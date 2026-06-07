“Mua vì thích” rồi để đó: 5 món đồ nhiều phụ nữ mua càng nhiều càng thấy… chật nhà và tốn tiền

1. Bộ ga giường đẹp đến mấy cũng khó dùng hết

Rất nhiều người có thói quen “nghiện” mua ga giường, chăn ga bốn món, đặc biệt là khi xem livestream hoặc các đợt sale lớn.

Một bộ màu kem tối giản, một bộ hoa nhí kiểu Hàn, một bộ cotton lạnh mùa hè, rồi lại thêm bộ “để dành khách tới chơi”. Cứ thế, tủ đồ ngày càng đầy.

Nhưng thực tế, ga giường là món cực khó hao.

Một bộ chất lượng tốt có thể dùng 2–3 năm vẫn chưa hỏng. Với gia đình bình thường, đa phần chỉ có 1–2 bộ là dùng thường xuyên, còn lại nằm yên trong tủ.

Nhiều người còn rơi vào tình huống: Có những bộ mua 2 năm chưa bóc túi nilon.

Không chỉ tốn tiền, đồ chăn ga còn chiếm diện tích rất lớn. Mỗi lần đổi mùa, việc gấp – phân loại – cất lại cũng mất cả buổi.

Thực tế, với đa số gia đình, chỉ cần:

2 bộ dùng quanh năm

1 bộ dày cho mùa lạnh

là đã đủ xoay vòng.

Ít nhưng dùng thường xuyên còn giúp nhà cửa gọn hơn, dễ vệ sinh hơn rất nhiều.

2. Bát đĩa đẹp nhưng tủ bếp ngày càng chật

Khi có nhà riêng, rất nhiều phụ nữ bắt đầu “mê” đồ bếp.

Nhìn những bộ bát đĩa kiểu Nhật, ly cốc vintage hay đĩa gốm màu kem trên mạng, ai cũng tưởng tượng cảnh nấu ăn thật chill, ăn uống thật có “mood”.

Vấn đề là: Bát đĩa gần như không hỏng nếu không làm vỡ.

Một chiếc bát có thể dùng nhiều năm. Một bộ đĩa đẹp đôi khi chỉ được mang ra vài lần chụp ảnh hoặc đãi khách rồi cất lại.

Trong khi đó, tủ bếp ở đa số căn hộ hiện nay không quá rộng. Đồ càng nhiều, việc lau dọn càng mệt. Chưa kể dầu mỡ, bụi bếp bám lâu ngày khiến việc vệ sinh cực mất thời gian.

Nhiều người thừa nhận: Nhà đã đủ bát đĩa nhưng cứ thấy mẫu mới là lại muốn mua.

Sau vài năm, họ có cả chục bộ bát đĩa nhưng ngày nào cũng chỉ dùng vài chiếc quen tay nhất.

Thay vì chạy theo “đồ đẹp trên mạng”, nhiều người bắt đầu quay về kiểu dùng tối giản hơn:

- Bền

- Dễ rửa

- Ít bám bẩn

Dùng hằng ngày thoải mái

và nhận ra như vậy mới thực sự tiết kiệm công sức.

3. Đồ gia dụng “hot trend”: Mua xong dùng vài lần rồi cất

Máy ép chậm, máy làm sandwich, nồi nấu chậm mini, máy làm sữa hạt, nồi chiên không dầu mini, máy pha cà phê cầm tay…

Vài năm gần đây, rất nhiều món đồ gia dụng nhỏ trở thành “must-have” trên mạng xã hội.

Ban đầu ai cũng nghĩ mình sẽ dùng thường xuyên, sống healthy hơn, chăm nấu ăn hơn, chăm bản thân hơn.

Nhưng thực tế với nhiều gia đình, đặc biệt là người đi làm bận rộn, những món này thường có chung kết cục: Dùng vài lần rồi cất.

Lý do rất đơn giản:

- Chức năng quá riêng

- Chiếm diện tích bếp

- Rửa cực mất thời gian

- Chuẩn bị lâu hơn tưởng tượng

Ví dụ như máy ép trái cây: Ép 1 ly mất 10 phút nhưng rửa máy đôi khi mất thêm 15 phút nữa.

Hay máy làm sandwich: Dùng vài lần thấy phiền, nhiều người quay về mua đồ ăn sẵn cho nhanh.

Không ít căn bếp hiện nay đang có một “góc đồ điện bỏ không”, nơi chất đầy các món từng rất hot nhưng giờ phủ bụi.

Trước khi mua một món đồ gia dụng theo trend, nhiều người bắt đầu tự hỏi:

“Mình có thật sự dùng ít nhất 2–3 lần/tuần không?”

Nếu câu trả lời là không, rất có thể món đó sẽ sớm thành đồ chiếm chỗ.

4. Mỹ phẩm và son môi: Mua rất nhanh, dùng rất chậm

Đây có lẽ là “cái bẫy tiêu dùng” quen thuộc nhất với phụ nữ.

Một màu son mới ra mắt. Một bảng mắt đang hot. Một màu má hồng được khen “ai dùng cũng xinh”.

Rất khó cưỡng.

Nhưng mỹ phẩm là nhóm đồ cực khó dùng hết.

Một thỏi son nếu dùng mỗi ngày có khi mất cả năm mới hết. Phấn má, bảng mắt thậm chí dùng vài năm vẫn còn nguyên.

Nhiều người có hàng chục thỏi son nhưng thực tế chỉ dùng xoay quanh 2–3 màu quen thuộc.

Còn lại là:

- Không hợp da

- Không hợp tông mặt

- Mua theo trend rồi nhanh chán

- Để quá hạn phải bỏ

Điều đáng tiếc nhất là mỹ phẩm càng để lâu càng dễ lãng phí vì có hạn sử dụng.

Không ít phụ nữ sau tuổi 35–40 bắt đầu thay đổi cách mua mỹ phẩm:

- Ít nhưng dùng thật sự

- Chọn màu dễ dùng hằng ngày

- Ưu tiên chất lượng hơn số lượng

Và họ nhận ra: Trang điểm đẹp không nằm ở việc sở hữu thật nhiều đồ.

5. Những chiếc mũ gần như không bao giờ đội

Mũ là món rất nhiều người mua theo cảm hứng.

Mũ cói đi biển, mũ beret kiểu Pháp, mũ bucket, mũ rộng vành chụp ảnh du lịch…

Lúc mua ai cũng nghĩ sẽ dùng nhiều. Nhưng thực tế, đa số chỉ đội vài lần.

Vì mũ là món cực kén:

- Trang phục

- Hoàn cảnh

- Thời tiết

- Phong cách cá nhân

Có những chiếc chỉ hợp đi du lịch biển. Có chiếc nhìn đẹp trên ảnh nhưng đội ra đường lại thấy “quá nổi”.

Cuối cùng, chúng nằm trong góc tủ, bám bụi suốt nhiều năm.

Trong khi đó, thực tế cuộc sống thường ngày chỉ cần:

1 mũ lưỡi trai dễ phối

1 mũ chống nắng tiện dùng

là đã đủ cho hầu hết nhu cầu.

Mua ít đi không phải sống thiếu – mà là sống nhẹ hơn

Nhiều người sau tuổi 35–40 bắt đầu nhận ra: Cảm giác thoải mái không đến từ việc sở hữu quá nhiều đồ.

Ngược lại, chính những món “mua cho vui” nhưng không dùng mới khiến:

- Nhà chật hơn

- Dọn mệt hơn

- Tiền hao nhanh hơn

- Tâm trí cũng rối hơn

Một căn nhà dễ chịu đôi khi không cần thêm đồ mới, mà cần bớt những thứ không thật sự cần.

Sống vừa đủ không có nghĩa là hà tiện. Đó chỉ là cách tiêu tiền tỉnh táo hơn để mọi thứ trong nhà đều có giá trị sử dụng thật sự.