Ổi là loại trái cây tuy rẻ nhưng có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Ổi chín rất giàu chất xơ và vitamin C. Một quả ổi chứa lượng vitamin C cao gấp 4 lần so với quả cam, 100gr ổi chín chứa 228mg vitamin C. Loại trái cây này còn có nhiều vitamin A, axit folic và các chất khoáng. Thói quen ăn ổi giúp tăng khả miễn dịch, tăng cường hệ tiêu hóa và tốt cho tim mạch.

Câu hỏi mua ổi nên chọn quả sần sùi hay trơn nhẵn được nhiều người đặt ra với mong muốn chọn được những quả ổi ngọt thơm đậm đà.

Mua ổi nên chọn quả sần sùi hay trơn nhẵn?

Quả ổi sần sùi thường có bề mặt vỏ không mịn màng, thường xuất hiện các nốt sần, gồ ghề hoặc thậm chí hơi nhăn nheo. Nhưng dù có vẻ ngoài không hoàn hảo, loại ổi sần sùi thường có hương thơm đậm đà và vị ngọt sắc, đôi khi hơi chua, rất thích hợp cho những ai yêu thích sự tự nhiên và đậm đà của trái cây.

Ngược lại, những quả ổi có bề mặt vỏ mịn màng, bóng bẩy và đều màu thường có xu hướng ngọt nhẹ, ít chua, ít có mùi thơm đậm như ổi sần sùi.

Những quả ổi sần sùi thường nhiều thịt ít hại, còn nếu vỏ ổi trơn nhẵn nhưng thiếu cảm giác rắn chắc thì thường nhạt, xốp.

Tuy nhiên, những nhận định trên chỉ có tính chất tương đối. Độ sần hay nhẵn của vỏ quả còn liên quan đến yếu tố giống. Vì thế không phải lúc nào quả ổi sần sùi cũng ngọt đậm và ngược lại, nhiều quả ổi trơn nhẵn lại ngọt thơm đặc biệt.

Mua ổi nên chọn quả sần sùi hay trơn nhẵn? (Ảnh: IndiaMART)

Khi chọn ổi, dù là ổi sần sùi hay trơn nhẵn, bạn cũng cần chú ý đến những dấu hiệu của quả ổi đã chín đủ độ. Ổi chín thường có màu vàng hoặc hơi ngả vàng, vỏ căng bóng, mùi thơm đặc trưng. Nếu quả vẫn còn xanh hoặc có vỏ quá cứng thì có thể quả chưa chín hoặc chưa đủ độ ngọt.

Đối với ổi sần sùi, bạn có thể cảm nhận mùi thơm nhẹ từ vỏ hoặc miệng quả khi lại gần. Nếu quả có vỏ hơi mềm nhưng không quá nhão thì đó là ổi chín. Với ổi trơn nhẵn, hãy chọn những quả có màu sắc đều, không có vết thâm và vẫn giữ được độ căng mượt của vỏ.

Bí quyết chọn ổi ngon

(Ảnh: Healthwire)

Dù là ổi sần sùi hay trơn nhẵn, bạn nên áp dụng các mẹo sau để chọn được quả tươi ngon nhất:

Xem xét hình dáng, màu sắc

Quả ổi ngon thường sẽ có hình dáng cân đối, khi cầm vào có cảm giác chắc tay; không nên chọn các quả ổi bị méo lệch. Bạn cũng nên chọn các quả ổi vừa chín tới, tránh những quả bị dập hoặc héo.

Vỏ ổi phản ánh độ chín, bạn có thể dựa vào màu sắc vỏ ổi để chọn những quả có độ chín mà mình mong muốn. Phần lớn mọi người cho rằng ổi ngon nhất khi vừa chín tới. Một số người thích ổi hơi xanh, còn giữ chút vị chua, một số khác thích ổi chín kỹ vì thích mùi hương đậm, ăn mềm và ngọt.

Tùy từng giống ổi mà màu vỏ khi chín có sự khác nhau. Tuy nhiên, đa phần ổi ngon có màu xanh nhạt, hơi ngả vàng. Ổi chín tự nhiên sẽ có màu ánh vàng đều, sáng sủa. Những quả ổi màu quá xanh, không có ánh vàng thường chưa đủ độ chín. Vỏ càng xanh thì quả càng cứng, vị chát. Ổi ngả vàng nhiều là đã chín kỹ, ăn mềm và không còn hậu vị hơi chua.

Kiểm tra độ cứng

Để chọn ổi ngon, bạn hãy thử cầm chúng lên, thấy nặng tay nghĩa là nhiều nước, giòn; còn ổi nhẹ thường là chín kỹ. Dùng ngón tay ấn nhẹ vào bề mặt của quả, nếu bạn cảm thấy chắc mà không quá cứng thì quả ổi đó tươi.

Quan sát cuống ổi

Những quả ổi có cuống tươi, lá xanh, không bị khô là ổi mới hái, chưa bị mất nước. Quả ổi ngon có phần thịt gần cuống đã nở và hơi chín vàng, nếu phần thịt chỗ cuống còn xanh, chưa nở ra thì đó là ổi chưa chín, hương vị cũng không được ngon.