Mua lê đừng dựa vào kích thước, biết 5 điều này sẽ chọn được lê ngon

Mùa thu là mùa của những trái lê. Đây là loại quả có giá cả phải chăng, vị thơm ngon, mọng nước và đặc biệt tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng lê là nguồn cung cấp các chất xơ, chất, đạm chất béo và các vitamin A, E, K, niacin, axit pantothenic, choline, betaine, canxi, sắt, phốt pho, kẽm và selen. Sử dụng lê đều đặn sẽ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cân, chống viêm, loại bỏ độc tố khỏi cơ thể...

Bên cạnh ăn trực tiếp, nhiều người còn hấp lê để làm phương thuốc trị bệnh hô hấp.

Cách chọn lê ngon, ngọt, mọng nước

Đâu là bí quyết chọn lê ngon? Theo những người trồng lê, kích thước không quyết định độ ngon của quả. Nếu muốn có những trái lê ngon, ngọt, nhiều nước, bạn nên dựa vào 5 đặc điểm sau.

Đừng mua lê đực, hãy chọn lê cái

Có thể đây là khái niệm còn lạ với nhiều người nhưng cách phân biệt lê đực và lê cái (theo cách gọi dân gian) rất đơn giản. Chỉ cần nhìn vào đáy của quả lê . Lê cái có một chỗ lõm nhỏ tròn, trong khi lê đực thì là chỗ lõm nông, hình bông hoa. Lê cái thì ngọt, nhiều nước, nhiều thịt, trong khi lê đực thường khô, cứng, ít nước, kém giòn và có vị chua.

Nhìn vào phần đáy sẽ phân biệt được lê đực và lê cái. (Ảnh: Sohu)

Nhìn vào hình dạng của quả lê

Khi chọn lê, bạn có thể quan sát hình dáng của nó. Tốt nhất nên chọn quả lê có hình tròn và đều đặn. Những quả lê như vậy có vị ngọt, giòn, mọng nước và kết cấu mềm mại. Những quả lê có hình dạng cong vênh hoặc không đều thường có hương vị kém. Nguyên nhân gây ra dị dạng này là do thiếu ánh sáng hoặc thiếu nước, khiến quả lê phát triển thành hình dạng dị dạng. Trong trường hợp này, quả lê sẽ không có nhiều độ ẩm và vị ngọt khi ăn, vì vậy không nên mua.

Chạm vào vỏ quả lê

Khi mua lê, bạn hãy sờ vào vỏ của nó. Nếu thấy vỏ sần sùi, có thể đó là quả lê có vỏ dày. Những người thường xuyên ăn lê đều biết rằng lê có vỏ dày ít ngọt hơn và có xu hướng chua hơn. Ngược lại, lê có vỏ mịn hơn có vỏ mỏng hơn và ngọt hơn.

Khi chọn, hãy chú ý đến vỏ quả lê. Tránh những quả có nhiều đốm đen hoặc cuống chảy nước. Nhiều người bán đưa ra mức giá đặc biệt để bán nhanh những quả lê chảy nước, khiến nhiều người tham rẻ mua về và chỉ cần loại bỏ những phần bị hỏng. Thật ra chỉ cần một phần của quả lê bị hỏng, toàn bộ phần thịt quả đã bị vi khuẩn xâm nhập, mặc dù bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ăn những quả lê như vậy không có lợi cho cơ thể con người, vì vậy hãy tránh chúng.

Cân lê

Phương pháp này áp dụng phổ biến cho bất kỳ loại trái cây nào khi mua. Chúng ta chọn hai quả lê có kích thước tương đương và đặt chúng vào tay trái và tay phải để xem quả lê nào nặng hơn. Quả lê nặng hơn phải có hàm lượng nước và đường cao hơn, có vị ngọt và mọng nước, và vẫn còn tươi. Quả lê nhẹ hơn phải được bảo quản quá lâu, nước bên trong đã bốc hơi. Những quả lê như vậy sẽ không giòn và không ngon ngọt, vì vậy không nên mua.

Hai quả lê bằng nhau về kích thước thì bạn nên chọn trái nặng hơn. (Ảnh: Sohu)

Nhìn vào màu sắc quả quả lê

Khi mua lê, chúng ta ưu tiên những quả có vỏ vàng. Vỏ càng vàng thì quả lê càng được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời lâu hơn trong quá trình sinh trưởng, đồng nghĩa với việc hàm lượng đường bên trong cao hơn và vị ngọt hơn. Không nên mua lê có màu nâu vì chúng ít ngọt hơn.

Như vậy, nếu muốn chọn lê ngon, đừng quá quan tâm tới kích thước, hãy quan sát phần vỏ, màu sắc, hình đáng, đáy quá lê và độ nặng tay. Độ ngọt của lê phụ thuộc vào năm yếu tố chính này. Nếu bạn làm đúng theo các bước, bạn sẽ có những trái lê ngon ngọt rấp hấp dẫn.

Mặc dù là loại quả bổ dưỡng nhưng lê lại khá lạnh khi ăn trực tiếp. Bạn nên tránh ăn lê quá nhiều, hoặc có thể sử dụng phương pháp hấp để làm ẩm phổi và phòng trừ cảm lạnh.

Cách làm lê hấp đường phèn và kỷ tử

Món lê hấp rất tốt cho phổi trong mùa thu. (Ảnh: Sohu)

- Rửa sạch, gọt vỏ lê, cắt bỏ phần đầu và giữ lại. Dùng thìa khoét lõi lê, cho đường phèn và kỷ tử vào, đổ một lượng nước vừa đủ vào, sau đó đậy nắp lại.

- Đổ nước vào nồi và đun sôi. Cho lê vào bát và hấp trong 30 phút sau đó lấy ra ăn lúc còn ấm.

Với phương pháp chế biến này, mọi loại lê đều mang lại tác dụng như nhau, tuy nhiên, bạn nên chọn lê tuyết (loại lê đầu nhọn, mình tròn) vì loại này khi hấp sẽ mềm và ngọt đậm hơn. Với công thức lê hấp bạn có thể làm hàng ngày để bảo vệ cổ họng khi trời chuyển thời tiết.