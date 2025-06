Giữa cái nắng gắt của mùa hè, không chỉ kem chống nắng hay mũ nón mới là "vũ khí" bảo vệ làn da, mà những gì bạn ăn hằng ngày cũng có thể là tấm lá chắn từ bên trong, giúp chống lại tia UV, ngăn ngừa lão hóa và giữ làn da luôn tươi trẻ.

Nhiều người cho rằng chỉ cần bôi kem chống nắng là đủ để bảo vệ da. Tuy nhiên, theo BSCKII Da liễu Nguyễn Phương Thảo (Phòng khám Da liễu Pensilia), làn da của chúng ta vẫn dễ bị tổn thương dưới ánh mặt trời nếu không kết hợp với chế độ dinh dưỡng thông minh.

"Bằng chứng cho thấy rằng chế độ ăn uống có thể thay đổi đáng kể cách da phản ứng với ánh nắng mặt trời. Lớp biểu bì là một hàng rào có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi môi trường bên ngoài, bao gồm bảo vệ da khỏi bức xạ UV và ô nhiễm", bác sĩ Thảo cho hay.

Một số loại thực phẩm không chỉ giúp tăng cường collagen mà còn có khả năng chống tia cực tím (UV) tự nhiên, giúp làm dịu những tổn thương do ánh nắng và giảm nguy cơ lão hóa sớm, thậm chí ung thư da.

Chống nắng bằng thực phẩm: Vì sao nên bắt đầu từ bên trong?

Ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D quý giá. Nhưng tiếp xúc quá mức với tia UV lại là "con dao hai lưỡi", gây tổn thương tế bào da, đẩy nhanh quá trình lão hóa và làm tăng nguy cơ mắc ung thư da.

Ngoài các biện pháp quen thuộc như bôi kem chống nắng phổ rộng (SPF 30 trở lên), mặc đồ dài tay, đội mũ rộng vành hay tránh ra ngoài lúc 10h -16h, bác sĩ Thảo khuyên nên bổ sung thêm những loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có lợi cho làn da.

1. Khoai lang

Khoai lang chứa hàm lượng cao beta-carotene - một tiền chất của vitamin A. Khi vào cơ thể, beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A giúp làm dày lớp biểu bì, hỗ trợ làn da chống lại tác động từ tia UV. Nghiên cứu từ American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, chế độ ăn giàu beta-carotene có thể giảm 40% nguy cơ bị cháy nắng sau 10 tuần sử dụng đều đặn.

2. Cà chua và dưa hấu

Lycopene - sắc tố tạo màu đỏ cho cà chua và dưa hấu là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng trung hòa gốc tự do do tia cực tím gây ra, đồng thời giảm nguy cơ ung thư da. Một nghiên cứu được công bố trên British Journal of Dermatology cho biết: Ăn 40g sốt cà chua/ngày trong 10 tuần giúp giảm 33% mức độ cháy nắng so với nhóm đối chứng.

3. Dâu tây

Chỉ với 100g dâu tây, cơ thể đã có thể nhận hơn 100% nhu cầu vitamin C trong ngày - chất đóng vai trò trung tâm trong quá trình tổng hợp collagen, làm da căng mịn và đàn hồi. Ngoài ra, dâu còn chứa axit ellagic giúp chống tổn thương DNA do ánh nắng và làm sáng da.

4. Trà xanh

Trà xanh giàu EGCG (Epigallocatechin gallate), một polyphenol đã được chứng minh có khả năng ức chế enzym phá hủy collagen trong da và hỗ trợ sửa chữa DNA bị tổn thương do UV. Một nghiên cứu trên Journal of Nutrition chỉ ra rằng: Uống 2 cốc trà xanh mỗi ngày giúp giảm độ đỏ da sau khi phơi nắng.

5. Cà rốt

Cà rốt cũng chứa beta-carotene giống khoai lang. Khi tiêu thụ đủ, cơ thể sẽ sản xuất nhiều melanin - sắc tố giúp bảo vệ da khỏi tia UV. Ngoài ra, vitamin C trong cà rốt giúp ngăn gốc tự do và làm dịu các phản ứng viêm từ nắng gắt.

6. Dưa chuột

96% là nước, dưa chuột giúp duy trì độ ẩm và làm mát da trong mùa hè. Không chỉ thế, loại quả này chứa vitamin K giúp làm lành vùng da tổn thương, và axit caffeic giúp chống oxy hóa, ngăn hình thành nếp nhăn.

7. Bột yến mạch

Ngoài việc làm món ăn, yến mạch có thể đắp mặt như một loại mặt nạ tẩy da chết nhẹ nhàng. Các chất avenanthramide trong yến mạch có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, giúp da bớt nhạy cảm trước ánh nắng.