Mua 2 chỉ vàng cũng lỗ, đầu tư chứng khoán mất gần 3 tháng lương: Có tiền gửi ngân hàng lúc này là đỡ “đau tim” nhất?

Dân văn phòng tay ngang đầu tư chứng khoán, hoặc để dành tiền mua vàng hàng tháng vốn chẳng phải chuyện xa lạ gì. Kỳ vọng ban đầu đương nhiên là để tích lũy và sinh lời nhưng không phải ai cũng đủ vững tâm lý lẫn kiến thức để đạt được mục tiêu này. Có người vài lần thót tim khi thị trường biến động, trải qua khoảng thời gian giằng xé giữa việc nên bán hay nên giữ, rồi cuối cùng mới hiểu được khẩu vị rủi ro của bản thân và chọn được kênh sinh lời phù hợp.

Hà Phương (sinh năm 1995) - Nhân viên văn phòng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, và Trúc Phương (sinh năm 1994) - Nhân viên văn phòng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, cũng vậy.

Mỗi người một trải nghiệm và những bài học “đau thương” khác nhau, nhưng điểm chung của họ là đều đang ưu tiên gửi tiết kiệm ngân hàng.

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Hà Phương: Lỗ gần 3 tháng lương năm 2025 vì đầu tư chứng khoán, đầu năm 2026 đu đỉnh vàng, giờ chỉ trung thành với gửi tiết kiệm

Hành trình đầu tư của Hà Phương bắt đầu từ cuối năm 2024 với khoản vốn ban đầu là 30 triệu. Giờ nhìn lại, Hà Phương phải thừa nhận bản thân FOMO, dù không có kiến thức gì, đến việc lập tài khoản giao dịch và thao tác mua cổ phiếu cũng phải có người “chỉ tận tay”, cô vẫn vét sạch số tiền dự phòng khi ấy để đầu tư. Trong giai đoạn thị trường tăng, Hà Phương có lãi nên lại càng ham, cố dồn tiền mua thêm cổ phiếu.

Đến tháng 4/2025, khi thị trường đảo chiều giảm mạnh, Hà Phương bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng vì danh mục chỉ toàn màu đỏ. Sau vài ngày mất ăn mất ngủ, Hà Phương quyết định bán gần hết danh mục, chấp nhận khoản lỗ gần 3 tháng lương. Khoản tiền thu về, ban đầu cô định mua vàng, nhưng 1 phần vì bận chẳng có thời gian đi mua, 1 phần vì vẫn còn chưa hết sợ cảm giác đầu tư mà lỗ nên kết cục, cũng tiêu lẹm vào 1 ít cho việc vui chơi mua sắm.

Đến khi nhận tiền thưởng Tết, đúng lúc giá vàng đang vào đà tăng trong những ngày sau Tết 2026, Hà Phương quyết định cầm gần 37 triệu đi mua 2 chỉ vàng.

“Mình vẫn nhớ hôm đó là qua ngày Thần Tài rồi nhưng tiệm vàng vẫn đông, phải xếp hàng cỡ gần 1 tiếng mới mua được. Tiền mua 2 chỉ vàng ấy 1 phần là tiền thưởng Tết, 1 phần là khoản tiền mình giữ lại từ đợt bán cổ phiếu cắt lỗ năm 2025. Đó cũng là lần đầu tiên mình mua vàng, vì cứ cầm tiền mặt là kiểu gì cũng tiêu linh tinh hết. Nhưng hôm trước vừa mua thì vài ngày sau vàng bắt đầu giảm, từ 18,2 triệu 1 chỉ xuống còn hơn 17 triệu.

Biết là mua vàng, chưa bán thì chưa lỗ nhưng nhìn giá vàng giảm cũng chán lắm, nhất là với người lần đầu mua vàng. 2 chỉ vàng đó mình vẫn giữ đến giờ, nhưng tính ra cũng lỗ hơn 8 triệu” - Hà Phương chia sẻ và cho biết bản thân vẫn chưa có lần thứ 2 đi mua vàng.

Hiện tại, Hà Phương có 2 khoản tiết kiệm ngân hàng, tổng cộng 100 triệu (Ảnh: NVCC)

Sau 2 trải nghiệm có phần thót tim, hiện tại, Hà Phương chỉ trung thành với việc gửi tiết kiệm, một phần vì lãi suất đang tốt, 1 phần vì chẳng phải đau đầu lo lắng thị trường lên hay xuống. Kể cả lãi suất có giảm đi nữa, cô vẫn có lãi chứ không lo lỗ dù chỉ là “trên giấy”.

“Mình bắt đầu gửi tiết kiệm từ tháng 3 đến giờ, hàng tháng cứ có tiền là mình bỏ vào tài khoản tiết kiệm online, túc tắc vậy mà cũng được 100 triệu. Mình chia ra làm 2 khoản, 1 khoản kỳ hạn 9 tháng, 1 khoản kỳ hạn 12 tháng và gửi luôn ở ngân hàng nhận lương. Cứ chuyển vào đó để đỡ thấy đỡ tiêu thôi, chứ mình cũng chưa có mục đích gì cụ thể với khoản tiết kiệm này” - Hà Phương chia sẻ.

Trúc Phương: Tháng nào cũng gửi tiết kiệm, chỉ mua vàng vào dịp cuối năm khi có thưởng

Cũng đang trung thành với việc gửi tiết kiệm, nhưng Trúc Phương lại không cần trải qua những giai đoạn “thót tim” như Hà Phương để tìm ra kênh sinh lời phù hợp với mình.

“Cổ phiếu hay chứng khoán mình không hiểu gì nên cũng không dám bỏ tiền vào. Mua vàng thì lại không yên tâm với việc cất giữ vì mình đang ở thuê, nếu có mua, mình chỉ mua vào dịp cuối năm khi có thưởng Tết. Nếu giá vàng lúc ấy trong khả năng thì mình mua 1 chỉ như Tết 2025 rồi mang về quê nhờ bố mẹ giữ giúp. Còn không thì cũng gửi tiết kiệm thôi” - Trúc Phương chia sẻ.

Hiện tại, Trúc Phương đang có 5 khoản tiết kiệm trị giá gần 160 triệu ở 2 ngân hàng mà cô đang có tài khoản thanh toán. Trong đó, 3 khoản tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và 2 khoản tiết kiệm kỳ hạn 1 năm.

Cũng giống như Hà Phương, Trúc Phương không quá tập trung việc so sánh lãi suất giữa các ngân hàng, vì số tiền gửi không lớn, chênh lệch vài phần trăm lãi suất cũng không quá nhiều khác biệt. Nếu chọn ngân hàng có lãi suất cao mà chưa có tài khoản thẻ của ngân hàng đó, cô lại mất công mở thẻ.

“Mình có 3 khoản tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng.

Khoản đầu tiên là tiền dự phòng. Hàng tháng nhận lương xong mình sẽ chuyển vào đó tối thiểu 3 triệu. Khoản thứ 2 là tiền để dành để đăng ký tập Pilates. Khoản thứ 3 là tiền dư ra từ ngân sách chi tiêu hàng tháng. Cuối tháng trước khi lương về mà vẫn còn tiền trong tài khoản, mình sẽ chuyển phần dư đó vào khoản tiết kiệm này.

Sau khi cất được 1 khoản hòm hòm ở kỳ hạn 6 tháng, nếu không có việc gì cần dùng hoặc dùng xong mà còn dư, mình sẽ gom lại để gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm và tái tục tự động tiền gốc với tiền lãi” - Trúc Phương chia sẻ.

2 khoản tiết kiệm kỳ hạn 1 năm của Trúc Phương (Ảnh: NVCC) 2 khoản tiết kiệm kỳ hạn 1 năm của Trúc Phương (Ảnh: NVCC)

Gửi tiết kiệm là “nhàn” nhất?

Nhìn lại hành trình quản lý tài chính của mình, cả Trúc Phương và Hà Phương đều đồng tình: Gửi tiết kiệm là “nhàn” nhất với người không có nhiều kiến thức đầu tư, cũng chưa biết làm gì với khoản tiền nhàn rỗi hiện có.

“Mua nhà hay mua đất thì hiện giờ mình chưa nghĩ tới, cũng chưa bao giờ đặt mục tiêu phải có nhà hay có mảnh đất vì như vậy ít nhất cũng phải có 500 triệu làm vốn, con số ấy quá lớn với người làm công ăn lương như mình. Còn chứng khoán và vàng, mình cũng có đủ trải nghiệm thót tim để nhận ra bản thân không phù hợp rồi, nên hiện tại mình vẫn duy trì gửi tiết kiệm thôi.

Có bao nhiêu gửi bấy nhiêu, gửi xong nhiều khi cũng quên luôn vì chẳng cần phải vào kiểm tra hàng ngày làm gì, lãi suất bao nhiêu, lãi bao nhiêu thì cũng biết từ lúc gửi rồi” - Hà Phương chia sẻ.

Trúc Phương cũng có cùng quan điểm. Dù không đặt ra quá nhiều mục tiêu rõ ràng cho các khoản tiết kiệm nói riêng hay cho việc tích lũy tài sản nói chung, nhưng với Trúc Phương, điều đó cũng không thực sự quan trọng. Với cô, có tiền phòng thân, có tiền để đó trong vòng 1 năm mà không cần đụng tới là đủ để yên tâm.

Ngọc Linh