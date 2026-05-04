Cô gái sống trong căn hộ 88m² chỉ có 6 món nội thất: Từ nghiện mua sắm thành người theo đuổi lối sống “không tiêu dùng”

Một bộ phim tài liệu của CCTV từng gây chú ý khi giới thiệu về Qiao Sang – cô gái sinh năm 1990 sống trong căn hộ 88m² nhưng gần như không có đồ đạc. Không tủ lớn, không sofa, không những món đồ trang trí thường thấy trong các căn hộ hiện đại. Không gian sống của cô chỉ gói gọn trong vài món nội thất cơ bản, đủ dùng cho sinh hoạt hàng ngày.

Từ người tiêu tiền “không nghĩ nhiều” đến người chọn sống ít nhu cầu

Trước khi theo đuổi chủ nghĩa tối giản, Qiao Sang từng có cuộc sống khá dư dả. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc tại một công ty internet với mức thu nhập cao. Công việc ổn định giúp cô có điều kiện mua sắm thoải mái: quần áo, mỹ phẩm, túi xách, phụ kiện… thậm chí có những món cô mua nhiều phiên bản chỉ khác màu sắc.

Những chuyến du lịch nước ngoài, khách sạn cao cấp hay các hoạt động trải nghiệm đắt tiền từng là phần thưởng cho những ngày làm việc căng thẳng.

Tuy nhiên, càng sở hữu nhiều đồ, cô càng cảm thấy mệt mỏi. Căn phòng ngày càng đầy, thời gian dành cho việc lựa chọn, bảo quản, sắp xếp đồ đạc ngày càng nhiều. Cảm giác hài lòng khi mua món đồ mới cũng nhanh chóng biến mất.

Sau một thời gian, Qiao Sang nhận ra việc mua sắm liên tục không khiến cuộc sống hạnh phúc hơn, mà chỉ khiến cô bận rộn hơn.

Căn hộ 88m² nhưng gần như “trống”

Khi chuyển về sống tại Thạch Gia Trang, Qiao Sang quyết định thay đổi hoàn toàn lối sống. Căn hộ rộng 88m² được cô cải tạo theo hướng tối giản: loại bỏ nhiều vách ngăn không cần thiết để tạo cảm giác thông thoáng.

Bên trong nhà gần như không có đồ nội thất cồng kềnh. Không giường lớn, không tủ trang trí, không sofa nhiều chi tiết. Cô thường ngủ với bộ chăn ga đơn giản đặt trực tiếp trên sàn.

Không gian chỉ gồm một chiếc bàn nhỏ, vài ghế dài và một tấm gương lớn treo tường. Thậm chí nhiều món đồ được cô tự làm từ gỗ hoặc tận dụng lại từ vật liệu cũ.

Cách bố trí này khiến căn hộ trông rộng hơn rất nhiều so với diện tích thực.

Chi tiêu khoảng 300 nhân dân tệ mỗi tháng

Điều khiến nhiều người bất ngờ là mức chi tiêu hàng tháng của Qiao Sang chỉ khoảng 300 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng). Cô hạn chế mua sắm quần áo, không chạy theo mỹ phẩm hay đồ trang trí.

Nhu cầu ăn uống cũng được tối giản. Cô ưu tiên thực phẩm đơn giản, đôi khi mua rau củ cuối ngày ở chợ với giá rẻ hơn, hoặc trao đổi đồ dùng với bạn bè và hàng xóm.

Thay vì dành tiền cho vật chất, cô dành thời gian đọc sách, tập yoga và tham gia các hoạt động giúp tinh thần cân bằng hơn.

Theo chia sẻ, việc giảm nhu cầu tiêu dùng giúp cô có nhiều thời gian hơn cho bản thân, ít bị áp lực phải kiếm tiền chỉ để duy trì một mức sống cao.

Chủ nghĩa tối giản không phải là “không tiêu tiền”

Qiao Sang cho rằng tối giản không có nghĩa là cắt bỏ hoàn toàn nhu cầu cá nhân, mà là hiểu rõ điều gì thực sự cần thiết.

Cô vẫn mua những món đồ phục vụ sinh hoạt cơ bản, nhưng tránh mua theo cảm xúc hoặc xu hướng nhất thời. Theo cô, việc sở hữu quá nhiều đồ khiến con người mất năng lượng để quản lý chúng.

Sau khi chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội, Qiao Sang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Nhiều người cho biết câu chuyện giúp họ nhìn lại thói quen tiêu dùng của bản thân.

Khi “ít hơn” lại mang đến cảm giác đủ đầy

Câu chuyện của Qiao Sang phản ánh một xu hướng ngày càng phổ biến: giảm tiêu dùng để tập trung vào chất lượng sống.

Không ít người nhận ra rằng việc mua sắm quá nhiều đôi khi chỉ giúp giải tỏa cảm xúc nhất thời, nhưng lại tạo áp lực tài chính và tâm lý về lâu dài.

Việc giữ lại những món đồ thực sự cần thiết giúp không gian sống gọn gàng hơn, chi tiêu dễ kiểm soát hơn và cuộc sống đơn giản hơn.

Chủ nghĩa tối giản không yêu cầu phải sống trong căn nhà gần như trống rỗng như Qiao Sang, nhưng đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: chúng ta thực sự cần bao nhiêu đồ đạc để cảm thấy thoải mái?

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc tiêu ít hơn nhưng hiệu quả hơn – thay vì mua nhiều nhưng không dùng hết.

Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là sở hữu bao nhiêu, mà là hiểu mình thực sự cần gì.