Mùa đông hanh hao, mẹ nhất định nên làm món này: Canxi gấp 6 lần sữa, trẻ mê tít!

Ai có con đi học mùa đông hẳn sẽ hiểu cảm giác "vật lộn" mỗi buổi sáng: trời thì lạnh, con thì buồn ngủ, cha mẹ lại tất bật chuẩn bị bữa sáng sao cho vừa ấm bụng vừa đủ chất. Tôi cũng vậy, ngày nào cũng chạy giữa bếp và trường học, nên luôn tìm những món ăn sáng ngon – nhanh – bổ dưỡng. Và từ khi thử món bánh thanh long đỏ nhân vừng lạc làm từ thanh long đỏ, tôi thực sự "nghiện" công thức này.

Chỉ cần vài nguyên liệu bình dân là có ngay món bánh xinh như viên ngọc nhỏ: Thanh long ruột đỏ, bột mì, vừng đen và lạc rang. Nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo nên một món ăn đẹp mắt, giàu dinh dưỡng và rất hợp tiết trời khô hanh cuối năm.

Cách làm không hề phức tạp. Thanh long đỏ gọt vỏ, cắt miếng rồi xay nhuyễn, giữ lại chút xơ để bánh thêm độ mọng. Màu hồng tự nhiên của loại quả này đẹp đến mức không chất tạo màu nào sánh được. Từ phần thanh long xay, rắc từ từ bột mì vào và trộn đến khi được khối bột dẻo, không dính tay, sắc hồng nhẹ rất "ngọt mắt". Không cần thêm nước, bởi thanh long vốn nhiều nước và tạo độ mềm tự nhiên cho bánh.

Phần nhân là sự kết hợp tuyệt vời giữa vừng đen và lạc rang xay. Tôi hay để lại chút độ giòn để khi ăn cắn vào, mùi vừng thơm lừng hòa cùng vị bùi béo của lạc, tạo một tổng thể vừa ngậy vừa ấm đúng chuẩn "hương vị mùa đông". Nhà nào thích ngọt có thể thêm xíu đường nâu để hợp khí trời hanh hao.

Công đoạn nặn bánh cũng rất vui. Bốc một nhúm bột, ấn dẹp, rồi cho nhân mè lạc vào giữa, nhẹ tay vo lại thành viên tròn hồng xinh xắn. Chỉ nhìn thôi cũng thấy một buổi sáng tràn năng lượng.

Xếp bánh lên giấy nến hoặc khăn hấp, mở nắp nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm lan ra khắp bếp. Chừng 10 – 12 phút là bánh chín, vỏ chuyển từ hồng nhạt sang hồng đậm rất bắt mắt. Lần đầu tôi làm, con tôi còn dụi mắt chưa tỉnh hẳn, vậy mà khi thấy mấy viên bánh hồng hồng đã sáng bừng cả mặt, ăn liền bốn viên rồi hồ hởi đi học, miệng còn lẩm bẩm: "Mai mẹ làm nữa nhé!".

Điều khiến món này được lòng các mẹ chính là tính bổ dưỡng. Lượng canxi trong vừng đen cao gấp nhiều lần sữa bò, lại giàu chất béo tốt giúp ấm người, dưỡng da và hỗ trợ phát triển trí não. Thanh long lại giàu vitamin, bổ sung nước trong thời tiết hanh khô rất tốt cho trẻ. Bánh vừa dẻo, vừa thơm, vừa đủ chất để trẻ không bị đói giữa buổi.

Tôi thường làm một mẻ lớn rồi chia nhỏ bỏ ngăn đá, sáng hôm sau chỉ việc hấp lại là có ngay bữa sáng nóng hổi trong 5 phút. Chiều con đi học về đói bụng, ăn thêm một hai viên cũng rất hợp lý.

Một vài mẹo nhỏ để bánh ngon hơn:

– Không thêm nước khi trộn bột vì thanh long đã đủ ẩm.

– Không hấp quá lâu, bánh dễ nhão và mất dáng.

– Thích ngọt thì thêm xíu đường nâu vào nhân, hợp mùa lạnh.

– Muốn đẹp hơn, vo bánh thật tròn và đặt cách nhau để không dính khi hấp.

Cuối năm, tiết trời chuyển lạnh, ai cũng cần một món ăn sáng ấm áp và đủ năng lượng. Những viên bánh hồng mềm dẻo, nóng nghi ngút, bé thích mê, mẹ lại yên tâm gửi gắm cả buổi sáng vào đó. Đôi khi hạnh phúc của một gia đình nhỏ chỉ đơn giản là một chiếc nồi hấp nghi ngút khói và tiếng con trẻ khen: "Mẹ ơi ngon quá!".

Bạn thử làm một lần xem, biết đâu bánh thanh long đỏ nhân vừng lạc cũng sẽ trở thành món "ruột" của nhà bạn mỗi sáng mùa đông này.