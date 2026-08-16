Một người có 4 thói quen này khi tranh cãi chứng tỏ EQ của họ có vấn đề

Nhiều người vẫn nghĩ rằng EQ chỉ thể hiện rõ khi cuộc sống êm đềm, thuận lợi. Nhưng trên thực tế, chính những lúc xảy ra bất đồng quan điểm mới là thời điểm bộc lộ rõ nhất trí tuệ cảm xúc thực sự của một người, bởi đây là lúc cảm xúc dễ lấn át lý trí nhất. Dưới đây là 4 thói quen thường thấy ở những người có EQ chưa thực sự ổn định khi rơi vào tình huống tranh cãi.

Lôi những chuyện cũ đã qua từ lâu ra để công kích

Có những người khi đang tranh luận về một vấn đề cụ thể lại bất ngờ nhắc lại những lỗi lầm, sai sót của đối phương từ rất lâu trước đó, dù những chuyện đó chẳng hề liên quan đến chủ đề đang bàn tới. Việc lôi chuyện cũ ra không giúp giải quyết được vấn đề hiện tại, mà chỉ khiến cuộc tranh luận trở nên rối rắm và nặng nề hơn.

Thói quen này thường xuất phát từ việc một người không thực sự muốn tìm ra giải pháp cho vấn đề đang xảy ra, mà chỉ đang cố gắng giành phần thắng bằng mọi giá. Khi một cuộc trò chuyện bị kéo lùi về quá khứ thay vì tập trung vào hiện tại, đối phương thường cảm thấy bị tấn công dồn dập, khiến khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng lớn thay vì được thu hẹp lại.

Nâng cao giọng nói hoặc ngắt lời liên tục để áp đảo đối phương

Khi không thể thuyết phục được người khác bằng lý lẽ, có những người chuyển sang nói to hơn, nói nhanh hơn hoặc liên tục ngắt lời để không cho đối phương có cơ hội trình bày trọn vẹn quan điểm của mình. Họ ngầm tin rằng ai nói lớn hơn, nói nhiều hơn sẽ là người chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận.

Việc cố gắng áp đảo đối phương bằng âm lượng thay vì lý lẽ thường phản ánh sự thiếu kiểm soát cảm xúc hơn là một lập luận vững chắc (Ảnh minh họa: Pinterest)

Trên thực tế, việc áp đảo đối phương bằng âm lượng hay tốc độ nói không hề chứng minh được ai đúng ai sai, mà chỉ cho thấy người đó đang thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc của chính mình. Một cuộc trò chuyện mà một bên liên tục bị ngắt lời thường không thể đi đến kết quả tích cực, bởi khi đó mục tiêu của cuộc tranh luận đã chuyển từ tìm ra giải pháp sang việc ai là người áp đảo được ai.

Quy chụp tính cách thay vì chỉ nói về hành động cụ thể

Có những người khi tranh cãi thường không dừng lại ở việc góp ý về một hành động cụ thể, mà đi xa hơn để quy chụp toàn bộ tính cách hay con người của đối phương, chẳng hạn như nói rằng đối phương lúc nào cũng vô tâm, luôn luôn ích kỷ, dù vấn đề đang tranh luận chỉ là một sự việc nhỏ vừa xảy ra. Cách nói này khiến vấn đề bị phóng đại vượt xa quy mô thực tế.

Việc quy chụp tính cách thay vì tập trung vào hành động cụ thể khiến đối phương cảm thấy bị tổn thương sâu sắc hơn nhiều so với một lời góp ý thông thường, đồng thời cũng khiến họ khó lòng tiếp thu vấn đề một cách khách quan vì đang bận bảo vệ bản thân trước những lời quy kết nặng nề. Người có EQ ổn định thường biết tách bạch giữa việc phê bình một hành động và việc phủ nhận toàn bộ giá trị con người của đối phương.

Im lặng bỏ đi giữa chừng mà không có bất kỳ lời giải thích nào

Có những người khi cảm thấy đuối lý hoặc không muốn tiếp tục đối diện với cuộc tranh luận, lựa chọn cách im lặng và bỏ đi mà không nói một lời nào, để đối phương tự hiểu hoặc tự đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Hành động này tưởng chừng là cách tránh xung đột, nhưng thực chất lại khiến vấn đề chưa bao giờ được giải quyết triệt để.

Việc im lặng bỏ đi giữa cuộc tranh luận mà không có lời giải thích thường khiến vấn đề chưa bao giờ thực sự được giải quyết (Ảnh minh họa: Pinterest)

Việc rời đi trong im lặng không phải là một hình thức bình tĩnh xử lý cảm xúc, mà nhiều khi là cách trốn tránh trách nhiệm phải đối thoại đến cùng. Đối phương thường cảm thấy bị bỏ mặc giữa chừng, không biết liệu vấn đề đã được giải quyết hay chỉ đang bị lảng tránh, khiến những khúc mắc âm ỉ tồn tại lâu dài mà không có cơ hội được nói ra rõ ràng.

Cách một người xử lý một cuộc tranh cãi thường tiết lộ nhiều điều về trí tuệ cảm xúc của họ hơn là cách họ cư xử trong những lúc mọi thứ đều suôn sẻ. Nếu nhận ra bản thân đang có một hoặc nhiều thói quen kể trên, đây có thể là lúc nên nhìn lại cách mình phản ứng khi bất đồng xảy ra, bởi việc giải quyết một mâu thuẫn hiệu quả không nằm ở việc ai thắng ai thua, mà ở việc cả hai bên có thực sự hiểu nhau hơn sau cuộc trò chuyện đó hay không.