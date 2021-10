Mụn xuất hiện nhiều khắp mặt sau tiêm phòng Covid-19, tôi cần làm gì?

Chào bạn!

Tính đến thời điểm hiện tại chưa có công bố hay nghiên cứu khoa học nào khẳng định tiêm vắc-xin Covid-19 làm thay đổi nội tiết. Tuy nhiên, trong thực tế tôi cũng có nhận được nhiều phản hồi của chị em bị nổi mụn, thay đổi chu kỳ sau tiêm phòng. Do đó, tình trạng da bạn bị nổi mụn nhiều sau tiêm phòng Covid-19 có thể do tiêm vắc-xin nhưng cũng có thể do nhiều yếu tố khác trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Đặc biệt, phản ứng sau tiêm này hoàn toàn bình thường nên bạn không cần quá lo lắng.

Với tình trạng hiện tại, da mặt bạn lên nhiều mụn thì cần xem xét dạng mụn không viêm (mụn đầu trắng, mụn đầu đen) hay viêm (mẩn đỏ, mụn mủ, cục, nang) vì mỗi loại sẽ có cách chăm sóc, điều trị khác nhau. Về cơ bản, da cần được chữa trị để tránh tổn thương lan rộng gây sẹo hoặc thâm nhiều sau mụn. Chăm sóc da mụn cần đảm bảo các bước làm sạch da, sử dụng sản phẩm trị mụn, bôi kem dưỡng, kem chống nắng vào ban ngày và hạn chế sử dụng các sản phẩm dạng dầu, có hương liệu, serum vitamin C... Bác sĩ sẽ căn cứ vào loại da, quy trình chăm sóc da hiện tại của bạn mà đưa ra sản phẩm phù hợp nhất.

Ngoài ra, bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi điều độ, nên đi ngủ sớm, ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều vitamin, chất xơ, hạn chế đồ ngọt, thức ăn cay nóng, các loại nước ngọt có ga, đồ uống kích thích… bởi chúng sẽ khiến mụn phát triển mạnh hơn.

Nếu tình trạng nặng thêm hoặc điều trị không thấy tiến triển, bạn nên tìm đến các bác sĩ da liễu, chuyên gia da liễu tại các bệnh viện, phòng khám uy tín để kiểm tra và điều trị kịp thời.

Chúc bạn sớm tìm lại làn da khỏe đẹp!