Mua căn hộ 66m² để sống một mình sau nghỉ hưu: Người phụ nữ 58 tuổi biến mỗi ngày thành một giấc mơ bình yên

Căn nhà nhỏ, nhưng được chăm chút như món quà dành cho chính mình

Sau khi nghỉ hưu, người phụ nữ ở Nam Kinh đã mua đứt căn hộ 66 mét vuông – không vay mượn, không áp lực. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng được bà ví như “một quả vải tươi bóc vỏ” – sạch sẽ, mát lành và có sức sống. Khi bà chia sẻ hình ảnh ngôi nhà của mình, phần bình luận lập tức bùng nổ: người khen ngợi, người tò mò, có người hỏi: “Sống một mình, liệu có cần cầu kỳ đến vậy không?”. Nhưng câu trả lời của bà khiến nhiều người lặng đi: “Ai mà không muốn có một nơi thật sự để trở về?”.

Không gian trống – sự xa xỉ của người từng trải

Phòng khách chỉ có một chiếc sofa đơn đặt cạnh cửa sổ lớn, hướng ra ngoài trời. Không còn kệ tủ, không bày biện cầu kỳ. Thay vì cảm giác trống trải, căn nhà lại toát lên sự thanh thản và ấm áp. Bà nói: “Khi còn trẻ, tôi từng muốn lấp đầy mọi khoảng trống trong nhà. Giờ tôi hiểu rằng, khoảng trống chính là sự xa xỉ thật sự. Càng đơn giản, tôi càng đỡ mệt mỏi”.

Khéo léo lưu trữ, sống gọn mà vẫn tiện nghi

Vấn đề lưu trữ từng là nỗi lo lớn, nhưng bà đã biến nó thành nghệ thuật. Bàn ăn bằng acrylic trong suốt khiến không gian rộng hơn. Ngăn kéo dưới bàn ăn nối liền với hệ tủ tường, tạo thành một mặt phẳng lưu trữ liền mạch. Bếp có cửa màu xám chống bám bẩn, tủ áp trần kín không khe hở – giảm tối đa việc lau chùi. Từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự tỉ mỉ và thực tế của người phụ nữ sống một mình nhưng có nguyên tắc.

Phòng tắm – nhỏ mà “không góc chết”

Phòng tắm là nơi thể hiện rõ triết lý sống “đơn giản là thoải mái”. Tường được thiết kế có hốc để đặt dầu gội, sữa tắm, giúp không gian gọn gàng và dễ vệ sinh. Bồn rửa tay tích hợp liền mặt chống đọng nước, gạch sáng màu giúp ánh sáng lan tỏa tốt hơn. Bà nói: “Tôi không thích dọn mãi những góc chết. Dọn nhà đã đủ mệt, nên tôi thiết kế để không cần dọn nhiều”. Bình luận bên dưới bài đăng, hàng trăm người đồng cảm: “Điều khiến tôi sợ nhất trong nhà chính là phòng tắm bừa bộn – bà ấy đúng là nghĩ xa thật”.

Phòng ngủ – bình yên như một buổi sáng mùa thu

Phòng ngủ tuy giản dị nhưng tinh tế. Chiếc giường màu cà phê kết hợp chăn ga hoa văn cổ điển tưởng chừng lỗi mốt, nhưng lại mang cảm giác hoài niệm dịu dàng. Cạnh giường là tấm chiếu tatami đặt thêm ngăn kéo – vừa làm bàn đọc sách, vừa cất đồ. Phòng trẻ em cũ được giữ lại làm phòng lưu trữ và nơi cháu gái tới chơi. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, có chừng mực, giống tính cách của chủ nhân: trầm, tinh tế và biết đủ.

Ban công – góc nhỏ để gió sông chạm vào tâm hồn

Ban công chênh lệch chỉ 10cm so với nền nhà, được bà nâng nhẹ, trải một tấm futon và biến thành bàn trà nhỏ. Ban ngày, nơi đây là góc đọc sách; ban đêm, mở cửa sổ đón gió sông mát rượi – một khoảng lặng hiếm hoi giữa phố thị ồn ào. Không cần tốn hàng chục triệu cải tạo, chỉ vài chi tiết nhỏ, góc ban công trở thành “góc hạnh phúc” mà ai nhìn cũng muốn ngồi xuống.

Sống tiết kiệm nhưng không tiết chế niềm vui

Bà không mua đồ đắt tiền, nhưng luôn chọn thứ mình cần. Tủ sách đóng sẵn giúp bà tiết kiệm nửa tháng lương hưu. Kệ vách ngăn mua trên mạng giá chỉ hơn 100 tệ (khoảng 350 nghìn đồng), bao gồm cả phí vận chuyển và lắp đặt. Bà chi tiêu có kế hoạch, không chạy theo xu hướng. Ai đó từng hỏi: “Sống một mình, cần gì tươm tất đến thế?” – bà cười: “Tôi không sống để vừa mắt người khác. Tôi sống để thấy mình thoải mái”.

Sạch sẽ không phải khắt khe – mà là biết chăm sóc chính mình

Một số người lo rằng ngôi nhà quá sạch sẽ có thể khiến cuộc sống căng thẳng. Nhưng với bà, “sạch sẽ” đồng nghĩa với “dễ chịu”. Bà dọn nhà mỗi tuần, giữ thói quen từ khi còn đi làm. Nhờ vậy, hai năm nay bà chưa bị cảm cúm lần nào. “Nhà sạch, lòng cũng sạch. Mình già rồi, giữ cơ thể và tâm trí nhẹ nhõm chính là cách sống lâu nhất”, bà nói.

Ít đồ không có nghĩa là ít hạnh phúc

Nhiều người từng tin rằng hạnh phúc đến từ việc sở hữu thật nhiều thứ. Nhưng qua năm tháng, bà hiểu: càng ít đồ, cuộc sống càng dễ thở. “Khi còn trẻ, tôi cố gắng lấp đầy tủ quần áo, giờ tôi chỉ cần vài món vừa đủ. Sống một mình không có nghĩa là cô đơn – mà là được ở trong không gian mình yêu thích”.

Nhà nhỏ, lòng lớn – sống có nghi lễ là sống biết yêu mình

Căn hộ 66m² này không có món đồ thừa, không có chi tiết phô trương, nhưng đầy ắp sự yên bình và tự do. Bà chứng minh rằng hạnh phúc không nằm ở diện tích ngôi nhà, mà ở cách ta đối xử với chính mình. “Cuộc sống là của mình, đừng sống cho ai khác”, bà nói. “Một căn nhà gọn gàng giúp tôi nhìn rõ bản thân và tận hưởng từng ngày trôi qua”.