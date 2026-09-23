Lý Nhã Kỳ nói thẳng nguồn tiền có được từ 2006

Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM, với hình ảnh quý cô thanh lịch, cổ điển.

Tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ lựa chọn thiết kế với phần thân trên màu kem, phối cùng phom váy đen dài rộng, tạo nên tổng thể thanh lịch và cổ điển. Đôi găng tay opera màu beige trở thành điểm nhấn, kết hợp phụ kiện ở phần vai và đôi giày ánh kim.

Kiểu tóc búi thấp cùng lối trang điểm sắc sảo nhưng tiết chế giúp nữ diễn viên tạo hình ảnh một quý cô thành thị. Hai gam màu đen – kem mang đến vẻ sang trọng, trong khi những món trang sức kim cương được lựa chọn vừa đủ để hoàn thiện tổng thể.

Tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ về hành trình gắn bó với lĩnh vực bất động sản, ngành kinh doanh cô theo đuổi từ năm 2006.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Thực ra, trước khi bước vào showbiz tôi đã đi kinh doanh từ sớm. Tôi đến với kinh doanh trước cả nghệ thuật. Từ năm 2006 tôi đã bước chân vào lĩnh vực bất động sản và xem đây là một trong những nền tảng quan trọng trong hành trình kinh doanh.

Tôi bắt đầu kiếm tiền bằng việc mua những căn nhà, sau đó thiết kế, xây dựng, cải tạo và bán lại. Quá trình này giúp tôi tích lũy kinh nghiệm về kiến trúc, thiết kế, công năng, thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng.

Sau giai đoạn đầu, tôi mở rộng sang đầu tư và phát triển quỹ đất. Bất động sản vì thế trở thành một lĩnh vực được tôi theo đuổi trong nhiều năm, bên cạnh những hoạt động liên quan đến nghệ thuật, thời trang và phong cách sống.

Ngay từ đầu, tôi định hướng mình là một doanh nhân và chuyên về bất động sản. Sau đó tôi bén duyên với nghệ thuật nên được khán giả biết đến nhiều hơn với hình ảnh nghệ sĩ.

Theo kinh nghiệm của tôi, một sản phẩm bất động sản, đặc biệt ở phân khúc cao cấp không chỉ được nhìn dưới góc độ diện tích, vị trí hay giá trị đầu tư. Không gian sống, kiến trúc, nội thất, thiết kế và trải nghiệm của chủ nhân cũng ngày càng trở thành những yếu tố được quan tâm.

Những quan điểm về kinh doanh của tôi có sự kết nối giữa lĩnh vực bất động sản với thời trang, nghệ thuật và phong cách sống. Đây đều là những lĩnh vực mà tôi tham gia nhiều năm qua. Tức là, dù xây nhà cửa hay mua quần áo tôi cũng phải có gu, thẩm mỹ. Tôi nghĩ đây cũng là cái khác biệt của một nghệ sĩ khi đi kinh doanh. Tôi yêu cái đẹp nên làm gì cũng phải đẹp.

Trong kinh doanh, việc nhìn thấy cơ hội cần đi cùng sự kiên trì, uy tín và cách làm việc lâu dài. Quá trình gắn bó với bất động sản giúp tôi tích lũy kinh nghiệm thực tế, đồng thời có thêm góc nhìn về nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng ở phân khúc cao cấp".



