Điểm lại loạt xe sang bị thu giữ trong vụ án Mr Pips

Ngày 26/10 vừa qua, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.560 tỷ đồng và rửa tiền.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để hợp thức hóa dòng tiền có được từ hoạt động phạm tội, Nam đã mua nhiều bất động sản, vàng, ngoại tệ, đồng hồ xa xỉ và xe sang.

Nhiều xe sang được Mr Pips mua về sau đó nhờ người khác đứng tên.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ, kê biên hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn giao dịch đối với nhiều tài sản liên quan, bao gồm 25 ô tô và 7 xe máy.

Dàn xe trải rộng từ xe phổ thông, SUV hạng sang đến siêu xe thể thao và xe siêu sang, với nhiều hình thức đứng tên sở hữu khác nhau.

Trong đó, chiếc xe Rolls-Royce Cullinan mang biển số 51K-433.33 từng được đối tượng sử dụng làm hình ảnh đăng tải khoe khoang cuộc sống xa hoa, giàu sang trên mạng xã hội. Mẫu SUV siêu sang này có giá lăn bánh tại Việt Nam ước tính lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Bên cạnh Rolls-Royce Cullinan, danh sách còn có Mercedes-AMG G63 màu xanh, Audi Q7 màu xanh, Jaguar F-Pace màu xanh và Mercedes-Benz E300 màu đen.

Ngoài những chiếc xe đứng tên mình, Nam còn mua một số ô tô rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký. Danh sách này gồm Ferrari Roma, Nissan GT-R, Mercedes-AMG A45 S, Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG GT R, Mini John Cooper, Mercedes-Benz C200, BMW 330i…

Chiếc Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition thuộc dòng xe thể thao hàng hiếm, sản xuất giới hạn 300 chiếc toàn thế giới. Chiếc xe mang biển số ngoại giao, được mua thông qua một showroom ô tô nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên. Theo tìm hiểu, chiếc GT-R này từng có giá khoảng 17 tỷ đồng.

Chiếc xe thể thao thuần điện Porsche Taycan Turbo S màu trắng với giá lăn bánh hơn 10 tỷ đồng.

Chiếc Porsche 911 Turbo S màu đỏ có giá lăn bánh gần 20 tỷ đồng. Đây là dòng xe thể thao đắt đỏ bậc nhất của thương hiệu Đức tại Việt Nam.

Nếu tính cả các phương tiện liên quan đến những bị can và đồng phạm khác, quy mô dàn xe bị thu giữ trong vụ án còn lớn hơn. Trong số các phương tiện được ghi nhận có Lamborghini Urus, Lexus RX450h, Lexus 350h, Lexus LM, Mercedes-Benz GLC 300, Porsche Panamera và Toyota Land Cruiser.

Nổi bật trong số này có chiếc Lamborghini Urus màu vàng đồng. Mẫu siêu SUV này có giá lăn bánh mới tại Hà Nội lên tới 18 tỷ đồng.

Bên cạnh ô tô, Mr Pips còn sở hữu 7 mô tô phân khối lớn, gồm nhiều dòng xe hiếm như Harley-Davidson FXRST, MV Agusta Rush, Honda CB1300 Super, Honda CB1100 Super, KTM 390 Duke... Phần lớn số xe này cũng được nhờ người khác đứng tên.