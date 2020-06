Mưa to tầm tã nhưng học sinh không có đủ ô, thầy giáo bật ra sáng kiến khiến ai nấy vỗ tay: "Đúng là thầy trường người ta"

Mới đây cộng đồng mạng Trung Quốc được phen xuýt xoa trước một câu chuyện quá đáng yêu xảy ra tại một trường tiểu học. Cụ thể vào hôm 3/6, thành phố Hàng Châu bỗng đón một cơn mưa lớn. Vào thời điểm tan học, một thầy giáo có tên Tôn Bang Nhan phải đưa các em học sinh ra cổng trường. Tuy nhiên trời thì mưa to mà ô lại không đủ.

Lớp của thầy Tôn có đến 34 đứa trẻ mà lại chỉ có đúng 6 chiếc ô. Đang không biết xử trí ra sao thì thầy bỗng phát hiện ở sân trường có 1 chiếc ô che nắng loại to. Ngay lập tức, thầy giáo liền chạy ào ra, bê chiếc ô để che cho đám học trò nhỏ. Khung cảnh sau đó khiến các bậc phụ huynh vô cùng cảm động. Trong khi người thầy tận lực bê chiếc ô to lớn và khá nặng thì các em học sinh ríu rít trò chuyện, cười đùa hồn nhiên dưới tán ô.

Bức ảnh gây sốt mạng xã hội - Nguồn: Group Weibo Việt Nam.

Đám học trò nhỏ cũng vô cùng thích thú và biết ơn sự quan tâm của thầy giáo. Nhiều em bày tỏ: "Bọn mình đeo cặp đi xuống tầng, thấy thầy giáo cầm chiếc ô to to ơi là to. Thầy bảo bọn mình đi tới dưới ô đi. Những bạn mang ô thì nhường cho những bạn không mang rồi đi theo thầy. Chúng mình như những con gà con, được che ô đi tới cổng trường, Thầy Tôn thật là thông minh quá!".

Bức ảnh chụp thầy Tôn và học trò sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng. Được biết bức ảnh hiện nhận về hàng chục nghìn lượt like, share và comment. Nhiều người hài hước cho rằng, với tấm lòng yêu thương học trò của mình, thầy Tôn chính là "thầy giáo trường người ta" trong truyền thuyết.