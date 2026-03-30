Đường ruột vẫn thường được ví như “bộ não thứ hai” của con người, nơi thức ăn không chỉ quyết định sức khỏe tiêu hóa mà còn chi phối trực tiếp đến cảm xúc. Một nghiên cứu quy mô lớn kéo dài gần 18 năm tại Mỹ, vừa được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition, đã minh chứng rõ nét mối liên hệ này. Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ hơn 40.000 phụ nữ và phát hiện ra rằng, việc tiêu thụ các loại trái cây giàu flavonoid là chìa khóa để duy trì sự lạc quan và đẩy lùi các dấu hiệu trầm cảm.

Dưới đây là danh sách 4 loại trái cây "hạnh phúc" cực kỳ quen thuộc với người Việt giúp bạn cải thiện tâm trạng mỗi ngày theo nghiên cứu này:

1. Dâu tây

Trong danh sách các loại trái cây giàu flavonoid, dâu tây nổi lên như một "nhà vô địch" về khả năng điều chỉnh tâm trạng. Nghiên cứu cho thấy loại quả này giúp tăng khả năng cảm thấy hạnh phúc lên 8% và đặc biệt là thúc đẩy tinh thần lạc quan bền vững lên đến 16%. Bí mật nằm ở hàm lượng anthocyanin dồi dào, khi đi vào cơ thể sẽ tác động lên trục não - ruột, hỗ trợ điều tiết các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, dâu tây còn cung cấp các vi chất thiết yếu giúp cơ thể dẻo dai và tràn đầy năng lượng.

2. Táo

Táo là nguồn cung cấp flavonol dồi dào, một nhóm flavonoid có khả năng nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Việc ăn táo thường xuyên giúp tăng khả năng hạnh phúc lên 3%, nhưng con số ấn tượng nhất chính là khả năng thúc đẩy sự lạc quan tăng vọt lên đến 15%. Sự chuyển hóa các hợp chất thực vật trong táo giúp cải thiện nồng độ serotonin trong não, giúp bạn có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống và tương lai.

Ngoài ra, táo cũng chứa một lượng nhỏ sắt và các khoáng chất giúp hỗ trợ lưu thông máu, mang lại vẻ rạng rỡ cho làn da.

3. Quả việt quất

Dù không đứng đầu về chỉ số hạnh phúc tức thời, nhưng việt quất lại là "chiến binh" mạnh mẽ trong việc duy trì sự lạc quan với tỉ lệ cải thiện lên đến 14%.

Ảnh minh họa

Tương tự dâu tây, việt quất chứa nhiều anthocyanin giúp bảo vệ tế bào não khỏi sự oxy hóa và căng thẳng. Sự hiện diện của loại quả này trong chế độ ăn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó gửi những tín hiệu tích cực lên não bộ, giúp bạn bình thản hơn trước những áp lực của cuộc sống hiện đại. Việt quất cũng giàu chất chống oxy hoá nên tốt cho làm đẹp và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh tật như ung thư, tim mạch...

4. Trái cây họ cam quýt

Xếp vị trí thứ hai trong danh sách là các loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi... Với hàm lượng flavanone phong phú, chúng không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn nâng mức độ hạnh phúc lên 6% và sự lạc quan thêm 10%.

Việc duy trì thói quen ăn các loại quả này giúp cơ thể nạp thêm vitamin C và các chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm căng thẳng thần kinh hiệu quả. Đây là những loại quả vô cùng phổ biến tại Việt Nam, dễ dàng tìm mua và bổ sung vào thực đơn hàng ngày để giữ cho tâm trí luôn ở trạng thái cân bằng.

Ăn trái cây thế nào để tốt cho tâm trạng và sức khỏe?

Dù tốt bạn cũng không nên ăn trái cây vô tội vạ. Các nhà nghiên cứu khuyến nghị rằng việc tiêu thụ khoảng 3 khẩu phần trái cây giàu flavonoid mỗi ngày là ngưỡng lý tưởng để duy trì sức khỏe tinh thần tốt nhất. Một khẩu phần được tính tương đương với một nắm tay hoặc một bát cơm nhỏ (khoảng 240ml).

Ảnh minh họa

Để đạt hiệu quả hiệp đồng, bạn nên ăn xen kẽ các loại trái cây này thay vì chỉ tập trung vào một loại duy nhất. Việc đa dạng hóa nguồn flavonoid giúp cơ thể tiếp nhận nhiều nhóm chất chuyển hóa khác nhau, tối ưu hóa con đường trao đổi chất và bảo vệ tâm trạng một cách toàn diện.

Bên cạnh đó, mặc dù trái cây rất tốt cho tâm trạng, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý về hàm lượng đường tự nhiên trong các loại quả chín. Bạn nên ưu tiên ăn trực tiếp cả quả thay vì chỉ uống nước ép để giữ lại lượng chất xơ cần thiết, giúp kiểm soát đường huyết ổn định. Đồng thời, nên kết hợp các loại quả ngọt với những loại có vị chua nhẹ để cân bằng vị giác và tránh tăng cân. Một chế độ ăn đa dạng, giàu axit folic từ rau xanh và flavonoid từ trái cây chính là "liều thuốc" tự nhiên nhất để bạn luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống.

Nguồn và ảnh: Common Health, Express, QQ