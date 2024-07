Mùa hè, có 1 loại "rau" tốt cho thị lực, bổ sung canxi và làm đẹp da: Đem làm 3 món ăn vừa ngon lại rất dễ chế biến

Gần đây, nhiều gia đình có xu hướng tận dụng những khoảng không gian thoáng đãng để tạo thành khu vườn nhỏ xinh trồng các loại rau sạch theo mùa cho mâm cơm nhà. Trong số những loại rau quả dễ trồng và mang lại "sản lượng" cao thì những cây họ đậu (Ví dụ đậu bắp, đậu Hà Lan, đậu cô ve...) luôn là sự lựa chọn của nhiều chị em. Chỉ cần vài thùng xốp, đất mùn rồi áp dụng kỹ thuật chăm bón đơn giản và tưới nước đều mỗi ngày là chị em đã có nguồn nguyên liệu sạch, tươi mát, ngon cho gia đình mình. Mùa hè là mùa đậu Hà Lan, do đó nếu bạn có một khoảng không gian hãy tận dụng để trồng chúng. Ngoài việc có thể thu hoạch quả, bạn có thể hái ngọn và dùng chế biến các món canh, rau xào cũng rất ngon. Ăn nhiều đậu Hà Lan cũng rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

Như chúng ta đã biết, đậu Hà Lan rất giàu vitamin C, diệp lục, carotene, vitamin B1, B2, canxi, sắt,… có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ mắt và giảm táo bón. Đậu Hà Lan là loại thực phẩm có hàm lượng canxi cao. Do đó đây cũng là nguồn nguyên liệu bổ sung canxi vô cùng tiết kiệm cho cơ thể bạn. Chất xơ và protein trong đậu Hà Lan giữ cho dạ dày bạn no, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó thúc đẩy giảm cân. Đậu Hà Lan cũng chứa các khoáng chất thiết yếu như kali và magiê giúp ngăn ngừa huyết áp cao, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trong hạt đậu Hà Lan cũng rất giàu hàm lượng vitamin C, góp phần thúc đẩy sản xuất collagen. Từ đó giúp làn da săn chắc và sáng mịn, ngăn rụng tóc và giúp cho các nang tóc chắc khỏe. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa có trong đậu Hà Lan giúp chống lại thiệt hại oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do, ngăn ngừa mắc các bệnh mạn tính.

Như vậy với loại nguyên liệu đơn giản, dân dã, các món ăn từ hạt đậu Hà Lan không chỉ ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe.

Dưới đây chúng tôi gợi ý cho bạn 3 món ăn ngon từ hạt đậu Hà Lan. Cùng bắt tay vào thực hiện nhé!

1. Đậu Hà Lan xào thịt băm

Nguyên liệu làm món đậu Hà Lan xào thịt băm

250g đậu Hà Lan, 1 cây nấm đùi gà (hoặc vài cây nấm hương), 200g thịt băm, 1 miếng ớt ngọt đỏ, 1 gốc hành baro, 1/2 củ cà rốt nhỏ, 1 nhánh gừng, 2 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh rượu nấu ăn, muối, 1/2 thìa canh dầu hào, chút xíu đường.

Bước 1: Đậu Hà Lan bạn mua về rửa sạch rồi để ráo nước. Nấm đùi gà rửa sạch rồi thái hình hạt lựu. Cà rốt gọt bỏ vỏ và xắt hình hạt lựu có kích thước tương đương hạt đậu Hà Lan. Ớt bạn cũng đem cắt hình hạt lựu. Hành baro đem rửa sạch rồi xắt nhỏ. Gừng gọt bỏ vỏ rồi băm nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp đun nóng rồi cho chút dầu ăn vào. Thêm hành baro vào xào cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo bạn trút thịt băm vào xào cho đến khi thịt chuyển sang màu trắng. Sau đó bạn nêm nước tương và rượu nấu ăn vào, xào thịt băm cho đến khi ngấm đều gia vị.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho nấm đùi gà và cà rốt thái hạt lựu vào xào trong khoảng 3 phút. Sau đó bạn nêm thêm muối, nước tương, dầu hào và nửa thìa đường vào xào đều một lúc. Tiếp đó bạn thêm khoảng 2 thìa canh nước vào đun trên lửa nhỏ trong khoảng 5 phút cho đến khi nước súp chuyển sang dạng sền sệt thì tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món đậu Hà Lan xào thịt băm

Đậu Hà Lan xào thịt băm là món ăn đơn giản nhưng mùi vị rất hấp dẫn. Món ăn với màu sắc sặc sỡ, mùi thơm lừng cả gian bếp rất kích thích vị giác. Khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận được vị ngon của thịt heo quyện cùng đậu Hà Lan bùi bùi, cà rốt giòn ngọt vô cùng đưa cơm.

Nguyên liệu làm món trứng hấp đậu Hà Lan

3-4 quả trứng gà, 150g đậu Hà Lan, một chút muối, lượng nước ấm thích hợp, nước tương, dầu mè, một chút hành lá.

Cách làm món trứng hấp đậu Hà Lan

Bước 1: Đậu Hà Lan bạn mua về đem rửa sạch và để ráo nước. Sau đó chuẩn bị một nồi nước, thêm chút dầu ăn và muối vào rồi đun sôi. Sau khi nước sôi, bạn cho đậu Hà Lan vào luộc trong khoảng 10 phút. Đậu Hà Lan chín sẽ có màu xanh đẹp mắt. Bạn vớt đậu Hà Lan ra rồi để riêng vào bát tô.

Bước 2: Đập trứng vào bát, thêm chút muối rồi dùng đũa đánh đều. Sau đó bạn cho lượng nước nóng khoảng 40°C vào tô trứng rồi dùng đũa khuấy nhẹ theo một chiều cho hỗn hợp đồng nhất. Để trứng mịn hơn, sau khi khuấy xong bạn có thể lọc qua rây để loại bỏ bọt khí. Bạn cần lưu ý không nên cho quá nhiều nước sẽ khiến món trứng bị loãng. Còn nếu cho ít nước món trứng sẽ bị cứng. Nói chung, lượng nước nên gấp 1,5 lần so với trứng và khuấy đều nhẹ nhàng.

Bước 3: Sau đó bạn đậy bát tô trứng bằng lớp màng bọc thực phẩm và dùng tăm chọc vài lỗ nhỏ trên đó để thoát hơi nước trong quá trình hấp. Đặt xửng lên bếp, đun sôi nước rồi đặt tô trứng vào hấp trong khoảng 10 phút. Lúc này bạn đừng vội lấy tô trứng ra mà điều chỉnh nhỏ lửa lại và đun thêm trong 3 phút. Sau khi hấp xong, bạn rưới một lượng nước tương và dầu mè, chút hành lá vào. Nếu muốn ăn cay thì cho thêm chút dầu ớt. Cuối cùng rắc đậu Hà Lan đã luộc lên trên bề mặt trứng hấp là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món trứng hấp đậu Hà Lan

Món trứng hấp đậu Hà Lan với thành phẩm mềm, mịn, đặc biệt thơm ngon. Trứng hấp khi ăn kết hợp với đậu Hà Lan tươi mát, bùi thơm mang đến hương vị hấp dẫn cho bữa cơm nhà.

3. Đậu Hà Lan xào tỏi tây

Nguyên liệu làm món đậu Hà Lan xào tỏi tây

250g đậu Hà Lan, 1-2 cây tỏi tây, 3 tép tỏi, 1-2 quả ớt khô, chút xíu muối, nước tương và dầu hào.

Bước 1: Đậu Hà Lan bạn đem rửa sạch và để ráo nước. Tỏi tây sau khi rửa sạch, để ráo nước, bạn cắt thành các đoạn nhỏ rồi cho vào đĩa, để riêng. Cắt ớt khô thành từng dải mỏng. Tỏi bóc bỏ vỏ và băm thành các khối nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp chờ nóng thì thêm vào lượng dầu ăn thích hợp. Đợi khi nhiệt độ dầu là 50% thì bạn cho tỏi băm và ớt khô vào xào trên lửa nhỏ đến khi dậy mùi thơm. Sau đó cho đậu Hà Lan vào xào trong 1 phút. Thêm một ít nước vào, đun sôi trong vài phút thì thêm một chút xíu dầu vào để giữ màu xanh của hạt đậu. Khi nước rút lớp vỏ của đậu Hà Lan trông sẽ hơi nhăn.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho tỏi tây vào xào nhanh trên mức lửa lớn trong 20 đến 30 giây. Tiếp đó bạn nêm nếm chút muối và dầu hào cho vừa khẩu vị gia đình. Đảo đều một lúc nữa cho ngấm gia vị là có thể tắt bếp và cho món ăn ra đĩa.

Thành phẩm món đậu Hà Lan xào tỏi tây

Đậu Hà Lan xào tỏi tây là món ăn được chế biến đơn giản nhưng đẹp mắt. Món ăn có mùi thơm đặc trưng và vị ngọt của tỏi tây kết hợp với vị béo bùi của đậu Hà Lan nên rất thanh mát, dễ ăn.