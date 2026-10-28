Luân phiên 'ốp' nạn nhân nạp thêm tiền, cấp dưới của Mr Pips hỏi: 'Chị muốn đau đầu một ngày hay nhiều ngày?'

Nữ quản lý khai quanh co, né trách nhiệm

Sáng 28/10, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi 188 bị cáo phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền” do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Trong vụ án, bị cáo Lý Thị Khuyến , là một trong số những quản lý Văn phòng tại TP Hà Nội.

Khuyến khai sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Dược, bị cáo “rải” hồ sơ xin việc và được công ty của Mr Pips nhận vào làm trong Văn phòng có địa chỉ tại số 28 phố Thành Thái, Cầu Giấy.

Khuyến làm từ bộ phận SEO do bị cáo Trịnh Trường Sơn quản lý và bị cáo Tạ Minh Khôi làm trưởng nhóm. Một thời gian sau, do làm việc tích cực Khuyến được thăng chức từ SEO lên Leader.

Tại văn phòng, Khuyến khai nhiệm vụ thực hiện là gọi điện thoại, kết bạn qua Zalo với khách hàng, chào mời nạp tiền đầu tư. Trong thời gian làm việc, bị cáo lôi kéo được 12 – 13 nhà đầu tư nhưng không rõ họ nạp bao nhiêu tiền.

Về lương, thưởng, Khuyến cho biết được công ty trả 6,5 triệu kèm theo hoa hồng 1 – 2% trên doanh thu khách hàng chuyển đầu tư. Sau khi lên làm Leader hưởng lương bao nhiêu Khuyến không nhớ...

“Các thông tin bị cáo chuyển cho khách hàng là có thật không?”, Chủ tọa Trần Nam Hà hỏi. Bị cáo Khuyến ngập ngừng, khai quanh co "do mới ra trường, chưa hiểu biết pháp luật nên không tìm hiểu kỹ là công việc là gì, công ty hoạt động thế nào...". Ngay lập tức, Chủ tọa phản bác: “trình độ 12/12, đã tốt nghiệp Cao đẳng mà nói không hiểu biết pháp luật là vô lý”.

“Bị cáo kêu gọi bị hại nộp tiền đầu tư theo quy trình như thế nào?”, Chủ tọa hỏi thêm. Bị cáo Khuyến trả lời, hằng ngày gọi điện chào mời. Khi khách hàng có nhu cầu, bị cáo hướng dẫn vào link Website mở tài khoản. Tiếp đó, bị cáo hướng dẫn các bước nạp tiền và rút tiền ngay trên Website. Các trang Website đều liên kết với ngân hàng.

Trong 4 năm làm việc, bị cáo Khuyến được hưởng 2,3 tỷ đồng bao gồm cả lương, thưởng doanh số.

Về vai trò và nhiệm vụ trong nhóm, Khuyến trả lời nhiều câu không đúng trọng tâm, tỏ thái độ né tránh khiến Chủ tọa nhiều lần “gay gắt”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nạn nhân phải van xin sau khi nghe tư vấn

Có mặt dưới hàng ghế bị hại, chị Nguyễn Thị Loan (quê ở Phú Thọ – được Khuyến hướng dẫn đầu tư) khi được mời đứng lên đối chất đã khóc nghẹn, uất ức vì bị lừa đến mức gia đình tan nát, bị chồng bỏ, con bơ vơ.

Nạn nhân này cho biết, bị cáo Khuyến là người nhắn tin qua Zalo mời mở tài khoản đầu tư. Nghe tư vấn xong, chị Loan về tận văn phòng của Khuyến ở Hà Nội, để gặp trực tiếp. Hôm gặp mặt có Khuyến và một nhân viên tên Huệ.

“Bây giờ Khuyến có đi đâu tôi cũng nhận ra khuôn mặt”, chị Loan nói.

Vẫn theo chị Loan, sau khi được Khuyến tư vấn đầu tư vào một số mã của Adidas, Tesla, chị đã nạp 3.000 USD, rồi tăng dần số tiền, nhưng tài khoản về sau "âm" dần, buổi đêm ngủ dậy sáng hôm sau thấy bị tính phí.

Tài khoản "âm" cũng là lúc Khuyến “trở mặt” và nhắn tin cho chị “nếu không nạp thêm tiền sẽ cháy tài khoản”. Nghe xong, chị rơi vào tâm thế hoảng loạn vì 3 tỷ đồng đã mất.

Chị Loan sau đó được "đẩy" sang bộ phận mới do bị cáo Trịnh Trường Sơn hướng dẫn. Đến nay, chị vẫn nhớ rõ câu mà Sơn nói qua điện thoại “chị muốn mình đau đầu 1 ngày hay nhiều ngày?”. Nghe Sơn nói vậy, chị đã van xin "anh giúp em lấy lại một nửa tiền vốn thôi cũng được”.

Chị Loan nói xong, Chủ tọa Trần Nam Hà gọi bị cáo Trịnh Trường Sơn lên bục khai báo đứng song song cùng bị cáo Khuyến. Sơn thừa nhận lời chị Loan nói đúng.

Trịnh Trường Sơn cho hay, đã khuyên chị Loan do thị trường biến động, mời nạp thêm tiền và chuyển sang bộ phận khác “chăm sóc”. Với các khách hàng khác khi thua lỗ cũng được Sơn chuyển bộ phận mới đưa ra lời khuyên “đầu tư sao cho hợp lý”.

Tuy nhiên, chị Loan đứng dậy phản bác lời Sơn và nói anh ta không hề khuyên trấn an mà đề nghị nộp thêm 150.000 USD để “gỡ” tài khoản.

“Toàn vụ đầu tư tôi được họ cho rút 168 USD để lấy lộc”, chị Loan khóc nghẹn, cho rằng các bị cáo quá ác.

Sau khi bị chị Loan 'vạch mặt', bị cáo Khuyến mới thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo dụ dỗ, lừa bị hại nạp tiền vào đầu tư là đúng.

Nữ bị cáo này biện minh do thiếu hiểu biết pháp luật và mong được chị Loan và các bị hại tha thứ.

Được hưởng lương và thưởng 2,3 tỷ đồng nhưng Khuyến chưa nộp khắc phục.