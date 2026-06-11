Chị em mùa hè đừng bỏ qua thực phẩm này: Vừa dưỡng da như spa, vừa hỗ trợ giảm mỡ và chống lão hóa

Mỗi khi hè đến, câu chuyện được nhiều chị em quan tâm nhất không chỉ là chống nắng mà còn là làm sao để giữ làn da tươi sáng, vóc dáng gọn gàng và cơ thể luôn tràn đầy năng lượng giữa thời tiết nắng nóng.

Thay vì chi nhiều tiền cho các loại thực phẩm chức năng hay mỹ phẩm đắt đỏ, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một số loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe và sắc đẹp. Trong số đó, ớt chuông được xem là một trong những "ngôi sao" của mùa hè nhờ hàm lượng vitamin C cực kỳ dồi dào.

Không chỉ giúp làn da khỏe mạnh hơn từ bên trong, loại thực phẩm này còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, tăng cảm giác no và góp phần chống lại quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, TS.BS Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, cho biết vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Chuyên gia nhấn mạnh việc bổ sung vitamin C từ thực phẩm tự nhiên như rau xanh và trái cây không chỉ có lợi cho sức khỏe làn da mà còn góp phần nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể.

Được mệnh danh là "vua vitamin C" trong nhóm rau củ

Nhiều người thường nghĩ cam, quýt hay chanh là những thực phẩm giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, theo các bảng thành phần dinh dưỡng, ớt chuông, đặc biệt là ớt chuông đỏ, lại sở hữu hàm lượng vitamin C rất ấn tượng.

Trong 100g ớt chuông đỏ có thể chứa hơn 100mg vitamin C, thậm chí cao hơn nhiều loại trái cây quen thuộc. Đây là lý do loại rau củ này thường xuyên xuất hiện trong các thực đơn lành mạnh của những người quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp.

Vitamin C là dưỡng chất tham gia vào quá trình sản xuất collagen - loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Khi cơ thể được cung cấp đủ vitamin C, làn da có điều kiện thuận lợi hơn để phục hồi tổn thương, hạn chế tình trạng da xỉn màu và xuất hiện nếp nhăn sớm.

Hỗ trợ chống lão hóa từ bên trong

Mùa hè là thời điểm làn da phải đối mặt với nhiều tác nhân gây hại như tia UV, nhiệt độ cao, khói bụi và ô nhiễm môi trường. Những yếu tố này có thể làm gia tăng sự hình thành các gốc tự do - một trong những nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa.

Ớt chuông chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Các hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do, từ đó góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa.

Không ít chuyên gia da liễu cho rằng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ làn da duy trì vẻ tươi trẻ lâu hơn, đồng thời giảm tác động tiêu cực từ môi trường.

Dĩ nhiên, không có loại thực phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng hay các biện pháp bảo vệ da khác. Tuy nhiên, việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa được xem là một trong những cách hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Loại rau củ "thân thiện" với người muốn giảm cân

Một trong những lý do khiến ớt chuông được nhiều chị em yêu thích là lượng calo rất thấp. Trung bình 100g ớt chuông chỉ cung cấp khoảng 25 - 35 kcal nhưng lại chứa lượng nước và chất xơ khá dồi dào. Điều này giúp tăng cảm giác no mà không làm tăng đáng kể tổng năng lượng nạp vào cơ thể.

Khi ăn kèm trong các bữa chính hoặc sử dụng như món ăn nhẹ, ớt chuông có thể giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó giảm nguy cơ tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng.

Đây cũng là lý do ớt chuông thường xuất hiện trong các thực đơn eat clean, thực đơn Địa Trung Hải và nhiều chế độ ăn kiểm soát cân nặng khác.

Giúp làn da chống chọi tốt hơn với ánh nắng mùa hè

Mùa hè là khoảng thời gian da dễ bị tổn thương bởi tia cực tím. Ngoài việc sử dụng kem chống nắng, bổ sung các thực phẩm giàu vitamin và chất chống oxy hóa cũng được xem là biện pháp hỗ trợ hữu ích.

Các carotenoid có trong ớt chuông đỏ và vàng không chỉ tạo nên màu sắc bắt mắt mà còn giúp bảo vệ tế bào da trước tác động của tia UV.

Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu carotenoid có liên quan đến khả năng giảm tổn thương oxy hóa trên da, đồng thời hỗ trợ duy trì làn da đều màu và khỏe mạnh hơn.

Dù hiệu quả không thể nhìn thấy ngay sau vài ngày sử dụng, nhưng việc duy trì thói quen ăn nhiều rau củ màu sắc đa dạng có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe làn da.

Tốt cho tim mạch và sức khỏe tổng thể

Không chỉ làm đẹp da hay hỗ trợ giảm cân, ớt chuông còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Loại rau củ này chứa kali - khoáng chất giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp. Bên cạnh đó, chất xơ trong ớt chuông cũng góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hỗ trợ kiểm soát cholesterol.

Nhờ hàm lượng nước cao, ớt chuông còn giúp bổ sung nước cho cơ thể trong những ngày thời tiết oi bức, đặc biệt khi nhiều người có xu hướng ăn ít rau xanh hơn vào mùa hè.

Ăn ớt chuông thế nào để nhận được nhiều lợi ích?

Điểm cộng lớn của ớt chuông là rất dễ chế biến. Bạn có thể ăn sống trong các món salad, kết hợp cùng sữa chua, cá ngừ hoặc ức gà để tạo thành bữa ăn nhẹ giàu dinh dưỡng.

Ngoài ra, ớt chuông cũng phù hợp với các món xào nhanh, áp chảo hoặc nướng. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên nấu quá lâu ở nhiệt độ cao vì vitamin C là dưỡng chất dễ bị hao hụt trong quá trình chế biến.

Để tăng hiệu quả hấp thu các chất chống oxy hóa tan trong chất béo như carotenoid, bạn có thể kết hợp ớt chuông với một lượng nhỏ dầu ô liu hoặc các loại hạt.

Không phải "thần dược" nhưng rất đáng có mặt trong thực đơn mùa hè

Dù sở hữu nhiều lợi ích, ớt chuông không phải thực phẩm có thể làm trắng da thần tốc hay giúp giảm cân chỉ sau vài ngày.

Hiệu quả thực sự đến từ việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, vận động hợp lý và xây dựng lối sống lành mạnh trong thời gian dài.

Tuy nhiên, với ưu điểm giàu vitamin C, chứa nhiều chất chống oxy hóa, ít calo và dễ chế biến, ớt chuông hoàn toàn xứng đáng trở thành một trong những thực phẩm nên xuất hiện thường xuyên trong thực đơn mùa hè của chị em.

Một vài quả ớt chuông đầy màu sắc trong bữa ăn hằng ngày có thể không tạo nên phép màu ngay lập tức, nhưng về lâu dài, chúng sẽ góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, làn da tươi tắn hơn và hành trình giữ dáng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.