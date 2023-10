Mưa xối xả tại miền Trung: Diễn biến phức tạp, lần đầu tiên nâng cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp cao nhất

Mưa trên 800mm tại nhiều tỉnh miền Trung

Các tỉnh miền Trung đang trải qua đợt mưa to đến rất to trong những ngày qua. Theo thống kê từ cơ quan khí tượng, đến sáng ngày 14/10 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 19h ngày 13/10 đến 08h ngày 14/10 có nơi trên 250mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 253.2mm, Hòa Phú (Đà Nẵng) 339.4mm, Hòa Phong (Đà Nẵng) 298.2mm, Núi Thành (Quảng Nam) 257.8mm, …

Đặc biệt, tại nhiều trạm đo ở Đà Nẵng đã ghi nhận lượng mưa tiệm cận trên 50% so với ngày mưa gây nên trận lụt lịch sử 14/10/2022 ở Tp.Đà Nẵng. Đặc biệt, số đo Hồ Hố Cau (huyện Hòa Vang) là 285mm, tiệm cận 75-80% so với ngày mưa lịch sử 14/10/2022.

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp. Đặc biệt, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam,... là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa này. Ngay trong đêm 13/10, hàng trăm hộ dân trên địa bàn các quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang,... TP Đà Nẵng đã được cơ quan chức năng di dời đến nơi an toàn.

Người dân trong khu vực nguy hiểm được di dời đến nơi an toàn.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ ngày 14/10 đến sáng 16/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-500mm, có nơi trên 800mm; ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ở khu vực phía Nam Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm; khu vực Nam Trung Bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo: Giai đoạn từ ngày 16-17/10 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 700mm. Sau ngày 17/10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Như vậy, từ nay đến ngày 16/10 sẽ là đỉnh điểm của đợt mưa đang diễn ra tại các tỉnh miền Trung.

Trước tình hình mưa lớn diễn ra phức tạp và kéo dài, cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét lên mức cao nhất tại một số địa phương như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng (cấp 4); Quảng Nam: cấp 3; Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi: cấp 2; Hà Tĩnh: cấp 1.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 đầu tiên trong mùa mưa lũ 2023 cho một số khu vực Trung Bộ.

Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông

Trong khi tình hình mưa lớn tại miền Trung đang diễn ra phức tạp thì ngoài khơi giữa biển Đông xuất hiện 1 vùng áp thấp.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, vào ngày 14/10, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 07h sáng nay có vị trí ở khoảng 11,5-12,5 độ Vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ Kinh Đông.

Dự báo: Trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc.

Trong ngày và đêm 14/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Sự kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp này khiến tình hình mưa lũ đang diễn ra tại các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, khó lường trong những ngày tới.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập lụt tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.