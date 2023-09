Mưa lớn, nước dâng ngập đường khiến hàng trăm hộ dân bị chia cắt

Sáng 27/9, ông Phạm Xuân Lực - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ, cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có một số tuyến đường liên xóm trên địa bàn bị ngập, trong đó một xóm bị cô lập với hàng chục nhà bị ngập trong nước.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã cùng lãnh đạo xã Thanh Mỹ đến kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn, rạng sáng 27/9.

Cụ thể, hai ngày qua trên địa bàn xã Thanh Mỹ có mưa lớn khiến nước sông, hồ trên địa bàn dâng cao. Nước dâng đã khiến tuyến đường vào xóm Mỹ Lương bị ngập sâu gây chia cắt.

“Hiện xóm Mỹ Lương (xóm 6 cũ) với hơn 350 hộ dân đã bị cô lập. Có vài chục nhà bị nước ngập. Trước đó, xã liên tục thông báo, tuyên truyền nên người dân đã chủ động kê cao tài sản, chuẩn bị các phương án”, ông Lực nói và cho biết, đêm 26, rạng sáng 27/9 lãnh đạo và các cơ quan chức năng trắng đêm túc trực theo dõi tình hình mưa lũ để có phương án xử lý kịp thời.

Cầu dân sinh xóm Mỹ Sơn và kè đường 533 trên địa bàn xã Thanh Mỹ bị nước ngập gây sạt lở, hư hỏng.

Bí thư xã Thanh Mỹ cho biết thêm, mưa trên địa bàn xã đã giảm bớt. Tuy nhiên, mực nước trên các con sông vẫn đang tiếp tục dâng. Chính quyền xã và các cơ quan chức năng tăng cường túc trực, theo dõi mực nước và mưa để có phương án xử lý kịp thời, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn.



Nhiều tuyến đường vào các xóm ở xã Thanh Mỹ bị nước ngập sâu, gây chia cắt.

Ngoài xã Thanh Mỹ, một số xã trên địa bàn huyện Thanh Chương cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ do lượng mưa to, nước thoát không kịp.



Đặc biệt, trên các khe suối có cầu tràn ghi nhận 6 điểm nước dâng cao, người và phương tiện không qua lại được, như: Cầu tràn xóm Chuyền (xã Hạnh Lâm), đường vào mỏ đá Thanh Ngọc, cầu tràn thôn Thủy Hòa, cầu tràn thôn Thủy Sơn (xã Thanh Thủy); cầu tạm đang thi công đi Tổng đội xã Thanh Đức, đường cầu Khe Sắn (xã Thanh Mỹ).

Mưa lũ cũng khiến 40m tường rào Trạm y tế xã Thanh Dương bị đổ, sập 1 cầu dân sinh ở xóm Nho Xuân (xã Thanh Nho) của huyện Thanh Chương.

Mưa lớn khiến 6 cầu tràn trên địa bàn huyện Thanh Chương bị ngập trong nước.

Nhà dân bị ngập nước, người dân chủ động kê tài sản, vật nuôi lên cao để tránh bị thiệt hại.

Trong những ngày qua, trên địa bàn Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiều địa bàn có lượng mưa lớn từ 100-200mm, có nơi trên 250mm, như: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương… Tại các huyện miền núi Con Cuông, Quỳ Hợp, Quế Phong có lượng mưa từ 100-150mm.