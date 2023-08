Phong cách ngoài đời gây thương nhớ của 2 nữ chính phim "Moving"

Bộ phim "Moving" (Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng) đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả với những tình tiết thú vị. Phim sở hữu dàn diễn viên hoành tráng, trong đó nổi bật là 2 nữ chính Han Hyo Joo và Go Yoon Jung.

Trong phim, cả 2 nữ diễn viên đều áp dụng phong cách đơn giản, đôi khi còn có phần "xuề xòa" để phù hợp với hình tượng nhân vật. Tuy nhiên ở ngoài đời, Han Hyo Joo và Go Yoon Jung sở hữu phong cách sành điệu, "mỗi người một vẻ" và có thể mang đến nguồn cảm hứng mặc đẹp cho chị em.

Han Hyo Joo

Han Hyo Joo giữ vững phong độ thời trang từ thuở đôi mươi cho đến khi bước sang ngưỡng U40. "Mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc" biến hóa khá đa dạng, chứ không "đóng khung" trong một phong cách nhất định.

Những chiếc váy liền dáng midi rất được Han Hyo Joo ưa chuộng. Các thiết kế váy này có nét dịu dàng, thanh lịch nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Bên cạnh váy liền, Han Hyo Joo còn tạo điểm nhấn cho phong cách với các món thời trang nổi bật, như là áo len họa tiết, hay chân váy da thời thượng.

Bước sang ngưỡng U40, Han Hyo Joo có sự đổi mới trong phong cách. Nữ diễn viên 36 tuổi chuyển từ style dịu dàng, trang nhã sang cá tính và bụi bặm hơn.

Cụ thể, các bộ suit dáng rộng hay công thức áo blazer và quần short/chân váy đơn giản được Han Hyo Joo áp dụng thường xuyên. Những lựa chọn thời trang này giúp phong cách của Han Hyo Joo càng thêm thú vị. Bên cạnh đó, dù theo đuổi style cá tính nhưng Han Hyo Joo vẫn gây ấn tượng ở nét sang trọng, tinh tế mỗi khi xuất hiện.

Dù sở hữu chiều cao rất lý tưởng là 1m72, Han Hyo Joo cũng không chủ quan trong khoản "hack" dáng. Nữ diễn viên ứng dụng các tuyệt chiêu như diện đồ ngắn, đi giày cao gót hay mặc đồ nhấn eo để tôn dáng tối ưu, đồng thời tạo sự chỉn chu cho tổng thể trang phục.

Go Yoon Jung

Go Yoon Jung là nữ diễn viên triển vọng của Kbiz. Mỹ nhân sinh năm 1996 sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng cao ráo. Ngoài đời, Go Yoon Jung chọn phong cách trẻ trung và hợp xu hướng. Các món đồ như áo thun trắng, áo khoác vải tweed hay áo kaki được mỹ nhân 27 tuổi lựa chọn để hoàn thiện style.

Dù trang phục của Go Yoon Jung thường mang tông màu trung tính làm chủ đạo, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, thời thượng. Bên cạnh công thức diện đồ phóng khoáng và thoải mái, Go Yoon Jung cũng không bỏ qua váy vóc. Những thiết kế như váy cổ vuông chấm bi, váy họa tiết hoa nhí đem đến cho Go Yoon Jung nét ngọt ngào, tươi xinh nhưng cũng không kém phần tinh tế. Tham khảo phong cách của Go Yoon Jung, chị em sẽ nắm bắt được các xu hướng thời trang đang thịnh hành.