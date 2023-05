Một người phụ nữ ở Cần Thơ bị 2 đối tượng bắt giữ đưa về TP HCM bằng ôtô

Ngày 10-5, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã giải cứu thành công một nạn nhân bị nhóm đối tượng bắt giữ trái pháp luật rồi đem về TP HCM.



Lê Ngọc Lâm và Lê Phạm Tường Vân. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, vào ngày 7-5, Công an quận Ninh Kiều nhận tin báo về vụ giữ người trái pháp luật tại một quán nhậu trên địa bàn. Nạn nhân là bà Trần Đặng Kim B. (48 tuổi; ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Được sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Công an Quận Ninh Kiều đã tập trung lực lượng tiến hành truy xét nhanh. Lực lượng xác định nhóm đối tượng đang giữ bà B. tại quận 3, TP HCM nên Công an quận Ninh Kiều đã phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lê Ngọc Lâm (48 tuổi) và Lê Phạm Tường Vân (42 tuổi; cùng ngụ TP HCM).

Tại cơ quan công an, Lâm và Vân khai nhận do bà B. nợ 980 triệu đồng của Lâm nên nhóm này đã đến quán nhậu khống chế, đưa bà B.g vào ôtô từ Cần Thơ lên TP HCM. Các đối tượng quản lý B. tại nhà để bà B. tác động gia đình trả nợ.