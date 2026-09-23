Mức lương của diễn viên đắt show nhất Việt Nam

Nếu chỉ nhìn vào số lượng dự án liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh, Quang Tuấn đang có một năm làm việc đặc biệt bận rộn. Trong năm 2026, nam diễn viên góp mặt trong 4 dự án gồm Quỷ Nhập Tràng 2, Quỷ Bắt Hồn, Huyết Thống và Sợi Chỉ Đỏ. Chưa dừng lại ở đó, anh còn tiếp tục được công bố đóng chính trong Mật Mã Đông Dương - dự án điện ảnh dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Diễn viên Quang Tuấn

Lịch trình liên tục từ phim kinh dị đến tâm lý, tình báo cho thấy Quang Tuấn đang là một trong những nam diễn viên có tần suất xuất hiện dày đặc trên màn ảnh Việt. Đáng nói, độ phủ của anh không chỉ nằm ở phim ảnh. Quang Tuấn còn gây chú ý khi tham gia Running Man Vietnam, liên tục xuất hiện trong những clip hài hước, bắt trend trên TikTok và tạo ra nhiều nội dung được khán giả chia sẻ. Tất cả đã khiến Quang Tuấn được mệnh danh là nam diễn viên đắt show nhất Việt Nam.

Đóng nhiều phim như vậy, một câu hỏi được nhiều khán giả tò mò là Quang Tuấn hiện nhận cát-xê bao nhiêu cho mỗi dự án? Và chính nam diễn viên đã từng tiết lộ mức thù lao hiện tại của mình vào khoảng 1 tỷ đồng/phim. Con số này được Quang Tuấn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2025. Khi được hỏi về cát-xê, anh cho biết mức thù lao hiện tại khoảng 1 tỷ đồng. Nam diễn viên cũng nói mình không biết con số này cao hay thấp so với các đồng nghiệp, bởi mỗi người có một mức giá khác nhau.

Quang Tuấn từng chính miệng chia sẻ cát-xê 1 tỷ 1 phim

Từ những ngày đầu theo nghề đến hiện tại, mức cát-xê của Quang Tuấn đã có sự thay đổi đáng kể. Điều thú vị là dù thu nhập từ phim ảnh lên tới con số tỷ đồng, nam diễn viên lại không trực tiếp quản lý tiền bạc. Anh từng tiết lộ toàn bộ tiền kiếm được chủ yếu do vợ giữ, còn bản thân nhận tiền để chi tiêu hằng ngày.

Chuyện “lương” của Quang Tuấn từng khiến mạng xã hội thích thú khi anh kể rằng có thời điểm mỗi ngày chỉ được vợ phát cho 200.000 đồng. Câu chuyện sau đó trở thành một trong những mẩu chuyện đời thường được nhắc lại nhiều về nam diễn viên. Quang Tuấn cũng hài hước cho biết sau khi bị khán giả “kêu oan”, anh được vợ tăng tiền tiêu.

Quang Tuấn và bà xã

Thực tế, nhìn vào danh sách phim mà Quang Tuấn tham gia trong năm nay, việc được gọi là "diễn viên đắt show nhất Việt Nam" hoàn toàn có cơ sở. Sau Quỷ Nhập Tràng 2 và Quỷ Bắt Hồn, anh tiếp tục có mặt trong Huyết Thống, dự án thuộc màu sắc kinh dị - tâm linh với sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Lan Phương... Đây tiếp tục là dạng vai quen thuộc với Quang Tuấn, người từng tạo dấu ấn qua nhiều tác phẩm kinh dị của điện ảnh Việt.

Trong khi đó, Sợi Chỉ Đỏ sẽ ra mắt cuối năm nay lại đưa Quang Tuấn đến một câu chuyện mang màu sắc bí ẩn, tâm lý. Bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ như Trần Nghĩa, Ngọc Phước... giúp nam diễn viên tiếp tục duy trì tần suất xuất hiện liên tục trong năm.

Quang Tuấn tiếp tục đóng phim kinh dị với Sợi Chỉ Đỏ

Chưa hết, dự án tiếp theo đã được công bố là Mật Mã Đông Dương. Đây là phim điện ảnh thuộc đề tài tình báo, quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh, NSND Trung Anh... Bộ phim dự kiến ra mắt vào dịp 30/4/2027. Đáng chú ý, Mật Mã Đông Dương cũng đánh dấu màn tái hợp của Quang Tuấn và Ninh Dương Lan Ngọc sau Running Man Vietnam. Nếu trên phim là những nhân vật thuộc thế giới tình báo với câu chuyện nghiêm túc, thì ở chương trình truyền hình thực tế, cả hai lại tạo ra nhiều màn tương tác hài hước.

Từ một diễn viên được biết đến chủ yếu qua những vai diễn tâm lý, kinh dị, Quang Tuấn hiện phủ sóng ở nhiều lĩnh vực cùng lúc. Chỉ riêng năm 2026 đã có 4 dự án điện ảnh, trong khi một dự án lớn khác là Mật Mã Đông Dương cũng đã được công bố. Cộng thêm lịch trình tại Running Man Vietnam và hoạt động liên tục trên TikTok, nam diễn viên thực sự đang trải qua giai đoạn bận rộn và rực rỡ nhất trong sự nghiệp của mình.