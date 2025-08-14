Chuối là loại trái cây “quốc dân” dễ mua, dễ ăn, bổ dưỡng và phù hợp với mọi độ tuổi. Nhưng không ít người gặp cảnh “dở khóc dở cười”: Mua một nải về, mới vài ngày đã thấy thâm đen, chín rục rồi hỏng. Theo chuyên gia từ Healthy Green Kitchen, bí quyết để chuối giữ được độ tươi lâu nằm ở việc chọn đúng ngay từ đầu. Chỉ cần để ý 5 dấu hiệu đơn giản dưới đây, bạn sẽ luôn mang về những quả chuối tươi ngon, để cả tuần vẫn vàng ươm mà không hỏng.

1. Quan sát cuống - “chìa khóa” giữ độ tươi

Một cuống chuối còn xanh, chắc và nguyên vẹn là dấu hiệu quả sẽ chín đều theo thời gian. Ngược lại, cuống nâu hoặc giòn gãy cho thấy chuối có thể chín nhanh và không đều. Cuống nguyên cũng giúp kiểm soát lượng khí ethylene - yếu tố quan trọng trong quá trình chín, giúp chuối không bị ủng sớm.

2. Chọn đúng màu vỏ theo nhu cầu

Màu vỏ chính là “ngôn ngữ” của chuối:

- Chuối vỏ xanh cần vài ngày mới chín, thích hợp nếu muốn để lâu.

- Chuối vàng tươi sẵn sàng ăn ngay.

- Chuối vàng có đốm nâu ngọt nhất nhưng nên ăn sớm.

- Chuối vỏ nâu nhiều đã qua độ ngon nhất.

Mẹo nhỏ: Hãy chọn xen kẽ chuối xanh và chuối vàng để có thể ăn luân phiên, đảm bảo lúc nào cũng có chuối ngon.

3. Thử độ cứng, đừng bỏ qua bước này!

Nhẹ nhàng bóp để cảm nhận: Chuối chín vừa phải sẽ cứng nhưng hơi mềm nhẹ khi ấn. Nếu quá mềm, chuối đã chín rục hoặc bị dập bên trong. Chuối cứng, không có chỗ nhũn sẽ bảo quản được lâu và hợp ăn vặt, trong khi chuối mềm lại thích hợp làm bánh hoặc sinh tố.

4. Tránh những quả bị dập hoặc thâm

Những mảng thâm lớn hoặc vết dập rõ rệt chứng tỏ bên trong quả đã hỏng một phần, khiến chuối nhanh chín nẫu. Hãy ưu tiên chọn quả có vỏ mịn, màu đều, vài chấm nhỏ là bình thường nhưng đừng chọn quả bị dập nhiều.

5. Kiểm tra kỹ để tránh sâu bệnh

Dù hiếm gặp, nhưng nếu vỏ chuối có lỗ nhỏ bất thường hoặc vết sần lạ, đó có thể là dấu hiệu sâu hoặc bệnh. Những quả này thường nhanh hỏng và giảm chất lượng. Luôn chọn quả có vỏ sạch, nguyên vẹn để đảm bảo an toàn và ngon miệng.