Một vết sẹo của người phụ nữ đã phát triển thành ung thư, Bác sĩ nhắc nhở: 3 loại sẹo trên cơ thể cần được điều trị nhanh chóng

Một vết sẹo 20 năm trước đã biến thành ung thư?

20 năm trước, cô Lý mới 16 tuổi, do tai nạn giao thông, bắp chân bên phải của cô bị thương nặng, một mảng da lớn bị bong ra, tuy vết thương đã lành sau khi điều trị nhưng vết sẹo để lại vẫn còn rất lớn, kéo dài đến mắt cá chân.

Điều này khiến cô, khi còn là một cô gái trẻ, không bao giờ dám mặc váy, quanh năm, kể cả mùa hè nóng nực, cô luôn mặc quần dài để che mắt cá chân. Ngoài ra, nhiều năm qua, do sẹo co rút, chân phải của cô cũng hạn chế vận động.

6 tháng trước, cô Lý bất ngờ phát hiện ra rằng vết sẹo ở chân phải của mình bị lở loét và chảy máu. Cô mua thuốc mỡ ở tiệm thuốc tây về bôi được một tuần, không những không thấy cải thiện mà ngày càng nặng hơn, vết loét ngày càng to, thậm chí vùng da bình thường ban đầu cũng bắt đầu ửng đỏ, vết thương trên chân phải cũng toát ra một mùi rất kinh khủng.

Ảnh minh họa

Sau khi cô Lý nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô lập tức đến bệnh viện để điều trị. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng đây không còn là một vết sẹo bình thường nữa mà là một căn bệnh ung thư - "ung thư sẹo". Cuối cùng, bác sĩ đã cắt bỏ khối u sau khi phẫu thuật, đồng thời lấy một mảnh da ở đùi trái và ghép vào mắt cá chân phải, để sau này cô Lý cũng có thể mặc váy để lộ mắt cá chân.

Trong cuộc sống hàng ngày không tránh khỏi những va chạm mạnh, vô tình để lại sẹo, những trường hợp sẹo như cô Lý chuyển thành ung thư là rất hiếm nhưng phải phòng tránh.

Sẹo không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn có thể trở thành ung thư

Trong cuộc sống, có rất nhiều lý do dẫn đến sẹo. Ví dụ như va đập, dao cắt, bỏng, tai nạn xe cộ… nhưng về cơ bản, sẹo là do ngoại lực tác động lên da. Do vết thương ở trên bề mặt da nên nhiều người không cảm thấy sẹo sẽ gây ra tác hại gì ngoài việc ảnh hưởng đến nhan sắc. Trên thực tế, một số vết sẹo sẽ phát triển thành sẹo ung thư sau một thời gian dài tiến hóa.

Ảnh minh họa

Trong trường hợp bình thường, sau khi vết thương lành, vết sẹo để lại cũng tương tự như vùng da xung quanh, sẽ không cao hơn đáng kể so với bề mặt da. Tuy nhiên, sự bất thường trong quá trình lành vết thương và sự tăng sinh quá mức của các nguyên bào sợi sẽ dẫn đến da dày lên và tấy đỏ, từ đó hình thành sẹo bệnh lý, nguy cơ sẹo bệnh lý sau này sẽ tăng lên. Toàn bộ quá trình sinh ung thư có thể ngắn khoảng vài tháng và dài nhất là vài thập kỷ.

Có 6 loại sẹo, một số loại cần được xử lý kịp thời

Trong cuộc sống, sẹo do sang chấn có nhiều hình thức và mức độ nguy hại khác nhau. Về mặt lâm sàng, từ nhẹ đến nặng có thể chia thành sáu loại.

Sẹo bề ngoài

Ở lớp ngoài cùng của da, chẳng hạn như sẹo hình thành sau vết bỏng nhẹ hoặc bị dao kéo nhẹ, giai đoạn đầu khác với da bình thường, và sự khác biệt dần dần biến mất theo thời gian. Những vết sẹo như vậy nói chung không cần điều trị.

Sẹo tăng sản

Ảnh minh họa

Còn được gọi là sẹo phì đại, nó xuất hiện sau vết bỏng sâu và vết đâm thông thường. Hình dạng của sẹo cao hơn da và không mở rộng ra ngoài. Có hiện tượng phì đại và tăng sản cục bộ, vết sẹo sẽ gây ngứa.

Sẹo teo

Những vết sẹo như vậy xuất hiện ở những vết thương có quá nhiều khuyết tật mô da hoặc trong những vết loét mãn tính trên da. Hình dạng phẳng và cứng, da tương đối mỏng, có xu hướng trở thành ung thư và cũng có thể gây rối loạn chức năng nghiêm trọng trong sẹo.

Sẹo co rút

Ảnh minh họa

Bề mặt vết thương quá lớn và co rút đồng tâm dễ gây ra loại sẹo này, các vùng sẹo khác nhau sẽ gây ra những tác hại khác nhau, xuất hiện trên mặt có thể gây ra tật ở miệng và mắt, xuất hiện trên các khớp, có thể gây rối loạn chức năng hoặc biến dạng.

Sẹo lồi do protein

Ảnh minh họa

Đây là loại sẹo không do vết thương trực tiếp tạo ra, hình dạng giống như khối u phát triển, bề mặt nhẵn, không rõ nguyên nhân. Nó thường xảy ra trên ngực, lưng, vai…

Ung thư sẹo

Nếu trên bề mặt sẹo bị loét lâu ngày không lành rất dễ dẫn đến ung thư. Phương pháp điều trị hiện nay chủ yếu là phẫu thuật cắt bỏ.

Theo Tiến sĩ Đặng Chí Tâm, chuyên gia điều trị sẹo tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Phan Chi Hoa cho biết, có ba loại sẹ , bao gồm sẹo teo, sẹo tăng sản và sẹo lồi có thể trở thành ung thư và phải được xử lý kịp thời. Có nhiều phương pháp điều trị sẹo, và phẫu thuật là một trong số đó, bạn có thể lựa chọn một phương pháp điều trị phù hợp tùy theo tình trạng của mình, không nhất thiết phải phẫu thuật.

Nguồn: QQ