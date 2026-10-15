Gửi tiết kiệm có nên chia thành nhiều sổ?

Khi có một khoản tiền nhàn rỗi, nhiều người chọn gửi tiết kiệm thành một sổ cho gọn, trong khi số khác lại chia thành nhiều sổ nhỏ để dễ xoay xở khi cần tiền. Vậy hai cách này khác nhau thế nào, và chia sổ có thực sự mang lại lợi ích hơn khi gửi tiết kiệm?

Vì sao nhiều người chọn chia tiền thành nhiều sổ?

Giả sử bạn có 100 triệu đồng muốn gửi tiết kiệm. Thay vì gửi toàn bộ vào một sổ, bạn có thể chia thành 5 sổ, mỗi sổ 20 triệu đồng.

Điểm thuận tiện là khi cần 20 triệu đồng để đóng học phí, sửa xe hoặc chi trả một khoản phát sinh, bạn có thể tất toán một sổ thay vì phải rút toàn bộ 100 triệu đồng.

Điều này đặc biệt đáng cân nhắc nếu bạn chưa chắc khi nào sẽ cần dùng đến tiền. Một khoản tiền gửi riêng cho mục tiêu tiết kiệm dài hạn có thể được giữ nguyên, trong khi những khoản khác linh hoạt hơn để phục vụ nhu cầu trước mắt.

Tuy nhiên, việc chia sổ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi các khoản tiền được bố trí phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu chia quá nhiều sổ nhỏ mà không theo dõi cẩn thận, bạn có thể khó nhớ ngày đáo hạn hoặc quản lý các khoản gửi.

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Nếu cần rút tiền trước hạn, chia sổ có lợi gì?

Đây là lý do quan trọng nhất khiến nhiều người cân nhắc chia nhỏ khoản tiết kiệm.

Theo quy định về rút tiền gửi trước hạn, nếu rút toàn bộ một khoản tiền gửi trước hạn, khoản đó thường chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn theo quy định áp dụng. Với trường hợp được rút trước hạn một phần, phần tiền rút trước hạn và phần tiền còn lại có thể được tính lãi khác nhau theo quy định và thỏa thuận của ngân hàng.

Chẳng hạn, bạn gửi 100 triệu đồng vào một sổ kỳ hạn 12 tháng nhưng đến tháng thứ 6 cần 20 triệu đồng. Nếu sản phẩm không cho phép rút trước hạn một phần, bạn có thể phải tất toán cả sổ và chịu ảnh hưởng đến tiền lãi của toàn bộ khoản gửi.

Nếu chia thành 5 sổ, mỗi sổ 20 triệu đồng, bạn có thể tất toán một sổ để lấy tiền, còn 4 sổ khác tiếp tục được giữ đến ngày đáo hạn, miễn là không rút trước hạn các khoản đó.

Dù vậy, điều kiện cụ thể còn phụ thuộc sản phẩm tiền gửi và quy định của ngân hàng. Trước khi mở sổ, bạn nên kiểm tra xem ngân hàng có hỗ trợ rút trước hạn một phần hay không, thay vì mặc định mọi khoản gửi đều áp dụng giống nhau.

Chia nhiều sổ có khiến tiền lãi thấp hơn không?

Không hẳn. Nếu cùng số tiền, cùng kỳ hạn và cùng mức lãi suất, việc chia thành nhiều sổ hay gộp vào một sổ về cơ bản không làm thay đổi tổng tiền lãi theo cách tính thông thường.

Ví dụ, 100 triệu đồng gửi kỳ hạn 6 tháng với lãi suất giả định 4%/năm sẽ có tiền lãi khoảng 2 triệu đồng nếu giữ đủ kỳ hạn. Nếu chia thành 5 sổ, mỗi sổ 20 triệu đồng, cùng kỳ hạn và lãi suất, tổng tiền lãi vẫn khoảng 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu ngân hàng áp dụng mức lãi suất khác nhau theo số tiền gửi, loại sản phẩm hoặc cách lĩnh lãi, kết quả có thể thay đổi. Vì vậy, bạn nên kiểm tra biểu lãi suất và điều kiện áp dụng trước khi chia khoản tiền lớn thành nhiều sổ.

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Nên chia thành bao nhiêu sổ là hợp lý?

Không có số lượng sổ cố định phù hợp với tất cả mọi người. Cách chia nên dựa vào số tiền đang có, kế hoạch sử dụng và mức độ linh hoạt bạn cần.

Nếu có một khoản tiết kiệm tương đối lớn nhưng vẫn có thể phát sinh nhu cầu chi tiêu đột xuất, bạn có thể chia thành một vài sổ với số tiền khác nhau. Chẳng hạn, thay vì chia đều thành 5 sổ 20 triệu đồng, bạn có thể bố trí một sổ nhỏ để dễ xử lý những khoản cần tiền gấp và các sổ lớn hơn cho mục tiêu dài hạn.

Bạn cũng có thể chọn các kỳ hạn khác nhau để tiền đáo hạn vào những thời điểm riêng biệt. Cách này giúp bạn có cơ hội sử dụng hoặc gửi tiếp từng phần tiền mà không phải chờ toàn bộ khoản tiết kiệm đến hạn.

Ngược lại, nếu khoản tiền không quá lớn, bạn đã có quỹ dự phòng riêng và chắc chắn chưa cần dùng đến trong suốt kỳ hạn, một sổ tiết kiệm cũng có thể đáp ứng nhu cầu. Chia sổ không phải là việc bắt buộc, nhất là khi bạn muốn quản lý tiền thật đơn giản.

Trước khi chia sổ tiết kiệm, cần nhớ gì?

Điều đầu tiên là xác định khoản tiền nào có thể cần dùng sớm và khoản nào có thể để dành lâu hơn. Tiền phục vụ sinh hoạt, chi phí phát sinh và tiền dành cho mục tiêu dài hạn nên được tính đến trước khi chọn kỳ hạn gửi.

Tiếp theo, hãy kiểm tra lãi suất, ngày đáo hạn, cách tái tục và điều kiện rút trước hạn của từng khoản gửi. Nếu mở nhiều sổ, bạn nên lưu lại thông tin để tránh quên ngày đáo hạn hoặc nhầm lẫn giữa các khoản tiền.

Cuối cùng, đừng vì muốn tối ưu tiền lãi mà gửi toàn bộ tiền dự phòng vào những khoản khó rút. Mục đích của tiết kiệm không chỉ là nhận lãi, mà còn là giữ được khoản tiền cần thiết khi có việc phát sinh.

Tóm lại, chia tiền thành nhiều sổ có thể giúp bạn linh hoạt hơn khi cần rút một phần tiền, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết. Quan trọng nhất là chọn cách gửi phù hợp với kế hoạch sử dụng tiền và hiểu rõ điều kiện của ngân hàng trước khi mở sổ.