Sáng 22/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động nhân đạo, chăm sóc sức khỏe và kết nối người tham gia. Từ những hàng người đăng ký hiến máu, các hoạt động trải nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu đến sự ra mắt của chương trình “Người Gần Nhất”, mỗi khoảnh khắc đều góp phần lan tỏa thông điệp về một cộng đồng nhân ái, chủ động và sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Ngày Cộng đồng: Mỗi người một hành động, lan tỏa giá trị nhân ái

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026), Ngày Cộng đồng lần thứ nhất được tổ chức với chủ đề “Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái”. Sự kiện tạo không gian để các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, tình nguyện viên và người dân cùng tham gia những hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Tại Hà Nội, không khí chương trình được tạo nên từ những hình ảnh gần gũi, người dân kiên nhẫn chờ đến lượt đăng ký hiến máu, các tình nguyện viên hướng dẫn người tham dự và đội ngũ y tế thực hiện những bước kiểm tra cần thiết trước khi tiếp nhận máu.

Đằng sau mỗi lượt hiến máu là một lựa chọn sẻ chia. Không cần những hành động lớn lao, mỗi người vẫn có thể góp phần trao thêm cơ hội sống cho người bệnh bằng việc làm phù hợp với khả năng và điều kiện của mình.

Người Gần Nhất: Để lòng tốt đi cùng kiến thức và kỹ năng

Một trong những dấu mốc của sự kiện là lễ ra mắt chương trình xã hội “Người Gần Nhất”, do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ khởi xướng.

Chương trình hướng tới xây dựng cộng đồng có kiến thức và kỹ năng để hỗ trợ người gặp nạn đúng lúc, đúng cách. Bởi trong những tình huống khẩn cấp, người đầu tiên có mặt bên cạnh nạn nhân thường không phải nhân viên y tế, mà có thể là người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc một người xa lạ tình cờ ở gần.

Thông điệp “Gần để thấu hiểu - Gọi để kết nối - Giúp để lan tỏa nhân ái” vì thế không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi. Đây còn là định hướng để mỗi người biết nhận diện tình huống nguy hiểm, gọi lực lượng hỗ trợ và thực hiện những thao tác sơ cấp cứu phù hợp trong thời gian chờ nhân viên y tế.

Tại khu vực trải nghiệm “Hành trình Người Gần Nhất”, người tham dự có cơ hội tiếp cận các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản 5 trạm theo ba chặng “Gần - Gọi - Giúp”, từ nhận biết tình huống khẩn cấp, gọi cấp cứu đến thực hành ép tim trên mô hình và xử trí một số tình huống thường gặp. Những trải nghiệm trực tiếp giúp kiến thức nhân đạo trở nên gần gũi, dễ hình dung và có tính ứng dụng trong đời sống.

.- Trạm 1. GẦN - GỌI: quan sát an toàn, vỗ vai gọi hỏi nạn nhân, gọi điện mô phỏng đường dây cấp cứu 115, nói đủ địa chỉ, tình trạng, số nạn nhân. Hai nội dung được ghép trong một trạm để bảo đảm tính logic, liên kết.

- Trạm 2. GIÚP: Thực hành ép tim trên mô hình theo nhịp 100-120 lần/phút.

- Trạm 3. GIÚP: Thực hành xử trí dị vật đường thở trên người.

- Trạm 4. GIÚP: Xử trí vết thương chảy máu nghiêm trọng và băng bó vết thương.

- Trạm 5. GIÚP: Xử trí gãy xương.

Từ những điểm chạm nhỏ đến bức tranh cộng đồng

Không khí Ngày Cộng đồng còn được tạo nên bởi sự tương tác giữa người tham dự, tình nguyện viên và các đơn vị đồng hành. Mỗi hoạt động là một điểm chạm để mọi người hiểu hơn về ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác, đồng thời nhận ra rằng trách nhiệm với cộng đồng không thuộc về riêng một cá nhân hay tổ chức nào.

Trong bức tranh chung ấy, những người sẵn sàng hiến máu, những tình nguyện viên tận tình hướng dẫn và những người chủ động học kỹ năng sơ cấp cứu đều đang góp phần tạo nên một mạng lưới sẻ chia. Đó cũng là tinh thần mà chương trình “Người Gần Nhất” hướng tới: biến mong muốn giúp đỡ thành năng lực hành động, để khi có người cần hỗ trợ, mỗi chúng ta đều biết mình có thể làm gì.

Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026 diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ngày 22/11 là thời điểm cao điểm triển khai các hoạt động hưởng ứng, trước Ngày Cộng đồng chính thức 23/11.

Từ những hành động giản dị trong một buổi sáng ở Hà Nội, thông điệp nhân ái được tiếp nối bằng lời nhắc gần gũi: đôi khi, sự giúp đỡ có ý nghĩa nhất bắt đầu từ người đang ở ngay bên cạnh.