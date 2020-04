Mùa dịch Covid-19: CDC và các chuyên gia hướng dẫn tường tận cách xử lý thực phẩm và nấu ăn để ngăn chặn các mầm gây bệnh

Đến bây giờ, có lẽ nhiều người đã khá quen với việc mua sắm ở những cửa hàng tạp hóa. Bạn đang duy trì sự giãn cách xã hội, chỉ mua lấy những thứ thực sự cần thiết cho bản thân và gia đình, đảm bảo đeo khẩu trang và liên tục khử trùng tay khi đi ra ngoài, sau đó rửa sạch thêm lần nữa khi về đến nhà. Rồi sau đó, chúng ta mới có thể bỏ tất cả đống đồ tạp hóa mới mua đó ra.

Nhưng liệu đã bao giờ bạn tự hỏi, những mặt hàng cụ thể như trái cây tươi, rau củ tươi cũng như các sản phẩm ăn liền, nấu sẵn khác có thực sự an toàn? Khi ăn ở dạng tươi sống, liệu chúng có đảm bảo không bị nhiễm nCoV và có chắc chắn là khi nấu chín, loại virus này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trước khi có thể xâm nhập vào hệ thống cơ thể bạn?



Virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 liệu có thể tồn tại trên thực phẩm?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, Bộ Y tế Việt Nam..., điều mà bất cứ ai cũng cần ghi nhớ chính là "không có bằng chứng cho thấy bệnh Covid-19 có thể lây truyền qua thực phẩm". Điều đó chủ yếu là do SARS-CoV-2 chủ yếu gây ra bệnh hô hấp (không giống như các loại virus khác, như norovirus và viêm gan, gây ra các bệnh về đường tiêu hóa).

Mối quan tâm lớn nhất liên quan giữa Covid-19 và an toàn thực phẩm, theo CDC, phụ thuộc nhiều vào vệ sinh chung hơn là thực phẩm bị ô nhiễm.

"Virus corona nói chung và nCoV nói riêng thường được lây truyền từ người sang người thông qua các giọt bắn trong quá trình hô hấp", WHO cũng như CDC và các tổ chức y tế đồng loạt khẳng định. Ít gặp hơn thì một người có thể nhiễm Covid-19 bằng cách chạm vào bề mặt hoặc vật thể bị nhiễm virus, sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc mắt của chính mình, từ đó dẫn đến khả năng nhiễm bệnh.

Mối quan tâm lớn nhất liên quan giữa Covid-19 và an toàn thực phẩm, theo CDC, phụ thuộc nhiều vào vệ sinh chung hơn là thực phẩm bị ô nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên bạn nên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trong 20 giây trước khi chuẩn bị đồ ăn cũng như ăn thực phẩm, bên cạnh việc rửa tay sau khi hắt hơi, sử dụng phòng tắm...

Nhìn chung, SARS-CoV-2 không được coi là có nguy cơ lây nhiễm trên bề mặt thực phẩm nói chung. CDC cho hay: "Nói chung, do khả năng sống sót kém của của chủng coronavirus trên bề mặt nên nguy cơ lây lan từ các sản phẩm thực phẩm hoặc bao bì được vận chuyển trong một vài ngày hoặc một vài tuần ở nhiệt độ môi trường, dù là môi trường lạnh, cũng rất thấp".

Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là bạn không đề cao cảnh giác nguy cơ lây nhiễm virus, vi khuẩn từ việc ăn uống. Các tổ chức y tế đều khuyến nghị thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm như tách thịt sống ra khỏi những loại thực phẩm khác, luôn bảo quản lạnh với các thực phẩm dễ bị hỏng, nấu thịt ở nhiệt độ phù hợp đảm bảo ăn chín. Với trái cây và rau, hãy đảm bảo rửa sạch chúng càng sớm càng tốt trước khi ăn bằng nước sạch, tuyệt đối không được dùng thêm hóa chất tẩy rửa vì nguy cơ mắc bệnh, ngộ độc không mong muốn.

Liệu nấu chín thực phẩm là sẽ giết chết nCoV?

Chia sẻ trên Health, BS Sheldon Campbell (nhà nghiên cứu bệnh học Yale, là phó giám đốc của Phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng của Yale) nhận định thêm một lần nữa, nCoV không có mầm bệnh từ thực phẩm. Mặc dù vậy vẫn nên nấu thức ăn ở nhiệt độ thích hợp để đảm bảo giảm bất cứ lượng virus, vi khuẩn nào trên thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày cũng như mùa dịch.

Nên nấu thức ăn ở nhiệt độ thích hợp để đảm bảo giảm bất cứ lượng virus, vi khuẩn nào trên thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày cũng như mùa dịch.

BS Urvish Patel (cố vấn y tế cho eMediealth) giải thích thêm, nhiều loại virus nói chung nhạy cảm với nhiệt độ, trong đó nCoV nói riêng cũng không ngoại lệ. Chúng có xu hướng tồn tại trong thời gian ngắn hơn ở nhiệt độ cao. Tất nhiên, vì SARS-CoV-2 còn quá mới, nên không có dữ liệu hoặc nghiên cứu hiện tại nào chứng minh rõ ràng điều này. "Tất cả các biện pháp nên được quan tâm khi ăn uống trong mùa dịch chính là xem xét các hướng dẫn tiêu chuẩn cho nấu ăn." Theo CDC, những hướng dẫn nhiệt độ bên trong thực phẩm dưới đây để nấu ăn, không chỉ ngăn chặn sự phát triển của virus mà cả vi khuẩn trên thực phẩm:

62 độ C: Những món ăn chế biến liên quan đến thịt bò, lợn, bê, cừu.

71 độ C: Thịt xay như thịt bò, thịt lợn.

74 độ C: Các loại thịt gia cầm, bao gồm gà xay và gà tây.

74 độ C: Thức ăn thừa hâm nóng lại và thịt hầm.

62 độ C: Giăm bông tươi sống.

62 độ C: Chế biến cá vây hoặc nấu cho đến khi thịt chuyển màu trắng đục.

Một điểm quan trọng khác bất cứ ai cũng cần nhớ khi ăn uống trong mùa dịch Covid-19 là đừng chủ quan nghĩ đến việc làm chín thực phẩm là đủ. Giới chuyên gia khuyến cáo, bạn cần bắt buộc làm lạnh thực phẩm trong vòng 2 giờ sau khi chế biến (giảm xuống còn 1 giờ nếu nhiệt độ bên ngoài trên 32 độ C). Nhìn chung, hãy ghi nhớ phạm vi nhiệt độ từ 4 độ C - 60 độ C được coi là "vùng nguy hiểm" vì thức ăn "ở nhiệt độ không an toàn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của virus, vi khuẩn".

(Nguồn: Health, WHO, CDC)