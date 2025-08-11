Trời nóng, nhiều bậc phụ huynh lo lắng không biết cho cả nhà ăn món gì, nhất là với những đứa con khảnh ăn, chóng chán. Trời quá nóng, trẻ con lại chẳng muốn ăn. Tuy nhiên, trẻ đang lớn, nên việc ăn ít và đổ mồ hôi nhiều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh.

Nếu mẹ chưa biết nên nấu món gì cho cả nhà thì hãy thử với món Tôm xào thập cẩm này xem sao nhé. Với những nguyên liệu quen thuộc, dễ kiếm, cách chế biến đơn giản, món ăn này còn được coi là "mỏ vàng dinh dưỡng" và chuẩn thanh mát cho ngày hè nóng bức.

Nguyên liệu chuẩn bị cho món Tôm xào thập cẩm:

150g tôm tươi hoặc tôm đông lạnh, nửa bát ngô ngọt tươi (hoặc nửa bát hạt ngô đông lạnh), nửa bát đậu Hà Lan tươi (hoặc đậu Hà Lan đông lạnh), nửa củ cà rốt, dầu ăn, muối vừa ăn, 1 nhánh hành lá, 2 lát gừng, 2 tép tỏi, nửa thìa canh đường, 1 thìa cà phê nước cốt gà, nước bột năng vừa ăn.

Cách làm món Tôm xào thập cẩm:

Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu.

Gọt vỏ và rửa sạch cà rốt, sau đó thái hạt lựu (khoảng 0,5cm vuông, dễ nấu và dễ nhai). Sử dụng tôm tươi hoặc tôm đông lạnh. Sử dụng ngô ngọt đóng hộp, ngô nếp đông lạnh hoặc ngô tươi. Nếu sử dụng ngô tươi, hãy luộc chín trước rồi mới tách hạt.

Bóc vỏ tôm, lấy thịt tôm, bỏ chỉ, rửa sạch và thấm khô bằng giấy ăn. Sau đó, cắt mỗi con tôm thành 2-3 khúc, thêm bột tiêu, một chút muối và một chút bột năng, trộn đều. Cuối cùng, rưới nửa thìa dầu ăn lên trên cho thấm. Ướp trong 10 phút. Việc này sẽ khử mùi tanh của thịt tôm và tăng thêm hương vị đậm đà, giúp tôm chiên mềm và dai.

Bước 2: Đổ nước vào nồi và đun sôi. Thêm vài giọt dầu ăn và chút muối. Đầu tiên, cho cà rốt thái hạt lựu vào chần trong 1 phút. Sau đó, cho đậu Hà Lan và hạt ngô vào chần trong 30 giây. Vớt tất cả nguyên liệu ra.

Sau khi lấy nguyên liệu ra, hãy cho ngay vào nước lạnh để làm nguội, sau đó vớt ra để ráo nước để sử dụng sau.

Bước 3: Cho 1 thìa canh dầu ăn vào chảo, đun nóng đến khi dầu nóng khoảng 40% (khi đưa tay vào thấy hơi ấm). Sau đó, cho tôm vào xào nhanh tay cho đến khi tôm chuyển màu vàng nâu. Cho hành lá, gừng băm và tỏi băm vào xào thơm.

Bước 4: Thêm đậu Hà Lan, cà rốt và hạt ngô, xào đều trên lửa lớn. Thêm muối, đường và nước dùng gà, xào đều, đổ lượng nước vừa đủ vào bột năng để làm đặc, xào trên lửa lớn vài lần, đợi cho đến khi súp trong và hơi sệt lại, ngập các nguyên liệu thì tắt bếp, dọn ra đĩa, thế là món tôm xào thơm ngon đã hoàn thành.

Thành phẩm món Tôm xào thập cẩm

Màu sắc rực rỡ đỏ, vàng và xanh lá cây của món ăn này thu hút sự chú ý của trẻ, kích thích sự thèm ăn và khiến bữa ăn thêm phần thú vị! Tôm dai, ngô ngọt giòn, đậu Hà Lan mềm dẻo, cà rốt hơi ngọt kết hợp tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa độ cứng và mềm, tạo nên một món ăn phong phú, nhiều lớp chắc chắn sẽ làm bé thích thú! Với cái nóng mùa hè khiến khẩu vị nhiều người thay đổi thì món ăn này cũng sẽ dễ dàng lấy lòng các thành viên còn lại trong gia đình bạn đấy!

Tại sao món ăn này được coi là "mỏ vàng dinh dưỡng"

- Tôm là nguồn protein chất lượng cao, ít chất béo. Tôm giàu 9 loại axit amin thiết yếu cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ, hỗ trợ phát triển cơ bắp và phục hồi tế bào, giúp bé chạy nhảy suốt cả ngày với năng lượng tràn đầy!

- Cà rốt là vua của beta-carotene! Khi vào cơ thể, cà rốt được chuyển hóa thành vitamin A, giúp bảo vệ thị lực của trẻ (đặc biệt là trong những tháng hè khi mắt phải hoạt động thường xuyên), duy trì làn da và niêm mạc khỏe mạnh, đồng thời tăng cường sức đề kháng.

- Ngô cung cấp carbohydrate và chất xơ chất lượng cao, bổ sung năng lượng tiêu hao trong quá trình hoạt động thể chất, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Giàu lutein và zeaxanthin, ngô hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên cho mắt, lọc bỏ ánh sáng xanh có hại.

- Đậu Hà Lan cung cấp protein thực vật chất lượng cao, bổ sung cho protein tôm, mang lại thành phần dinh dưỡng toàn diện hơn.

Mẹo cho bạn để có món Tôm xào thập cẩm ngon hơn

1. Chọn tôm: Tôm tươi sống, đã lột vỏ là tốt nhất, tiếp theo là tôm lớn đông lạnh nhanh. Cần loại bỏ chỉ tôm.

2. Cà rốt tương đối cứng, dễ chần, rút ngắn thời gian chiên, giữ được màu sắc tươi sáng và dinh dưỡng của rau củ ở mức tối đa, đồng thời giảm lượng dầu sử dụng.

3. Khẩu vị của trẻ em nên thanh nhẹ, ít muối sẽ tốt hơn nhiều. Độ ngọt (ngô, đậu Hà Lan) và độ tươi (tôm) của nguyên liệu tự thân đã đủ để làm nên hương vị thơm ngon cho món ăn.

4. Nếu bạn không ăn hết tôm thái hạt lựu, hãy trộn chúng với cơm vào ngày hôm sau để làm món cơm chiên nhiều màu sắc mà vẫn ngon.