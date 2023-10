Mưa trắng trời, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế ra công điện khẩn

Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong đêm 17/10 và sáng 18/10 ở Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to trên diện rộng với lượng mưa từ 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Dự báo từ ngày 18/10 đến ngày 19/10, ở khu vực Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các khu vực trũng, thấp; dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Roàng (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Theo ghi nhận của PV VTC News, mưa lớn từ đêm 17/10 đến trưa 18/10 khiến một số khu vực trũng của TP Huế và một số huyện, thị xã của Thừa Thiên - Huế bắt đầu bị ngập. Đường Hồ Chí Minh qua A Roàng (huyện A Lưới) tại Km392 (hướng đi Quảng Nam) hiện bị sạt lở nghiêm trọng làm ách tắc giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ra công điện yêu cầu, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP Huế triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở.

Lượng lớn đất đá sạt lở tràn xuống đường khiến giao thông tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới Thừa Thiên - Huế đi Quảng Nam ách tắc

Kiên quyết tổ chức sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt (chú ý ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu,…); Triển khai phương án ứng phó mưa lũ tại cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ “ Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ”.

Chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an toàn trong thiên tai, khắc phục tình trạng ngập úng đô thị khi mưa lớn.

Chỉ đạo lực lượng cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập lụt; cảnh giới, hướng dẫn phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt; quản lý chặt chẽ các ghe, thuyền bãi ngang ven biển, đầm phá và trên các sông; nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực, đường xá tại huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) ngập sâu trong nước

Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai ứng phó mưa lũ về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và TKNC theo quy định.

Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Sở GD&ĐT, Đại học Huế rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai ngành giáo dục và đào tạo; chỉ đạo các trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế mưa lũ tại địa phương để cho học sinh nghỉ học đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên khi có thiên tai xảy ra.

Lực lượng chức năng huyện Quảng Điền phải dựng rào chắn, bố trí người canh gác để cấm người dân qua lại đoạn đường bị ngập sâu, nguy hiểm

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị rà soát, hoàn thiện kế hoạch, phương án, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, tổ chức sơ cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân phòng chống thiên tai.

Trong sáng 18/10, theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên - Huế, mực nước chứa nước tại hồ Tả Trạch lúc 8h ngày 18/10 ở mức +42,32m, lượng mưa đến hồ 1.118m3/s, lượng nước về hạ du 290m3/s; mực nước trên sông Hương tại trạm thuỷ văn Kim Long +1,72m.

Phường Xuân Phú (TP Huế) nơi tập trung các toà nhà ở xã hội, đông dân cư cũng đang ngập sâu và nước vẫn đang tiếp tục dâng cao. (Ảnh: Nguyễn Hà)

Để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên - Huế lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ 400 - 900m3/s. Điều chỉnh vận hành tuỳ theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 10 ngày 18/10.

Cùng ngày, Trường Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên - Huế cũng ra lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.100 - 2.000m3/s. Điều chỉnh vận hành tuỳ theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Khi hồ đạt mức nước dâng bình thường +58m, vận hành với lưu lượng Qđến = Qđi cho đến khi có chỉ đạo mới. Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 6h ngày 18/10.