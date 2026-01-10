Một quyết định tưởng ích kỷ của tôi lại khiến cả nhà phải nhìn lại chính mình

Tôi năm nay 20 tuổi. Trên giấy tờ, tôi đã là người trưởng thành. Nhưng trong căn nhà này, tôi vẫn luôn bị đối xử như một đứa trẻ chưa biết suy nghĩ.

Từ chuyện học ngành gì, đi làm thêm ở đâu, về nhà lúc mấy giờ, cho đến việc kết bạn với ai, mọi thứ đều phải "xin ý kiến". Tôi từng nghĩ, có lẽ bố mẹ lo cho mình nên mới vậy. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy mình không có quyền lựa chọn, chỉ có nghĩa vụ làm vừa lòng.

Tôi học ngành mà bố mẹ chọn, dù không hẳn yêu thích. Tôi từ chối nhiều cơ hội đi xa vì sợ bị nói là "bốc đồng". Mỗi lần phản kháng, câu tôi nhận lại luôn là: "Bố mẹ trải đời rồi, biết cái gì tốt cho con".

Cho đến gần đây, tôi đưa ra một quyết định mà cả nhà cho là ích kỷ.

Tôi đăng ký một chương trình thực tập xa nhà, thời gian đúng dịp gia đình đang cần người phụ giúp. Khi tôi thông báo, không khí bữa cơm tối nặng nề hẳn. Mọi người nhìn tôi như thể tôi đang bỏ rơi gia đình để chạy theo điều gì đó viển vông.

Ảnh minh họa

Bố mẹ nói tôi chưa đủ chín chắn. Họ hàng bảo tôi "lớn rồi mà không biết nghĩ". Không ai hỏi vì sao tôi muốn đi, hay tôi đã suy nghĩ thế nào trước khi quyết định.

Tôi vẫn đi.

Những ngày đầu xa nhà, tôi vừa sợ vừa áy náy. Nhưng lần đầu tiên, tôi được tự sắp xếp cuộc sống của mình, tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Tôi làm sai, tự sửa. Tôi mệt, tự đứng dậy. Không ai ở đó để quyết thay tôi nữa.

Sau vài tháng, tôi trở về. Tôi không mang theo thành tích gì quá lớn, chỉ là một phiên bản tự tin hơn của chính mình. Lúc ấy, tôi mới thấy thái độ của gia đình thay đổi. Họ không còn hỏi dồn dập, không kiểm soát từng chi tiết như trước.

Tôi nhận ra, quyết định đó không phải để chống lại gia đình, mà để họ hiểu rằng: tôi không còn là đứa trẻ sống bằng kế hoạch của người khác.

Trưởng thành, đôi khi không phải là làm mọi thứ cho đúng ý gia đình, mà là dám bước ra, để chính mình và những người yêu thương mình học cách buông tay đúng lúc. Kể cả có thất bại tôi cũng muốn tự mình gánh lấy, như thế là sai sao?