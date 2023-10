Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung

Vào 13h chiều 13/10, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 10,5-11,5 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông, nối với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo trong đêm 13/10 và ngày 14/10, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về vùng áp thấp này.

Biển Đông vừa xuất hiện vùng áp thấp.

Trong khi đó, trên đất liền, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông, từ đêm 13/10 đến tối và đêm 15/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 500mm, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-450mm, có nơi trên 800mm.

Khu vực phía Nam Nghệ An và Quảng Ngãi từ đêm 13/10 đến tối 15/10 cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Giai đoạn từ đêm 15-17/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 700mm.

Từ ngày 17-20/10, mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời gian này có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chỉ còn mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tình hình mưa lũ ở miền Trung diễn biến phức tạp.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 14-20/10, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi xuất hiện đợt lũ kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Tại các tỉnh miền Bắc những ngày tới ít mưa. Tuy nhiên, khoảng 17-20/10, khu vực này có thể đón mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, trong khoảng một tháng tới, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ.

Không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn cùng hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới dự báo tiếp tục gây ra nhiều đợt mưa lớn ở miền Trung trong thời gian này. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nhiều ngày mưa rào và dông, cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to.