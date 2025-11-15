Bữa cơm mùa đông hãy ăn thường xuyên 4 món canh này: Vừa dễ nấu, ngon miệng lại bổ dưỡng, tốt cho dạ dày

Mùa đông đến, thời tiết trở nên lạnh giá hơn rõ rệt và không khí cũng trở nên khô hanh hơn. Lúc này, một bát canh nóng hổi không chỉ làm ấm cơ thể và dạ dày mà còn bổ sung dưỡng chất đồng thời tăng cường sức đề kháng. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 4 món canh được nấu đơn giản mà bổ dưỡng, hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông. Chúng dễ làm, thơm ngon, thanh nhẹ, ít gây nóng trong, là lựa chọn tuyệt vời cho cả gia đình!

1. Canh chim bồ câu hầm nấm nấm bụng dê, đông trùng hạ thảo và táo đỏ

Nguyên liệu: Chuẩn bị 1 con chim bồ câu, 5-6 cây nấm bụng dê, một nắm nhỏ nấm đông trùng hạ thảo, vài quả táo đỏ, vài lát gừng, một chút muối.

Cách làm món canh chim bồ câu hầm nấm bụng dê, đông trùng hạ thảo và táo đỏ

Bước 1: Rửa sạch rồi ngâm nấm bụng dê và nấm đông trùng hạ thảo trước cho nở mềm sau đó vớt ra để ráo. Làm sạch chim bồ câu, chặt thành từng miếng. Sau đó đun sôi một nồi nước, thả thịt chim bồ câu vào chần qua để loại bỏ máu thừa và tạp chất rồi vớt ra rửa lại với nước ấm.

Bước 2: Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ ngập. Bật bếp rồi đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm nhỏ lửa và hầm trong khoảng 1 giờ. Sau đó bạn nêm lượng muối vừa khẩu vị là có thể thưởng thức. Món canh này sẽ có màu vàng ươm và vô cùng thơm ngon.

Thành phẩm món canh chim bồ câu hầm nấm bụng dê, đông trùng hạ thảo và táo đỏ

Món canh này đích thực là một "nguồn dinh dưỡng dồi dào". Nấm bụng dê và nấm đông trùng hạ thảo đều là những loại nấm giàu dinh dưỡng. Hầm nấm với bồ câu sẽ tạo nên món canh tuyệt vời giúp bổ sung năng lượng và bồi bổ cơ thể. Nước dùng trong, ngọt, không ngấy, đặc biệt thích hợp để bổ sung năng lượng và tăng cường miễn dịch trong mùa đông. Hơn nữa, tính ôn hòa, không gây nóng trong, rất phù hợp cho trẻ em đang lớn hoặc người lớn cần bồi bổ sức khỏe.

2. Canh tôm viên ngọc bích

Món canh này trông vô cùng hấp dẫn, với màu xanh lá cây và trắng rực rỡ tạo nên vẻ ngoài tươi mát.

Nguyên liệu: 5-7 con tôm, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 lòng trắng trứng gà, một chút muối, một chút bột tiêu trắng, 1/2 củ cải xanh, một ít bột gừng, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món canh tôm viên ngọc bích

Bước 1: Gọt vỏ và rửa sạch củ cải xanh sau đó dùng dụng cụ bào thành lát mỏng (hoặc dùng dao thái mỏng). Lột vỏ và bỏ chỉ đen của tôm tươi, sau đó băm nhỏ/xay thành hỗn hợp nhuyễn mịn. Trộn tôm băm với rượu nấu ăn, bột tiêu trắng, bột gừng, lòng trắng trứng và một ít bột bắp, khuấy đều theo một chiều đến khi hỗn hợp quyện dính.

Bước 2: Cho nước vào nồi, đun sôi. Cho củ cải thái lát vào đun đến khi củ cải chín khoảng 70% thì dùng thìa hoặc khoảng trống giữa ngón cái và ngón trỏ, bóp những viên tôm nhỏ vào. Nấu cho đến khi tất cả các viên tôm nổi lên trên bề mặt, và nấu thêm 1 hoặc 2 phút. Cuối cùng, bạn có thể thêm vài giọt dầu mè và rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Thành phẩm món canh tôm viên ngọc bích

Thịt tôm giàu protein chất lượng cao, trong khi củ cải cung cấp vitamin và chất xơ. Kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau mang đến cho bạn và gia đình một chế độ ăn uống cân bằng. Tôm viên tự làm mềm, ngọt, không chất phụ gia, nước dùng trong vắt, thơm ngon. Món canh này dễ tiêu hóa và hấp thụ, với hương vị thanh nhẹ, rất phù hợp cho người già và trẻ em - cung cấp dinh dưỡng mà không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

3. Canh hạt sen, táo đỏ, củ mài và dạ dày heo

Đây là một món canh bổ dưỡng dạ dày kinh điển.

Nguyên liệu: 1 cái dạ dày heo, một nắm hạt sen lớn, 1 đoạn củ mài, vài quả táo đỏ, 10g kỷ tử, gừng, muối, 1/2 củ cà rốt, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món canh hạt sen, táo đỏ, củ mài và dạ dày heo

Bước 1: Dạ dày heo bạn sơ chế sạch bằng cách bóp nhiều lần giấm, bột mì, muối rồi rửa sạch. Hạt sen ngâm cho nở mềm. Kỷ tử và táo đỏ rửa sạch, để ráo. Củ mài gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt khúc vừa ăn. Đun sôi một nồi nước, thêm một ít gừng rồi thả dạ dày vào chần rồi vớt ra, thái dạng sợi.

Bước 2: Cho dạ dày heo đã thái vào nồi, thêm hạt sen, táo tàu và củ mài rồi cùng lượng nước vừa đủ. Sau đó bật bếp và đun sôi rồi chỉnh về mức lửa nhỏ ninh trong khoảng 1 giờ. Sau đó, cho củ mài cùng cà rốt vào và nấu thêm khoảng20-30 phút cho đến khi dạ dày heo mềm và củ mài chín. Cuối cùng bạn nêm chút muối cho vừa ăn, khuấy đều cho hòa quyện rồi thả kỷ tử vào và tắt bếp.

Thành phẩm món canh hạt sen, táo đỏ, củ mài và dạ dày heo

Dân gian vốn có câu "ăn gì bổ nấy", và canh dạ dày heo luôn được coi là một lựa chọn tốt cho việc bồi bổ dạ dày. Kết hợp với các thành phần bổ tỳ như củ mài và táo tàu đỏ, các thành phần an thần như hạt sen, và các thành phần cải thiện thị lực như kỷ tử, món canh này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nước canh đậm đà, thơm ngon, dạ dày heo mềm mại, còn củ mài ngọt bùi, dẻo. Thường xuyên ăn món canh này vào mùa thu đông đặc biệt có lợi cho việc bổ tỳ, bổ dạ dày và điều hòa tiêu hóa.

4. Canh bánh canh, cà chua, rong biển và nấm kim châm

Món canh này là một món ăn nhanh gọn, vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 2 quả trứng gà, 2 quả cà chua to, 1 hộp nấm kim châm, 1 ít rong biển khô vụn, 1/2 bát nhỏ bột mì, 1 cây hành lá, nươc tương, dầu mè.

Cách làm món canh bánh canh, cà chua, rong biển và nấm kim châm

Bước 1: Đầu tiên, cho bột mì vào một chiếc bát lớn, sau đó từ từ đổ nước vào, khuấy từng chút một, cho đến khi bột hình thành những cục nhỏ rời nhau và không còn thấy bột khô để được viên bánh canh. Đun sôi nước trong nồi, thả 2 quả cà chua đã khía các đường chéo vào rồi chần để bóc vỏ. Sau khi bóc vỏ cà chua, thái hạt lựu, để riêng. Nấm kim châm cắt gốc rồi rửa sạch sau đó xắt khúc. Trứng đập vào bát, đánh tan. Đun nóng dầu trong nồi, cho cà chua thái hạt lựu vào xào cho đến khi mềm, tiết ra nước, sau đó thêm nước rồi đun sôi.

Bước 2: Cho các viên bột bánh canh vào nồi, tiếp theo là nấm kim châm và rong biển. Nấu trong 3 đến 5 phút. Tiếp theo từ từ đổ trứng đánh tan vào để tạo thành những vân trứng đẹp mắt. Cuối cùng, nêm một chút nước tương, muối và một ít dầu mè, trang trí với rau mùi hoặc hành lá thái nhỏ.

Thành phẩm món canh bánh canh, cà chua, rong biển và nấm kim châm

Đây chắc chắn là món ăn hoàn hảo của những người lười nấu ăn và là lựa chọn hàng đầu cho một bữa tối nhanh chóng mà đơn giản! Cà chua thơm ngon, rong biển và nấm kim châm thêm hương vị, trứng và bánh canh cung cấp carbohydrate cùng protein, tạo nên một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Món ăn có vị chua ngọt, nước dùng sánh mịn và nhiều nguyên liệu. Sau khi thưởng thức một bát, bạn sẽ cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài, đặc biệt thích hợp cho những buổi tối bận rộn hoặc những ngày thời tiết thay đổi đột ngột.

4 công thức nấu canh này bao gồm cả phương pháp nấu chậm, bổ dưỡng và món ăn được làm nhanh chóng, dễ dàng, nhưng tất cả đều có chung đặc điểm là thơm ngon, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Khi mùa đông đến, một nồi canh ấm nóng có thể bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình và giữ ấm cho bạn!