện. Bởi vậy, việc dọn dẹp không gian sống trước hoặc trong ngày đầu tháng cũng là cách nhiều người chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

Trong quan niệm phong thủy dân gian, một ngôi nhà sạch sẽ, thông thoáng tượng trưng cho sự hanh thông và nguồn sinh khí tốt. Dù không thể khẳng định việc dọn nhà sẽ mang lại tài lộc, không gian sống ngăn nắp rõ ràng giúp con người cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ cần thay ga giường, lau bàn làm việc, sắp xếp lại tủ đồ hoặc bỏ những thứ không còn sử dụng, căn nhà đã có thể trở nên thoáng đãng.

Điều đáng chú ý là một số địa phương có tục kiêng quét nhà vào sáng mùng 1 vì sợ quét đi tài lộc. Đây là một quan niệm mang tính biểu tượng, không đồng nghĩa với việc phải để nhà cửa bẩn hoặc trì hoãn vệ sinh khi cần thiết.

3. Đi chùa, làm việc thiện hoặc dành thời gian chăm sóc đời sống tinh thần

Với những người có tín ngưỡng, ngày mùng 1 là dịp đến chùa lễ Phật, cầu bình an và tìm lại sự tĩnh tại sau những ngày bận rộn. Người không có thói quen đi chùa vẫn có thể dành thời gian đọc sách, nghỉ ngơi, thăm hỏi người thân hoặc thực hiện một việc tốt trong khả năng của mình.

Người Việt có câu "Ở hiền gặp lành", phản ánh mong muốn lấy những hành động tử tế làm nền tảng cho cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, giúp đỡ người khó khăn, hỏi thăm cha mẹ hoặc chủ động hòa giải một hiểu lầm cũng là những việc ý nghĩa để bắt đầu tháng mới. Không cần phải làm điều gì thật lớn lao mới gọi là tích đức. Đôi khi, việc giữ lời hứa, đối xử chân thành với người khác và tránh gây tổn thương bằng lời nói đã là những lựa chọn đáng quý.

4. Chú ý lời ăn tiếng nói, giữ hòa khí trong gia đình

Nhiều người lớn tuổi thường nhắc con cháu sáng mùng 1 đừng cãi nhau, đừng nói những lời nặng nề và hạn chế than vãn. Theo cách hiểu dân gian, một ngày mở đầu vui vẻ, hòa thuận sẽ mang đến tâm thế tích cực cho cả tháng.

Dù không có căn cứ cho rằng một cuộc tranh cãi trong ngày mùng 1 sẽ khiến cả tháng gặp vận xui, việc kiềm chế nóng giận vẫn đem lại lợi ích thực tế. Một câu nói thiếu suy nghĩ có thể khiến người thân buồn lòng, còn một lời động viên đúng lúc đôi khi giúp người khác có thêm động lực. Nếu đang có chuyện không vui, mọi người có thể lựa chọn thời điểm phù hợp để trao đổi, thay vì cố nén mọi mâu thuẫn chỉ vì sợ phạm điều kiêng kỵ.

5. Sắp xếp tiền bạc và lên kế hoạch cho tháng mới

Ngày đầu tháng cũng là thời điểm thích hợp để nhìn lại tình hình tài chính cá nhân. Sau khi nhận lương hoặc hoàn thành một chu kỳ chi tiêu, bạn có thể kiểm tra các khoản cần thanh toán, số tiền tiết kiệm và những kế hoạch dự định thực hiện.

Trong quan niệm dân gian, đầu tháng nên giữ tiền cẩn thận để tránh thất thoát tài lộc. Nếu nhìn dưới góc độ thực tế, ý nghĩa của việc này nằm ở thói quen quản lý tài chính. Một người biết cân đối thu nhập, hạn chế chi tiêu bốc đồng và chuẩn bị khoản dự phòng sẽ có nền tảng kinh tế vững vàng hơn, bất kể đó là ngày nào trong tháng.

Những điều dân gian thường kiêng vào ngày mùng 1

1. Kiêng vay mượn hoặc cho vay tiền

Một trong những điều kiêng phổ biến vào ngày mùng 1 là vay mượn hoặc cho người khác vay tiền. Người xưa cho rằng đầu tháng xuất tiền có thể tượng trưng cho việc tài lộc hao hụt, còn vay nợ vào ngày này dễ gợi cảm giác cả tháng phải lo chuyện tiền bạc.

Tuy nhiên, đó chỉ là cách lý giải mang tính tín ngưỡng. Trên thực tế, vay hay cho vay tiền nên được quyết định dựa trên nhu cầu, khả năng thanh toán, mức độ tin cậy và các điều khoản rõ ràng. Nếu có hóa đơn cần trả đúng hạn, khoản chi thiết yếu hoặc người thân gặp khó khăn thật sự, không nên vì kiêng mùng 1 mà trì hoãn một việc cần thiết.

2. Kiêng nói lời xui xẻo, gây gổ và làm mất hòa khí

Theo quan niệm truyền thống, những lời nói tiêu cực trong ngày đầu tháng có thể mang ý nghĩa không may. Vì thế, nhiều gia đình thường tránh chửi bới, cãi vã, nói điều gở hoặc cố tình gây khó dễ cho người khác.

Đối với người buôn bán, ngày mở hàng còn được xem là dịp cần giữ sự vui vẻ, niềm nở với khách. Một số cửa hàng kiêng những cuộc mặc cả căng thẳng hoặc chuyện đổi trả ngay đầu tháng vì tin rằng điều đó không tốt cho việc kinh doanh. Tuy nhiên, quyền lợi chính đáng của khách hàng vẫn cần được tôn trọng, và những vấn đề phát sinh nên được xử lý hợp lý thay vì dựa hoàn toàn vào tục kiêng.

3. Kiêng làm đổ vỡ bát đĩa, gương và đồ dùng

Trong đời sống dân gian, bát đĩa hoặc đồ dùng bị vỡ thường gắn với hình ảnh chia lìa, mất mát. Vì vậy, nhiều người đặc biệt cẩn thận khi sử dụng vật dụng bằng thủy tinh, gốm sứ vào ngày mùng 1.

Dẫu vậy, đồ vật bị vỡ là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải dấu hiệu báo trước một tháng khó khăn. Nếu vô tình làm rơi cốc, bát hoặc gương, điều quan trọng nhất là thu dọn các mảnh vỡ an toàn để tránh bị thương. Không cần quá lo lắng hay tìm cách thực hiện những nghi thức giải hạn tốn kém chỉ vì một sự cố nhỏ.

4. Kiêng cắt tóc, cắt móng tay vào đầu tháng

Một số người quan niệm tóc và móng tay gắn với cơ thể, việc cắt bỏ vào ngày mùng 1 có thể tượng trưng cho sự hao hụt may mắn hoặc tài lộc. Vì thế, họ thường lựa chọn cắt tóc trước hoặc sau ngày đầu tháng để cảm thấy yên tâm.

Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học cho thấy cắt tóc hay móng tay vào mùng 1 ảnh hưởng đến vận may, sức khỏe hoặc tài chính. Nếu cần chỉnh sửa mái tóc, vệ sinh móng hoặc chăm sóc cơ thể, bạn hoàn toàn có thể thực hiện như bình thường.

5. Kiêng ăn một số món được cho là không may mắn

Chuyện ăn gì vào mùng 1 cũng có nhiều quan niệm thú vị. Một số người kiêng mực vì liên tưởng đến màu đen, kiêng thịt vịt vì gắn với cách nói dân gian về sự không may, hoặc tránh ăn tôm do hình ảnh con tôm bơi giật lùi. Tùy vùng miền, danh sách món ăn được kiêng có thể khác nhau.

Những liên tưởng này chủ yếu xuất phát từ cách chơi chữ, biểu tượng và tập tục truyền miệng, không phản ánh tác động thực tế của thực phẩm đến vận may. Một bữa ăn đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh và phù hợp với sức khỏe vẫn quan trọng hơn việc lựa chọn món theo quan niệm may rủi. Nếu gia đình có nếp kiêng riêng, việc giữ gìn cũng có thể được xem như một cách tôn trọng phong tục, miễn là không gây bất tiện hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe.

Có nhất thiết phải kiêng đủ mọi điều trong ngày đầu tháng?

Điều thú vị ở những tục lệ ngày mùng 1 là nhiều lời dặn của người xưa, dù được giải thích bằng chuyện may rủi, vẫn chứa đựng những nhắc nhở gần gũi với đời sống. Giữ gìn nhà cửa, thận trọng trong chi tiêu, tránh tranh cãi, quan tâm đến người thân và hành xử tử tế đều là những thói quen đáng duy trì không chỉ trong ngày đầu tháng.

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ giữa nét đẹp phong tục và những nỗi sợ không có căn cứ. Một người lỡ cắt tóc, ăn bát bún mực hay làm vỡ chiếc cốc vào mùng 1 không có nghĩa cả tháng sẽ gặp chuyện không may. Tương tự, thắp hương hay đi chùa là hoạt động tín ngưỡng thể hiện lòng thành, không phải sự bảo đảm rằng mọi kế hoạch kinh doanh, tiền bạc và công việc đều thuận lợi.

Mùng 1 tháng 10 Âm lịch năm Bính Ngọ rơi vào thứ Hai, ngày 9/11/2026. Những ai có thói quen thờ cúng đầu tháng có thể chuẩn bị hoa quả, nước sạch và sắp xếp thời gian dâng hương phù hợp với sinh hoạt gia đình. Người không thực hiện nghi lễ vẫn có thể bắt đầu tháng mới bằng những việc thiết thực như chăm sóc sức khỏe, sắp xếp công việc và dành thời gian cho người thân.

Suy cho cùng, một tháng tốt đẹp được tạo nên từ rất nhiều lựa chọn trong suốt những ngày tiếp theo. Giữ phong tục để trân trọng truyền thống là điều đáng quý, nhưng không nên để những điều kiêng kỵ trở thành gánh nặng trong đời sống thường ngày.

Thông tin về phong tục và các điều kiêng kỵ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.