Nếu bạn nghĩ món chay thường nhạt nhẽo, thiếu hấp dẫn thì công thức nấm đùi gà trộn sốt mè này sẽ khiến bạn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Nấm đùi gà giòn ngọt, cắt lát mỏng như thịt, kết hợp cùng sốt mè béo bùi và chút cay nhẹ từ ớt, vừa thanh đạm vừa đủ "đã miệng".

Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn ăn chay mà vẫn đủ dinh dưỡng, hoặc đơn giản là muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình. Đặc biệt, chỉ cần chuẩn bị đơn giản và vài bước nhanh gọn, món này có thể "biến mất" khỏi bàn ăn trong vòng 3 phút.

Nấm đùi gà trộn sốt mè – món chay ngon như thịt

Nguyên liệu (cho 2–3 người ăn):

- Nấm đùi gà: 300g, bột tiêu: 3g, bơ đậu phộng hoặc vừng xay: 10g, hoa tiêu hạt: 3g, quế: 5g, đường: 3g

- Giấm đen: 1 muỗng canh, nước tương: 1 muỗng canh, dầu mè thơm: 1 muỗng canh, vừng rang lượng vừa đủ, dầu ớt: 2 muỗng canh (không thích có thể bỏ qua)

- Ớt hiểm nhỏ: 2 quả, hành lá: 1 cây, rau mùi: 1 ít, ớt khô: 2 quả, lá nguyệt quế: 5 lá, hoa hồi: 2 bông, dầu ngô: 35ml

Cách làm:

Rửa sạch rau mùi, ớt hiểm, hành lá rồi cắt nhỏ. Cho bơ đậu phộng (hoặc vừng xay), tiêu, giấm, nước tương, dầu mè, đường, dầu ớt, vừng rang và phần rau thơm, ớt hiểm cắt nhỏ vào bát, trộn đều để làm sốt.

Đun sôi nước, cho nấm đùi gà vào luộc khoảng 15 phút cho chín mềm. Vớt nấm ra, thả ngay vào tô nước đá để giữ độ giòn.

Bắc chảo, cho dầu vào đun nóng, thả hoa hồi, hoa tiêu, quế, lá nguyệt quế và ớt khô vào phi thơm, sau đó vớt bỏ phần xác gia vị. Đổ phần dầu nóng vừa phi thơm vào bát sốt, khuấy đều cho dậy mùi.

Vớt nấm ra, cắt thành lát mỏng hoặc sợi dài vừa ăn. Xếp nấm ra đĩa, rưới đều phần sốt đã pha, trộn nhẹ tay để nấm ngấm gia vị.

Thưởng thức ngay khi nấm còn mát lạnh, cảm nhận vị giòn ngọt của nấm hòa quyện với độ béo, cay, thơm nồng của sốt mè.

Mẹo nhỏ để món ngon tròn vị:

- Chọn nấm đùi gà tươi, mũ chắc, không bị chảy nhớt.

- Nước đá giúp nấm giữ độ giòn và màu trắng đẹp mắt.

- Có thể giảm lượng dầu ớt nếu không ăn cay.

Món nấm đùi gà trộn sốt mè không chỉ là lựa chọn tuyệt vời cho bữa chay, mà còn thích hợp làm món khai vị hoặc ăn kèm trong những ngày muốn "giải ngán" thịt cá. Chỉ với vài nguyên liệu và thao tác đơn giản, bạn đã có ngay một món ăn đủ sắc – hương – vị, đảm bảo khiến cả nhà thích mê.

Chúc bạn thực hiện thành công!