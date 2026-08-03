Con gái 3 tuổi của Á hậu Trúc Ny đắt show hơn cả mẹ

Chỉ trong chưa đầy một tuần, Moniz Mai Khánh, con gái đầu lòng của Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân, đã hoàn thành hai vai trò mà ngay cả người mẫu trưởng thành cũng phải cạnh tranh mới có được. Cô bé đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập của NTK Thanh Liễu, sau đó tiếp tục mở màn với vai trò first face cho bộ sưu tập "Ngọc Liên" của NTK Đinh Phương Trình trong khuôn khổ chương trình Vietnam Iconic Runway. Ở thời điểm này, Moniz vừa tròn 3 tuổi.

Trong tà váy xanh lấp lánh cùng đôi cánh thiên thần rực rỡ, cô bé sải bước vững vàng giữa sân khấu lớn, ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ không chút sợ sệt. Rất khó để tin đó là một em bé mới lên 3, độ tuổi mà phần lớn trẻ con vẫn còn rụt rè bám mẹ mỗi khi ra chỗ đông người. Ở màn trình diễn còn lại, Moniz gây bất ngờ theo hướng ngược lại với gương mặt sắc lạnh, đúng tinh thần của một first face mở màn bộ sưu tập.

Khoảng thời gian đầu khi con gái mới làm quen với sàn catwalk, Trúc Ny luôn nắm tay con đi hết đường runway. Nhưng gần đây, cô quyết định lui hẳn về phía sau để Moniz tự lập trên sân khấu, và lần đầu tiên ấy đến đúng vào hai show diễn quan trọng nhất từ trước đến nay của cô bé.

"Mẹ rất lo lắng hồi hộp vì lần đầu tiên này không có mẹ bên cạnh. Con chỉ tập có 1 buổi liệu con có thuộc bài diễn không? Váy dài vậy con có xử lý được không khi chỉ mới 3 tuổi? Con có hợp tác make up và ngồi sau hậu trường toàn người lạ không?", Á hậu chia sẻ về những suy nghĩ trước giờ G. Kết quả khiến chính cô bất ngờ: "Những lo lắng đó của mẹ đều dư thừa khi mà em xuất hiện thật sự tự tin và hợp tác theo hướng dẫn của các cô. Lần đầu được ngồi bên dưới xem em biểu diễn mẹ thật sự rất hạnh phúc, xúc động và biết ơn ekip, các cô, những người đồng hành đã dạy Moniz. Mỗi người thầy dạy những bộ môn khác nhau nhưng cốt lõi đều hướng con đến sự tự tin hơn mỗi ngày".

Theo Trúc Ny, sau khi hình ảnh của Moniz được chú ý, lời mời từ các nhà thiết kế đổ về liên tục từ Bắc vào Nam. "Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng Moniz Mai Khánh đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lời mời đến từ các nhà thiết kế lựa chọn tham gia trình diễn từ Bắc đến Nam. Lịch diễn của bé còn dày hơn cả mẹ", nàng Hậu hóm hỉnh nói. Ngay sau show diễn tại Hà Nội, cô bé tiếp tục Nam tiến để tham dự Destination Runway Fashion Week diễn ra ngày 8 và 9/8 tại TP.HCM.

Với vợ chồng Trúc Ny, việc để con tham gia các sàn diễn trong mùa hè này không nằm ở chuyện danh tiếng. Sau chuyến du lịch dài ngày và tiệc sinh nhật 3 tuổi, hai vợ chồng chọn cách cho con làm quen với sự dạn dĩ và cảm giác đứng trước đám đông, coi đó như một dạng hoạt động ngoại khóa để rèn sự tự tin.

Sự bình tĩnh của Moniz trên sàn diễn không đến trong một đêm. Cô bé bắt đầu theo lớp catwalk từ khi mới 20 tháng tuổi với tần suất 1 đến 2 buổi mỗi tuần, ban đầu chỉ đứng nhìn các anh chị lớn tập rồi mới dần hòa nhập. Song song đó là các lớp múa, nhảy và một môi trường ngôn ngữ được thiết kế khá kỹ: Moniz nói tiếng Anh với bố mẹ, tiếng Việt với ông bà và bảo mẫu, đồng thời đã bập bẹ những câu tiếng Trung đầu tiên.

Con gái đầu lòng của vợ chồng Trúc Ny chào đời tháng 7/2023, tên gọi ở nhà là Moniz. Hiện bé theo học lớp mầm tại Brighton College Vietnam, ngôi trường quốc tế ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Theo khảo sát học phí các trường quốc tế tại Hà Nội năm 2026 do VnExpress thực hiện, mức học phí bậc mầm non của trường này lên tới gần 736 triệu đồng một năm, cao nhất trong nhóm trường quốc tế ở Hà Nội cùng bậc học, trong khi chương trình IBDP của trường là gần 998 triệu đồng.

Về phần mình, Á hậu Trúc Ny tên thật là Nguyễn Thùy Minh Trúc, sinh năm 1995, quê Khánh Hòa. Cô giành ngôi Á hậu tại cuộc thi Miss All Nations tổ chức ở Nam Kinh, Trung Quốc năm 2019, kết hôn với ông xã doanh nhân vào tháng 4/2022 và sau đó gần như rút khỏi showbiz để tập trung cho kinh doanh bất động sản. Những lần cô trở lại sàn diễn gần đây phần lớn đều gắn với con gái, và giờ thì đến lượt cô bé tự đi một mình.

Ảnh: NVCC

PV