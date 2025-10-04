Căn hộ 118 m² không đồ trang trí đắt tiền nhưng an yên như resort chỉ nhờ vài chi tiết tinh tế

Bước vào không muốn ra

Giữa lòng Hàng Châu, nơi sông nước Giang Nam pha trộn di sản và nhịp sống hiện đại, cô gái Xiao Ke – 9X yêu phong cách Trung Hoa mới – đã biến căn hộ 3 phòng ngủ, 118 m² bình thường thành một tổ ấm thanh nhã đến mức “bước vào không muốn ra”.

Không chạy theo Pháp cổ hay Nhật tối giản, Xiao Ke chọn thẩm mỹ thời Tống: Thanh lịch, tự nhiên, ấm áp, tinh tế. Mỗi góc nhà là một lát cắt văn hóa hòa cùng hơi thở đời sống đương đại.

Ấn tượng ngay từ cửa

Cửa mở ra, sảnh nhỏ với tủ gỗ nguyên khối chân cao, bình gốm cổ và chậu cây xanh gợi phong vị thiền. Một góc rất “chơi” nhưng cũng rất “sống”: Giày dép gọn gàng, vài món décor đủ tạo cảm giác về nhà đã an yên.

Phòng khách: Khung tranh mực sống động

Phòng khách không cầu kỳ: sàn gạch xám, ghế sofa vải trắng, tủ tivi mây, rèm tre, tranh thư pháp. Ánh sáng qua cửa sổ kính lớn thay cho cửa trượt cũ làm không gian mở rộng, cây xanh ngoài hiên hòa vào trong. Ngồi đây nhâm nhi trà, đọc sách, nhìn bóng cây rung, thời gian như trôi chậm lại.

Tip nhỏ: nếu muốn “mượn” thiên nhiên cho phòng khách như Xiao Ke, hãy ưu tiên cửa kính lớn, treo rèm nhẹ, dùng nội thất gỗ sáng màu và chừa khoảng tường trống để ánh sáng “vẽ” không gian.

Phòng ăn – gian bếp: Tinh tế trong từng bữa

Bộ bàn ăn gỗ nguyên khối, tủ ly tối giản, bình cây theo mùa dưới ánh đèn vàng ấm khiến bữa cơm thành nghi lễ. Bếp chữ U, tủ trắng ngà phối gỗ tự nhiên, các thao tác nấu nướng thuận tay. Không khoe của, mà khoe cách sống.

Tip nhỏ: kết hợp vật liệu tự nhiên (gỗ, mây, vải) với ánh sáng ấm để gian ăn – bếp vừa đẹp vừa “ôm” gia đình lại.

Phòng ngủ: Êm như núi rừng

Phòng ngủ chính tông nâu ấm, giường gỗ đơn giản, chăn ga vải lanh thoáng mát, đèn chùm cổ điển. Rèm màu gỗ lọc sáng nhẹ, tạo không gian nghỉ thật sự. Tủ âm tường cao kịch trần gọn gàng quần áo, không lấn diện tích. Phòng ngủ thứ hai tiếp nối phong cách này, vừa đậm chất phương Đông, vừa tiện nghi hiện đại.

Tip nhỏ: đừng nhồi quá nhiều đồ décor; chọn tông màu thiên nhiên, một điểm nhấn tranh thư pháp hoặc bình gốm là đủ để phòng ngủ “thở”.

Phòng làm việc: Góc thiền trong nhà phố

Khoảng 10 m² nhưng Xiao Ke sắp đặt giường La Hán, ghế mây, tủ sách gỗ, đèn bàn hình lồng đèn. Nhìn lên là tranh câu cá, cây xanh, thư pháp – một không gian “chậm” để đầu óc “đi xa” trong nhà phố.

Bí quyết không nằm ở đồ đắt

Xiao Ke chia sẻ: “Không phải cứ mua nhiều thứ là nhà đẹp. Ít thôi, nhưng đúng cái mình yêu.” Căn hộ này đẹp không vì quá tay sắm đồ, mà nhờ chọn lọc kỹ, phối hợp tinh tế để người sống cảm nhận dòng chảy yên bình của thời gian.

Tip nhỏ cho độc giả: trước khi trang trí, hãy hình dung “không khí” mình muốn (thanh nhã, ấm cúng, hiện đại…), rồi mới chọn món phù hợp. Ít nhưng chất giúp nhà không bị rối và luôn “đẹp lâu”.

Một tổ ấm “kéo” người ta về nhà

Căn hộ 118 m² của Xiao Ke không chỉ gây sốt vì hình ảnh lung linh, mà còn vì gợi ý một cách sống: chậm rãi, có chọn lọc, để nhà nuôi sống mình chứ không chỉ là chỗ ở.

Người xem ảnh thì trầm trồ, người mê décor thì “xin địa chỉ” học theo. Còn Xiao Ke chỉ mỉm cười: “Tôi chỉ sắp xếp lại mọi thứ để nhà trở thành nơi mình muốn về”.