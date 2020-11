Mùa lễ hội này nếu vẫn độc thân thì ở nhà cày phim là đúng chuẩn

Đã đến mùa lễ hội nhưng bạn vẫn chưa có người thương thì đã có nền tảng trình chiếu video iQIYI được yêu thích trên toàn châu Á sẽ giúp bạn đốt thời gian và quên luôn sự nhàm chán với loạt phim nóng hổi chưa từng được công chiếu.

Hàng loạt show truyền hình dài tập và phim điện ảnh đủ mọi thể loại - từ hài hước đến hành động và gay cấn đảm bảo sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Đã đến lúc tránh xa các trang mua sắm và đắm chìm vào thế giới vui nhộn của show truyền hình du lịch HAHAHAHAHA (chiếu ngày 14.11) cùng cựu thành viên nhóm nhạc EXO Luhan và 4 nghệ sĩ khách mời trong trong hành trình tìm kiếm tự do.

Cùng iQIYI chìm vào thế giới vui nhộn của show truyền hình du lịch HAHAHAHAHA

Hãy xem loạt sao đình đám sẽ cùng với cô nàng influencer Chu Dương Thanh - tình cũ của La Chí Tường - điều hành một thương hiệu thời trang như thế nào trong FOURTRY (trình chiếu vào tháng 12). Màn ra mắt thế giới giải trí này của Chu Dương Thanh còn có sự góp mặt của Phạm Thừa Thừa, Lưu Vũ Hân của nhóm THE9, Âu Dương Na Na và Trần Vỹ Đình.

Cùng iQIYI xem các ngôi sao đình đám điều hành một thương hiệu thời trang thế nào với FOURTRY

Thế vẫn chưa đủ, iQIYI còn cho lên sóng những tựa phim độc quyền dành riêng cho mùa lễ hội năm nay! We Are Young (trình chiếu ngày 10.11) là câu chuyện tình giữa anh sếp độc đoán và cô biên tập viên thời sự trẻ trung hấp dẫn do Ngô Cẩn Ngôn – nàng Nguỵ Anh Lạc thuở nào của Diên Hy Công Lược - thủ vai chính.

Ngoài ra, các fan cứng của Kpop sẽ rất háo hức được gặp lại Yoona của nhóm Girls’ Generation trong Hush (trình chiếu ngày 11.11) khi cô nàng vào vai phóng viên thực tập trong một tòa soạn đầy thị phi, nơi người ta luôn bị giằng xé giữa trách nhiệm và lương tâm.

Cô nàng phóng viên thực tập Yoona trong một tòa soạn đầy thị phi

The Royal Secret Agent (trình chiếu ngày 21.12) kể câu chuyện về một con bạc nợ nần chồng chất bị giao nhiệm vụ điều tra viên mật của hoàng gia, hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi quy tụ dàn sao lớn như mỹ nam Kim Myung Soo, Kwon Nara, Lee Yi Kyung và Lee Tae Hwan.

Dù bạn thích phim tình cảm, gay cấn hay bí ẩn, iQIYI cũng sẵn sàng đáp ứng với những bộ phim mới toanh ra mắt vào tháng 11 này, đủ sức làm hài lòng các mọt phim chính hiệu và mọi thành viên trong gia đình

Live On (trình chiếu ngày 18.11) do siêu nam thần Hwang Min Hyun nhóm NU’EST đóng vai chính là một bộ phim hài lãng mạn về một nữ sinh tham gia Câu lạc bộ Phát thanh ở trường để tiếp cận chủ tịch câu lạc bộ Go Eun Tak và bảo vệ một bí mật khỏi bị bật mí.

Cặp đôi diễn viên chính trong Live On

Birthcare Center – Tập tành làm mẹ (trình chiếu ngày 04.11) lại là một bộ phim tình cảm tâm lý Hàn Quốc về cuộc sống của một nữ giám đốc ở trung tâm chăm sóc hậu thai sản, nơi cô gặp gỡ và kết thân với những người phụ nữ có hoàn cảnh khác nhau.

iQIYI còn tiết lộ toàn teaser cho mùa 3 của show truyền hình thần tượng Thanh Xuân Có Bạn, dự kiến khởi chiếu vào đầu năm 2021. Công cuộc tìm kiếm và xây dựng một nhóm nhạc nam đại diện châu Á sẽ như thế nào, và liệu huấn luyện viên Lisa của nhóm BlackPink rất được yêu thích ở mùa trước có trở lại không? Hãy cùng chờ xem!

9 cô nàng THENINE trong Thanh Xuân Có Bạn mùa 2

