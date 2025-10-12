Mùa thu đẹp nhưng cũng khắt khe. Khi khí trời chuyển khô, cơ thể mất nước nhanh hơn khiến họng rát, môi nứt, da căng và lớp trang điểm khó mượt. Thay vì chạy theo các công thức phức tạp, bạn có thể quay về căn bếp với vài nguyên liệu rẻ dễ mua. Tinh thần ăn uống mùa Hàn Lộ rất giản dị: Giảm vị cay nóng dễ làm cơ thể toát mồ hôi và tăng vị chua nhẹ giúp giữ ẩm tự nhiên. Ba món này vừa là đồ uống, vừa là món vặt, lại có thể dùng làm bữa chính. Cách làm đơn giản, ai vụng về cũng làm được. Ăn một tuần là cảm nhận rõ ràng cổ họng êm hơn, da đỡ bong, bụng dạ nhẹ nhàng.

Khi thời tiết hanh khô, cơ thể có xu hướng thu liễm. Các món quá cay nóng như lẩu cay, xào bốc lửa khiến mồ hôi ra nhiều và càng mất nước. Trong khi đó, vị chua thanh của bưởi, lê, táo tàu, mơ, quất giúp miệng bớt khô và giữ lại phần dịch vị quý giá. Nói gọn: Ít cay để không phát tán nước, thêm chua để tụ nước về.

1. Nước bưởi tuyết lê làm bằng máy xay nấu, ba phút có ly mềm cổ họng

Không phải cứ chưng hầm thật lâu mới gọi là bổ. Máy xay nấu giúp trích vị nhanh và giữ trọn hương. Bạn dùng một nắm múi bưởi đã gỡ sạch xơ trắng cùng một quả lê gọt vỏ bỏ lõi, thêm nước lọc vừa đủ.

Xay và nấu đến khi mịn ấm là dùng được. Ai thích ngọt có thể để nguội bớt rồi cho một thìa mật ong. Vị chua thơm của bưởi quện với ngọt mát của lê, uống êm cổ họng, xuống dạ dày ấm bụng, buổi sáng làm một ly là cảm giác các tế bào được tưới nước.

Thức uống này phù hợp người thường xuyên phải nói nhiều, làm việc điều hòa mạnh khiến họng rát, da mặt thiếu ẩm.

2. Sơn tra áo mật làm bằng nồi chiên không dầu, món vặt chua ngọt đỡ ngấy bữa

Nhiều người thích sơn tra vì giúp tiêu bớt cảm giác đầy bụng sau bữa nhiều đạm, nhưng ăn sống thì chua gắt. Cách nhẹ nhàng là ướp sơn tra đã bỏ hạt với một ít mật ong và giọt nước cho quả thấm đều.

Trải lên giấy nến và nướng nhiệt vừa đến khi quả se mặt, bên trong mềm mịn. Miếng sơn tra chín tới có vị chua ngọt cân bằng, thơm nhẹ, nhâm nhi vài miếng là thấy khoang miệng tiết nước bọt trở lại.

Sau bữa ăn nhiều dầu mỡ, dùng món này như một món tráng miệng giúp bụng không nặng nề. Lưu ý nướng vừa tay để quả không khô cứng, mục tiêu là giữ độ dẻo dai mọng nước.

3. Cháo đậu đỏ gạo nếp than và củ sen nấu bằng nồi cơm điện, bữa chính ấm bụng đẹp da

Củ sen là món của mùa thu. Khi kết hợp với gạo nếp than và đậu đỏ, nồi cháo vừa mềm dẻo vừa có màu tím than đẹp mắt.

Ngâm gạo và đậu cho nở, củ sen gọt vỏ cắt hạt lựu, cho tất cả vào nồi cơm điện cùng vài quả táo tàu bỏ hạt, đổ nhiều nước hơn mức nấu cơm. Khi nồi chuyển sang chế độ ủ, mở ra khuấy đều, thêm chút đường phèn nếu thích vị ngọt dịu rồi ủ thêm ít phút cho nở đều.

Bát cháo nóng có độ sánh tự nhiên, hạt đậu mềm bở, miếng củ sen giòn bùi. Ăn chậm rãi thấy vị ngọt lành thấm dần, buổi tối dùng bát cháo này thay cơm là ngủ ngon, sáng dậy da cũng bớt xỉn màu.

Ba lưu ý nhỏ để không tự làm khó mình trong mùa hanh khô

- Đầu tiên là đừng chiều cái lạnh đột ngột. Đồ lạnh vào tiết Hàn Lộ làm dạ dày mất ấm, cơ thể tiêu hao năng lượng để làm ấm lại, càng dễ khô nẻ. Hãy đổi kem và trà sữa đá bằng đồ ấm vừa miệng.

- Tiếp theo là đừng thêm lửa vào lửa. Các món nặng tính ấm như thịt cừu, nhiều rượu, nhiều tỏi ớt nên giảm tần suất, đợi khi rét đậm hãy ăn để phát huy đúng lúc.

- Sau cùng là đừng đánh đổi giấc ngủ. Đi ngủ sớm giúp cơ thể phục hồi, làn da tự cân bằng tốt hơn bất cứ serum nào. Có thể thêm thói quen dưỡng ẩm ngay khi da còn hơi ẩm sau khi tắm để giữ nước lâu.

Điểm chung của cả ba món là bổ sung nước một cách dễ chịu. Bưởi và lê cho cảm giác mát ngay ở vùng họng, hỗ trợ tiêu hóa nhờ chất xơ hòa tan. Sơn tra nướng áo mật giúp bữa ăn nhiều dầu mỡ trở nên nhẹ hơn, đồng thời vị chua ngọt kích thích vị giác trong ngày thời tiết khô hanh. Cháo gạo nếp than và đậu đỏ đem lại năng lượng bền, củ sen giúp bữa chính không ngán và tạo cảm giác ấm bụng. Khi kết hợp, bạn có một vòng dinh dưỡng khép kín gồm đồ uống, món vặt và bữa chính. Cách chế biến đều nhanh gọn, thiết bị nào gia đình cũng có, rất phù hợp cuộc sống bận rộn ở đô thị.

Buổi sáng uống một cốc bưởi tuyết lê ấm. Buổi trưa hoặc xế chiều ăn vài miếng sơn tra áo mật thay đồ ngọt nhiều đường. Buổi tối hai bữa trong tuần đổi cơm thành cháo củ sen đậu đỏ gạo nếp than. Trong ngày nhớ uống nước ấm, thêm những loại quả có vị chua nhẹ như quýt, bưởi, ổi chín. Sau một tuần, cổ họng đỡ rát khi nói nhiều, môi ít nứt và lớp trang điểm ít bị bở phấn hơn. Cảm giác nhẹ bụng cũng rõ rệt vì thực đơn có đủ chất xơ và nước.

Dưỡng thu không cần phức tạp. Chỉ cần hiểu nguyên tắc giảm cay tăng chua và chịu khó vào bếp vài phút là đủ để cơ thể cân bằng lại trước gió hanh. Ba món ở trên dễ làm, nguyên liệu quen thuộc, phù hợp cả nhà. Nếu thấy hợp, bạn hãy lưu lại công thức, biến tấu theo khẩu vị và chia sẻ với người thân. Mùa Hàn Lộ rồi sẽ bớt gắt gỏng, để mỗi sáng ra đường ta vẫn có cổ họng êm dịu và làn da mềm mượt.

Chúc bạn thực hiện thành công!