Mưa lớn, sạt lở đường Hồ Chí Minh địa phận Thừa Thiên Huế

Mực nước sáng 18/10 trên sông Hương tại trạm Kim Long +1,48 m, trên báo động 1; Trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc +3,04 m, trên báo động 2. Mực nước trên sông Ô Lâu là +1,71 m.

Thực hiện lệnh vận hành điều tiết xả lũ tại hồ thủy điện Hương Điền của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vào lúc 5 giờ sáng nay, nhà máy thủy điện Hương Điền điều tiết xả qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần tránh đột biến, duy trì lưu lượng khoảng từ 1.100-2.000 m3/s.

Sạt lở Đường Hồ Chí Minh, qua địa bàn Thừa Thiên Huế

Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế ra lệnh Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400 - 900m3/giây.

Nước lũ đang dâng cao ở Thừa Thiên Huế

Hôm nay 18/10 toàn tỉnh Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học

Trưa nay mực nước trên sông Bồ tiếp tục lên và có thể đạt báo động 3 là +4,5m, sông Hương có thể đạt báo động 2 là +2m.

Mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện nhiều vị trí sạt lở ta luy dương, gây ách tắc giao thông. Tại km 392+100, đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới đang bị sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đang bố trí phân luồng tại km346+700, điều tiết giao thông.

Ông Ngô Văn Đoán, Trưởng Văn Phòng Quản lý đường bộ 5, Cục Quản lý đường bộ II cho biết: “Sạt lở ở Km 392+100 gần giáp với tỉnh Quảng Nam, các lực lượng đang phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại mưa to thì sạt trượt do yếu tố khách quan, chúng tôi bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị đầy đủ để khi trời mưa tạnh sẽ hốt dọn đảm bảo an toàn giao thông. Trước mắt, bố trí nhân lực để thanh tra, tuần đường, phối hợp các cơ quan chức năng phân luồng để đảm bảo điều tiết giao thông”.