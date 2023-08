Moving: Bom tấn của năm với câu chuyện về siêu anh hùng chưa từng có trên màn ảnh Hàn

Moving (Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng) hiện đang là tựa phim ăn khách bậc nhất Hàn Quốc. Dù chiếu trên nền tảng Disney+, một nền tảng chưa thực sự phủ sóng trên thế giới nhưng với chất lượng vượt trội, Moving vẫn “hữu xạ tự nhiên hương”, được rất nhiều khán giả quan tâm. Khai thác đề tài mới lạ so với ngành phim xứ củ sâm lại quy tụ dàn diễn viên chất lượng, dễ hiểu khi Moving liên tục gặt hái được những thành tích ấn tượng.



Kịch bản chắc tay, xây dựng nhân vật thú vị

Câu chuyện của Moving diễn ra ở bối cảnh Hàn Quốc thời hiện đại, theo chân một nhóm người có siêu năng lực phi thường và chọn cách che giấu khả năng của mình với thế giới để bảo vệ những người thân yêu. Phim chuyển thể từ webtoon cùng tên tương đối nổi tiếng của tác giả Kang Full, đáng nói hơn khi kịch bản chuyển thể cũng được chính tác giả này chắp bút, vì vậy nó giữ được hoàn toàn tinh thần của tác phẩm.

Bộ phim bắt đầu với câu chuyện về tuổi mới lớn của hai thiếu niên có siêu năng lực di truyền từ bố mẹ, Kim Bong Seok và Jang Hui Soo, họ học cùng trường và có những tình cảm tốt đẹp, những rung động đặc biệt. Cho tới một ngày, trải qua nhiều biến cố, họ quyết định tiết lộ về bí mật đặc biệt của mình. Và khi câu chuyện tiến triển xa hơn, nó mở những vấn đề vô cùng phức tạp, liên quan đến chính phủ, đặc vụ bí mật và cả những cuộc truy sát, sinh tử. Khi mà những người có siêu năng lực đều bị chính phủ truy lùng và sát hại.

Bộ phim là sự pha trộn hoàn hảo giữa phim truyền hình Hàn Quốc và cách kể chuyện siêu anh hùng theo phong cách phương Tây, khiến nó trở nên hấp dẫn và gần gũi với khán giả châu Á hơn. Bảy tập đầu mở ra mối quan hệ giữa ba nhân vật chính, là thế hệ siêu anh hùng đời thứ hai, Kim Bong Seok, Jang Hui Soo và Kang Ho. Họ là ba đứa trẻ phải cố gắng để sống một cuộc đời bình thường và bị truy lùng với tay sát nhân chuyên giết hại người có siêu năng lực. Giữa bối cảnh đầy hỗn tạp của người lớn, ba đứa trẻ vẫn có những tình bạn đẹp, những rung động đầu đời vô cùng đáng yêu. Đây là điều khiến cho Moving trở nên rất khác biệt so với loạt phim cùng thể loại của thị trường Âu Mỹ.

Dĩ nhiên, câu chuyện phim không dừng lại ở mối quan hệ của những đứa trẻ, vấn đề trọng điểm vẫn là xoay quanh hội phụ huynh với ba diễn viên chủ chốt là Han Hyo Joo - Jo In Sung và Ryu Seung Ryong. Kể từ tập 8, thế hệ siêu anh hùng đời đầu mới thực sự được lộ diện, họ đều từng là những cựu điệp viên đã nghỉ hưu, bị chính phủ săn lùng và giết hại. Để bảo vệ bản thân và những đứa con vô tình phải nhận gen di truyền từ mình, họ phải ra sức chiến đấu. Ở tập 8 và 9, khán giả sẽ được thấy chuyện tình của hai siêu anh hùng đời đầu là Mi Hyun (siêu giác quan) và Doo Sik (bay). Đan xen với những nhiệm vụ mà họ phải thực hiện khi còn là điệp viên, Doo Sik cùng Mi Hyun sẽ trải qua những rung động, khi tình yêu của người trưởng thành nảy nở, mãnh liệt và có thể chết vì đối phương.

Có thể nói hiếm bộ phim Hàn Quốc nào lại có nhiều nhân vật chính như Moving nhưng nhân vật nào cũng được xây dựng rất hay, có sự phát triển tâm lý đầy hợp lý và mang một màu sắc riêng.

Những siêu anh hùng rất Hàn Quốc

Moving độc đáo ở chỗ đây là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên dựa vào thế giới của các siêu anh hùng truyện tranh theo cách phương Tây, như Marvel hay DC Comics. Disney+ vô cùng tự hào về việc phim được tư kinh phí đắt đỏ và có hiệu ứng kỹ xảo đáng kinh ngạc với một bộ phim dài tập Hàn Quốc. Và quả nhiên xứng đáng với kinh bỏ ra, phần hình ảnh của phim thực sự ấn tượng, việc tái hiện những siêu năng lực của các nhân vật như bay, tái sinh, tự chữa lành,... đều tạo cảm giác chân thật. Xuyên suốt 9 tập đầu, các cảnh hành động không nhiều như khán giả dự đoán ban đầu nhưng cũng là điểm sáng của bộ phim.

Tuy kịch bản không thực sự sự đột phá, cách “sản xuất” và sau đó là truy lùng hội siêu năng lực không hề mới nhưng việc mang tới một góc nhìn riêng về đề tài này đã giúp nó trở nên phù hợp với thị hiếu của khán giả Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Ở đó khai thác một góc nhìn rất thật, gần gũi và cảm động về các siêu anh hùng nhưng lại phải vật lộn với đời sống thường nhật. Khi gần như tất cả họ đều gặp khó khăn về tài chính, sống thiếu thốn tình cảm, mưu sinh bằng nghề bán gà rán, thịt chiên,...

Không giống siêu anh hùng của Hollywood, siêu anh hùng ở giai đoạn đầu của Moving không lao vào cuộc chiến với các thế lực hắc ám cũng chẳng hề được tôn vinh, thay vào đó, họ lại phải chịu cảnh sống như những kẻ dị biệt, bị truy lùng, đuổi giết, đều từng là đặc vụ nhưng nay lại phải chật vật với cuộc đời. Ngay cả con cái của họ cũng phải sống một cuộc đời không bình thường, phải đeo những balo nặng trĩu, biến bản thân trở nên béo ú để kiểm soát việc bay; phải chuyển trường, trở thành tội đồ chỉ vì bảo vệ bạn học; phải sống trong tự ti, mặc cảm,... Những siêu anh hùng lẽ ra phải được coi trọng, hoặc chí ít cũng được sống một cách bình thường, lại trở thành nạn nhân của chính những người từng tạo ra và sử dụng họ.

Cùng với câu chuyện mưu sinh, tồn tại của các nhóm người có siêu năng lực, khán giả cũng thấy được câu chuyện về tình cảm gia tình, tình bạn, tình yêu hay chỉ đơn giản là những rung cảm đầu đời. Tất cả được cài cắm một cách rất khéo, khiến ý tưởng câu chuyện của Moving tuy cũ nhưng lại được triển khai một cách rất mới, gần gũi và dễ xem.

Diễn xuất hoàn hảo

Có thể khẳng định, diễn xuất của dàn diễn viên hai thế hệ chính là điểm sáng nhất, làm nên sức hút của dự án này. Han Hyo Joo lần đầu tiên vào vai mẹ của một thiếu niên đang tuổi trưởng thành, một vai diễn rất khác so với trước đây. Lần đầu tiên khán giả được thấy một Han Hyo Joo đầu bù tóc rối, nhợt nhạt tiều tụy đến mức trông như một người khác. Những lo âu trăn trở, những nỗi lòng của một người mẹ phải tự mình chăm sóc đứa con đặc biệt được Han Hyo Joo xây dựng quá tài tình. Jo In Sung mới chỉ xuất hiện trong hai tập nhưng cũng xuất sắc không kém phần, vẫn là một Jo In Sung rất “tình” mà khán giả được biết trước đây. Hi vọng ở những diễn biến tiếp theo, khán giả sẽ sớm được thấy những pha hành động từ anh. Ryu Seung Ryong, Cha Tae Hyun hay Kim Sung Kyun cũng để lại nhiều dấu ấn sau 9 tập đầu.

Do nửa đầu phim dành nhiều thời lượng hơn cả cho lứa diễn viên trẻ nên hiện những cái tên như Go Yoon Jung, Lee Jung Ha,... đang được nhắc đến rất nhiều. Sau những vai diễn gây tranh cãi, rằng năng lực không theo kịp nhan sắc thì lần này, Go Yoon Jung mới thực sự tỏa sáng. Trong phân cảnh một mình chiến đấu với 17 bạn học, diễn xuất của nữ diễn viên trẻ khiến khán giả phải thán phục. Ngoài ra, sự trong sáng, thẳng thắn của một nữ sinh trung học cũng được cô thể hiện rất tốt. Lee Jung Ha vai nam chính Bong Seok thì khiến khán giả phát cuồng vì mang đến quá nhiều năng lượng tích cực thông qua màn trình diễn lần này. Được biết, anh chàng đã phải tăng 30kg để có thân hình phù hợp với vai cậu học sinh mũm mĩm Bong Seok. Kim Do Hoon lại mang tới mảng màu hoàn toàn khác biệt với Jung Ha, anh thể hiện tròn trịa vai diễn cậu lớp trưởng điển trai, điềm tĩnh và mang trong mình nhiều tự ti, bí mật khó nói. Mỗi người đều làm tốt vai trò của mình và hơn hết là chemistry giữa họ, giữa các cặp bạn bè, bố - con, mẹ - con, tình nhân,... đều rất hài hòa.

Tạm kết

Nhìn chung, Moving là một bước tiến mới cho ngành phim truyền hình Hàn, trong việc tiếp cận một thể loại phim mới. Không hề hoàn hảo nhưng tác phẩm này xứng đáng để khán giả bỏ thời gian thưởng thức, khi nó cân đối hài hòa giữa yếu tố siêu năng lực, hành động với câu chuyện về đời sống thường nhật. Có lẽ ở chặng sau của bộ phim, khi việc giới thiệu nhân vật đã hoàn tất, khán giả sẽ được thấy những trận chiến sát nghĩa với khái niệm siêu anh hùng.

Nguồn ảnh: Disney+