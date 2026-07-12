Cậu bé hát đám cưới từng gây sốt truyền hình, giờ đắt show, có nhà riêng tuổi 23

Hồ Văn Cường sinh năm 2003, từng có tuổi thơ nhiều khó khăn ở Tiền Giang. Trước khi trở thành quán quân Vietnam Idol Kids 2016, nam ca sĩ theo cha mẹ đi hát đám cưới, đám tiệc để phụ giúp gia đình mưu sinh. Chiến thắng tại cuộc thi là bước ngoặt giúp cậu bé dân ca được đông đảo khán giả biết đến.

Hồ Văn Cường từng là hiện tượng truyền hình, đăng quang quán quân Vietnam Idol Kids 2016.

Sau cuộc thi, Hồ Văn Cường lên TP.HCM sinh sống và được cố ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, tạo điều kiện theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình. Tuy nhiên, sau khi Phi Nhung qua đời vào năm 2021, nam ca sĩ rời công ty quản lý, bắt đầu cuộc sống tự lập. Đầu năm 2022, danh ca Ngọc Sơn nhận đỡ đầu, đồng hành cùng anh trên con đường nghệ thuật.

Thời gian đầu, Ngọc Sơn nâng đỡ, dẫn dắt Hồ Văn Cường, giúp Cường xuất hiện trong nhiều show diễn. Danh ca cũng khẳng định, chuyện Hồ Văn Cường nhận cát-sê 200 triệu đồng là có thật.

Hồ Văn Cường được Ngọc Sơn nâng đỡ, dẫn dắt.

Bốn năm đi hát Hồ Văn Cường duy trì lịch diễn khá đều. Nam ca sĩ xuất hiện tại nhiều sân khấu ở các tỉnh, thành, chủ yếu là các chương trình ca nhạc, phòng trà và liveshow của đồng nghiệp thân thiết. Bên cạnh việc đi hát, anh vẫn dành thời gian luyện thanh, học hỏi kỹ năng biểu diễn và đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc mới.

Trong nhiều đêm diễn, Hồ Văn Cường nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Không ít người hâm mộ tặng anh những bó hoa kết bằng tiền, vàng hoặc gửi quà từ xa để động viên nam ca sĩ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Thời gian gần đây, Hồ Văn Cường cũng chú trọng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Anh niềng răng, tập luyện thể thao để cải thiện vóc dáng và xuất hiện với diện mạo chững chạc hơn trên sân khấu.

Những ngày không có lịch diễn, nam ca sĩ thường livestream, thực hiện vlog giao lưu với người hâm mộ. Các nền tảng mạng xã hội của anh cũng ghi nhận lượng người theo dõi tăng nhanh nhờ hoạt động đều đặn.

Nam ca sĩ hiện đắt show, sở hữu đông người hâm mộ.

Ở tuổi 23, Hồ Văn Cường có cuộc sống hiện đã ổn định hơn. Ngoài ca hát, anh tập trung hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành marketing để hỗ trợ cho công việc nghệ thuật trong tương lai. Nam ca sĩ từng chia sẻ đang hoàn thành những học phần cuối và dự kiến tốt nghiệp trong thời gian tới.

Sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Văn Cường mua nhà riêng tại TP.HCM. Trước đó, cả nhà anh từng sống trong một căn hộ thuê tại quận Gò Vấp. Hiện nam ca sĩ là trụ cột kinh tế, cùng bố mẹ chăm lo cho ba người con của chị gái ăn học. Tiền cát-sê ngoài chi phí sinh hoạt còn được anh dành để đầu tư các sản phẩm âm nhạc.

Dù gánh vác vai trò trụ cột, Hồ Văn Cường không thấy nặng nề. Anh xem đây là trách nhiệm, bổn phận của một người con. Ca sĩ vui vì tuổi này có thể tự chủ kinh tế, lo được cho bản thân và cha mẹ.

Hồ Văn Cường có cuộc sống giản dị, yêu thích chăm sóc vườn cây mỗi khi rảnh rỗi.

Hồ Văn Cường theo đuổi lối sống bình dị, dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ trên ban công căn nhà. Nam ca sĩ tự trồng các loại rau, bạc hà, dưa leo, bầu... Sau vài lần thất bại vì thiếu kinh nghiệm, anh học cách thụ phấn cho cây và thu hoạch được những lứa quả đầu tiên. Với Hồ Văn Cường, việc chăm cây mỗi sáng giúp anh thư giãn và cân bằng sau những ngày bận rộn.