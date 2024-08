Một sao Việt ngầm xác nhận Gil Lê và Xoài Non hẹn hò?

Sau thời gian được cư dân mạng ra sức "đẩy" thì "thuyền Gil Lê - Xoài Non" đã chính thức cập bờ. Theo đó, vào ngày 4/8, chúng tôi bắt gặp Gil Lê và Xoài Non hẹn hò tại một sân bóng pickleball. Cả hai không ngại thể hiện cử chỉ thân mật, chăm sóc nhau từng li từng tí và còn khóa môi nhau cực ngọt dù trên sân bóng có đông đúc người.



Khoảnh khắc Gil Lê và Xoài Non ôm hôn tình tứ gây sóng trên MXH. Tuy nhiên về phía chính chủ lại không đưa ra phản hồi nào. Trong khi Xoài Non vẫn cập nhật tình hình công việc thì Gil Lê đăng bộ ảnh cực chill và không đề cập gì đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên chuyện gì khó đã có bạn thân lo, chỉ với một dòng trạng thái, Phở Đặc Biệt chẳng khác nào lên tiếng giúp bạn thân về chuyện hẹn hò.

Theo đó, trên trang cá nhân, vlogger/ diễn viên Phở Đặc Biệt đã chia sẻ lại bức ảnh chụp với Gil Lê cách đây 8 năm trước. Câu chuyện chẳng có gì để bàn cho đến khi đọc đến dòng status mà Phở Đặc Biệt nhắn nhủ tới bạn thân: "Ủa, sao bỏ Miến vậy? 8 năm trước ông bên tui mà ta". Dù không nhắc cụ thể điều gì nhưng câu nói của Phở Đặc Biệt như đang tiết lộ Gil Lê đã bên người mới. Dòng trạng thái chọc ghẹo của Phở Đặc Biệt khiến netizen không khỏi thích thú. Còn Gil Lê thì không hề phủ nhận mà tiếp chuyện bạn thân của mình: "Vậy 8 năm sau có về bên nhau không ông?".

Phở Đặc Biệt ẩn ý chuyện Gil Lê đã "có người khác"

Trong khi đó người trong cuộc lại không phản hồi gì sau khi lộ clip ôm hôn tình tứ

Trong video bắt gặp cặp đôi mới của Vbiz, Gil Lê luôn dành cho Xoài Non sự chăm sóc đặc biệt. Không chỉ hướng dẫn cho Xoài Non chơi bóng, Gil Lê còn lo sốt vó khi Xoài Non bị thương, khi thì nắm tay xoa xoa, lúc thì đến dỗ dành an ủi mặc kệ người lạ vây quanh, mà cũng đúng thôi, vì một khi đã yêu thì chắc hẳn trong mắt cả 2 chẳng còn quan tâm ai khác nữa! Nói đến đây, chắc hẳn không ít người cho rằng bạn bè thân thiết cũng có thể chăm sóc nhau như vậy, nhưng hãy khoan, bạn bè thì có... hôn nhau hay không?



Chúng tôi bắt gặp khoảnh khắc Gil Lê và Xoài Non bất thình lình "khóa môi" nhau dù trên sân hiện diện của nhiều người. Gil Lê còn vòng tay ra sau để ôm eo người yêu, cả hai hoàn toàn không có chút nào giấu giếm về chuyện tình cảm của mình. Sau 2 giờ chơi pickleball, cả hai cùng nhau ra về trên xe máy và Xoài Non không quên ôm eo người yêu, phát "cẩu lương" đến tận giây phút cuối cùng.

Clip: Xoài Non và Gil Lê ôm hôn tình tứ trên sân pickleball! (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là hot girl đình đám trên MXH, có hàng triệu người theo dõi ở nhiều nền tảng. Cô từng có chuyện tình nổi tiếng với Xemesis nhưng cuối cùng cả hai chính thức chia tay sau 6 năm đồng hành. Hiện tại, Xoài Non đang sống ở một căn chung cư đi thuê, dành nhiều thời gian cho công việc.

Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) là ca sĩ, MC, diễn viên Vbiz. Gil Lê được nhiều người yêu mến vì tài năng và visual nổi bật. Trước khi bị tóm gọn hôn Xoài Non, Gil Lê từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân đình đám Vbiz như Chi Pu, Hoàng Thuỳ Linh… nhưng không có mối quan hệ nào được chính thức xác nhận. Hiện Gil Lê gây chú ý khi cầm trịch show thực tế cực hot của Hàn Quốc Street Woman Fighter được Việt hóa thành Nữ hoàng vũ đạo đường phố.

Trước khi lộ clip hôn Xoài Non, Gil Lê từng vướng nghi vấn tình cảm với loạt mỹ nhân đình đám Vbiz như Chi Pu, Hoàng Thùy Linh... Tuy nhiên chưa lần nào Gil Lê lên tiếng xác nhận.